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Posloucháte hudbu na Apple Watch? YouTube Music chystá skvělou novinku

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 25. 6. 13:30
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Apple Watch Series 11 na ruce redaktora

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  • Předplatitelé YouTube Music v ekosystému Applu se mohou těšit na zajímavou novinku
  • Podle kusů kódu bychom se mohli dočkat offline přehrávání stažené hudby přímo z Apple Watch
  • Kdy nová funkce dorazí prozatím není známo

Potenciál chytrých hodinek je poměrně velký, přičemž některé z nich se jej snaží využít na maximum. Mezi ty „nejchytřejší“ chytré hodinky patří bezesporu Apple Watch (pokud tedy máte iPhone), které toho zvládají opravdu hodně, především díky svému robustnímu systému aplikací třetích stran. Jednou z možností, jak využít potenciál Apple Watch a potažmo i celého ekosystému giganta z Cupertina, je offline poslech hudby stažené do hodinek, což přijde vhod například při běhání. Možností, jak poslouchat offline z Apple Watch je poměrně dost, a již brzy bychom se mohli dočkat nové alternativy.

Offline poslech hudby na Apple Watch možná rozšíří další služba

Apple Music, Spotify a další významné služby pro streamování hudby podporují stahování obsahu pro offline poslech na Apple Watch, ale YouTube Music tuto možnost nenabízí. To se však možná brzy změní. Analytik serveru MacRumors zveřejnil na sociální síti X nálezy v kódu aplikace YouTube Music pro Apple Watch. Kód konkrétně zmiňuje „vymazání stažených souborů“ a hovoří o využití úložiště na hodinkách.

Nejedná se sice o zcela jednoznačný důkaz, ale naznačuje to, že YouTube Music alespoň připravuje půdu pro podporu stahování do offline režimu na Apple Watch. Také není jasné, kdy se této funkce dočkáme, ale doufejme, že to nebude trvat příliš dlouho. YouTube Music již podporuje stahování do offline režimu na platformě Wear OS (pro hodinky Pixel Watch a Galaxy Watch) i na chytrých hodinkách Garmin, takže pro uživatele Apple Watch se jedná o funkci, na kterou už dlouho čekají.



watchOS 27



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Offline poslech stažené hudby je ideální především ve spojení s modely Apple Watch, které podporují internetové připojení skrze eSIM, avšak vhod přijde i uživatelům Wi-Fi variant. Jeden z oblíbených způsobů využití je nahrání oblíbeného playlistu a jeho poslech při běhání, díky čemuž pro řadu uživatelů odpadá nutnost s sebou nosit chytrý telefon.

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Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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