Posloucháte hudbu na Apple Watch? YouTube Music chystá skvělou novinku

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- Předplatitelé YouTube Music v ekosystému Applu se mohou těšit na zajímavou novinku
- Podle kusů kódu bychom se mohli dočkat offline přehrávání stažené hudby přímo z Apple Watch
- Kdy nová funkce dorazí prozatím není známo
Potenciál chytrých hodinek je poměrně velký, přičemž některé z nich se jej snaží využít na maximum. Mezi ty „nejchytřejší“ chytré hodinky patří bezesporu Apple Watch (pokud tedy máte iPhone), které toho zvládají opravdu hodně, především díky svému robustnímu systému aplikací třetích stran. Jednou z možností, jak využít potenciál Apple Watch a potažmo i celého ekosystému giganta z Cupertina, je offline poslech hudby stažené do hodinek, což přijde vhod například při běhání. Možností, jak poslouchat offline z Apple Watch je poměrně dost, a již brzy bychom se mohli dočkat nové alternativy.
Offline poslech hudby na Apple Watch možná rozšíří další služba
Apple Music, Spotify a další významné služby pro streamování hudby podporují stahování obsahu pro offline poslech na Apple Watch, ale YouTube Music tuto možnost nenabízí. To se však možná brzy změní. Analytik serveru MacRumors zveřejnil na sociální síti X nálezy v kódu aplikace YouTube Music pro Apple Watch. Kód konkrétně zmiňuje „vymazání stažených souborů“ a hovoří o využití úložiště na hodinkách.
YouTube is working on adding offline download support for YouTube Music on Apple Watch
The latest YouTube Music for iOS update includes strings talking about clearing downloads and disk usage for an Apple Watch pic.twitter.com/QhDClbkrJl
— Aaron (@aaronp613) June 22, 2026
Nejedná se sice o zcela jednoznačný důkaz, ale naznačuje to, že YouTube Music alespoň připravuje půdu pro podporu stahování do offline režimu na Apple Watch. Také není jasné, kdy se této funkce dočkáme, ale doufejme, že to nebude trvat příliš dlouho. YouTube Music již podporuje stahování do offline režimu na platformě Wear OS (pro hodinky Pixel Watch a Galaxy Watch) i na chytrých hodinkách Garmin, takže pro uživatele Apple Watch se jedná o funkci, na kterou už dlouho čekají.
Offline poslech stažené hudby je ideální především ve spojení s modely Apple Watch, které podporují internetové připojení skrze eSIM, avšak vhod přijde i uživatelům Wi-Fi variant. Jeden z oblíbených způsobů využití je nahrání oblíbeného playlistu a jeho poslech při běhání, díky čemuž pro řadu uživatelů odpadá nutnost s sebou nosit chytrý telefon.