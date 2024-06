Poslední střípky před uvedením iOS 18: novinky pro Zprávy, aplikace se přiblíží WhatsAppu

V novém iOS 18 přibude několik zajímavých vylepšení také pro aplikaci Zprávy

Uživatelé budou mít možnost reagovat libovolným smajlíkem – jako na WhatsAppu

Již v pondělí večer Apple odhalí softwarové novinky, z nichž nejvíce už několik týdnů vyčnívá iOS 18. Jak ale průběžně informujeme, aplikace a uživatelské rozhraní nedostanou jen novinky spjaté s umělou inteligencí (AI), ale také několik sympatických designových a funkčních vylepšení. Jako třeba obligátní novinky pro aplikaci Zprávy.

Nové efekty v aplikaci Zprávy

Na dosud nezveřejněné novinky upozornil ve svém souhrnném článku novinář Mark Gurman z agentury Bloomberg. Podle jeho informací čekají mírné estetické novoty také Zprávy. Zmiňuje se například o nových efektech, které lze se zprávou odeslat. Na tuto očekávanou novinku jsme upozornili před pár dny.

„Aplikace Zprávy se dočká několika vylepšení, která se netýkají umělé inteligence, včetně změny funkce efektů, která umožňuje posílat lidem, s nimiž si píšete, ohňostroje a další vizuální prvky. Uživatelé nyní budou moci spustit efekt pomocí jednotlivých slov, nikoli celé zprávy,“ napsal Gurman.

New WWDC details:

– Apple Intelligence

– Emoji Tapbacks and scheduled iMessages

– Multipage, customizable Control Center

– Old school wallpaper packs on iOS 18 and macOS 15

– New Health app + AirPods hearing aid details

– Reminders in Calendarhttps://t.co/pQ4iFINloy — Mark Gurman (@markgurman) June 7, 2024

iOS 18 nabídne i nové reakce

Druhou inovací pro Zprávy, potažmo iMessage, je rozšířená možnost reakcí. V současnosti máte možnost na zprávu, obrázek či video reagovat šesti způsoby: srdíčkem, palcem nahoru, palcem dolů, smíchem, vykřičníkem a otazníkem.

Zprávy však nově nabídnou možnost reagovat pomocí jakéhokoli emotikonu – tedy přesně jak to již nějakou dobu umějí ty nejoblíbenější chatovací nástroje, třeba WhatsApp nebo Facebook Messenger. Nutno však dodat, že tyto novinky se týkají pouze uživatelů, kteří chatují v rámci platformy iMessage (tedy jen uživatelé zařízení Apple).

I to by se ale brzy mohlo změnit. Apple v listopadu loňského roku oznámil, že do svých operačních systémů zahrne protokol RCS, díky kterému mohou uživatelé psát zprávy skrze internetové připojení, odesílat fotografie a videa či dostávat potvrzení o přečtení, to vše bez dalších poplatků. Ještě letos nás tak v tomto ohledu čeká velká novinka a nejspíš s tím skončí obligátní boj zelených a modrých bublin.

Poslední novinkou, kterou Gurman ve svém příspěvku u aplikace Zprávy zmiňuje, je možnost plánovat odeslání zprávy na později. „Přibude také další často požadovaná funkce: možnost naplánovat odeslání zprávy na později,“ vysvětluje ve svém článku na webu Bloomberg.

K představení všech očekávaných novinek v rámci iOS 18 dojde v pondělí 10. června od 19 hodin našeho času. Kromě iOS 18 zazní důležitá vylepšení týkající se systémů iPadOS 18, visionOS 2, tvOS 18, watchOS 11 a samozřejmě i macOS 15.