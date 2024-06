iOS 18 je za rohem! 5 novinek, které bychom si přáli vidět (včetně ukázek)

Apple již v pondělí představí softwarové novinky, zejména aktualizaci iOS 18

Přinášíme přehled některých zajímavých konceptů, které bychom si ve finální verzi přáli vidět

Třeba přepracované nastavení, umělou inteligenci v nativních aplikacích a mnoho dalšího

Již v pondělí večer (10. června) nás čeká výroční konference WWDC, na které společnost Apple představí své softwarové novinky. V hlavní roli bude, jako obvykle, mobilní systém iOS. Pojďme se nyní podívat na několik vyhlížených novinek, estetického i funkčního rázu, které bychom i u iOS 18 přáli vidět. Za realizaci ukázek je zodpovědný designér s přezdívkou @upintheozone.

Nový design nastavení

O iOS 18 se hovoří jako o aktualizaci, která přinese mohutné novinky z hlediska fungování celého systému. Do popředí se za poslední rok dostává především implementace umělé inteligence od OpenAI, stejně jako nasazení vlastního jazykového modelu Ajax.

4. Settings (Specifically this animation I made using After Effects) pic.twitter.com/OMwGXKG8Tn — Jia (@upintheozone) June 3, 2024

Tato nová aktualizace však bezesporu nabídne i celou řadu designových novinek. Ty potěší uživatele, kterým přijde, že se iOS za posledních cca 5 let designově nikam neposouvá a spíše stojí na místě. Koncept nového nastavení, které je částečně transparentní a reflektuje barvy tapety, působí opravdu pěkně. Ještě by stálo za to přepracovat trochu rozmístění některých položek v nastavení.

Průhledný kalendář

Další změna se týká aplikace Kalendář. I zde by stálo za zamyšlení nasadit více průsvitný, transparentní design, který má být dle designéra @upintheozone leitmotivem celého iOS 18. Tedy alespoň by si to šikovný tvůrce přál.

Faktem je, že současné rozhraní kalendáře působí celkem nudně a hlavně dlouhé roky stejně. V konceptu nového designu hraje roli jak přehled o celém měsíci, tak nabídka aktuální položek v kalendáři. Výhodou je i to, že přepínač na dolní liště je konečně zvýrazněn, takže je na první pohled patrné, co tlačítka znamenají.

Poznámky s umělou inteligencí

Konečně se dostává ke slovu umělá inteligence, tedy AI. Podle dostupných úniků by měl Apple vlastní systémovou AI protkat velkou spoustu nativních aplikací. Jednou z nich by měla být i aplikace na poznámky, a to nejen na iPhonu, ale i na iPadu či Macu.

V podání našeho designéra má aplikace opět transparentní pozadí, oblé ovládací prvky, ale nabízí i možnosti práce s generativní AI. Například si můžete celý text nechat sumarizovat.

Lepší Peněženka

Aplikace Peněženka je pro uživatele v České republice jistě velké téma. Umí schraňovat platební karty (následně s nimi platit pomocí Apple Pay), palubní lístky do letadla nebo třeba vstupenky na různé kulturní akce. Stále ale chybí celá řada funkcí, které v zahraničí lze používat.

Například implementace pražské Lítačky, coby kuponové karty na městskou hromadnou dopravu, popřípadě možnost sledovat stav vaší objednávky, jak to Apple představil v roce 2022. Designér demonstruje svůj líbivý transparentní design také na aplikaci Peněženka, kde – nutno dodat – vypadá výborně.

Apple Music na šířku

Na závěr jedna skutečná pikoška. Pamětníci starých iPhonů si jistě budou pamatovat, že v hudebním přehrávači (aplikace byla tehdy nazvaná iPod) bylo možné po přetočení telefonu na šířku listovat mezi albami, jako byste je měli v knihovně před sebou.

Tento sympatický designový kousek se snaží oživit ve svém konceptu právě i designér @upintheozone. Za sebe zmíním, že celé řadě zákazníků by bohatě stačilo, kdyby bylo možné na iPhonu používat aplikaci Apple Music i v režimu na šířku.

Jak nainstalovat iOS 18 beta?

Je téměř jisté, že ještě ten večer po skončení keynote (10. června) Apple uvolní první testovací beta verzi systému iOS 18, která je primárně určena pro vývoje, aby na ní mohli optimalizovat & testovat své aplikace. Zároveň je to ale příležitost pro běžnou veřejnost, jak se k novým funkcím dostat s předstihem, avšak vždy na vlastní riziko, jelikož Apple samotný normálním uživatelům používání vývojářské bety nedoporučuje.

Anketa: vyzkoušíte iOS 18 beta? ano, hned jak vyjde první verze pro vývojáře

ano, ale raději počkám na druhou/třetí betu

rozhodnu se podle novinek, které Apple představí

ne, raději počkám na betu pro veřejnost (září 2024)

ne, počkám až na finální vydání Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Dlouhé roky navíc platilo, že pokud jste si chtěli oficiální cestou vyzkoušet vývojářské bety. operačních systémů Applu, bylo nutné registrovat se do programu pro vývojáře, který stojí 99 dolarů ročně (zhruba 2 200 Kč). Řada uživatelů rovněž v minulosti sáhla po neoficiální možnosti, která spočívala ve stažení souboru s vývojářským profilem, který po aktivaci zpřístupnil testovací software.

Vloni nicméně Apple při vydání iOS 17 podmínky upravil, respektive výrazně zjednodušil. Se svým Apple ID už se nemusíte nikde registrovat, stačí s ním být jen přihlášený v zařízení, na které chcete betu stáhnout. Může jít o iPhone, Apple Watch či třeba iMac či MacBook. V pondělí večer si tak budete moci vyzkoušet i vývojářské bety watchOS 11, macOS 15 a dalších systémů.

Na iPhone bude stačit přejít do nabídky Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru. Zde klikněte na nabídku Aktualizace betaverzí, kde byste měli mít volbu iOS 18 Developer Beta. Tu stačí aktivovat a následně zkontrolovat dostupnost aktualizací – během chvilky by mělo začít stahování (samozřejmě až bude beta dostupná).

Obdobně lze updatovat i Apple Watch, stačí jen na iPhonu otevřít aplikaci Watch. Předtím ale nezapomeňte iPhone aktualizovat na iOS 18. Na macOS otevřete nabídku Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru, kde si opět aktivujte položku Aktualizace betaverzí.