Největší změna v historii iPhonu? iOS 18 přinese i výrazné designové novinky

O chystané aktualizaci iOS 18 se mluví jako o možná úplně největší změně v historii tohoto mobilního operačního systému. Už za týden se v USA koná konference WWDC 24, na které Apple novinky v aktualizaci iOS 18 (a nejen tam) velkolepě oznámí. Podle insidera Marka Gurmana dojde i na některé designové změny, kterých se Apple poslední roky dost „bál“.

Mark Gurman z agentury Bloomberg dlouhodobě pracuje na únicích týkajících se společnosti Apple. Byl to on, kdo jako jeden z prvních informoval o tom, jak moc se Apple bude chtít zaměřit na vývoj umělé inteligence, která bude pracovat kombinovaně na zařízení a v cloudu. Nyní se trochu rozpovídal o dalších, možná menších, dílčích změnách v iOS 18.

„Mnoho lidí, kteří používají macOS 15 a iOS 18, se neustále zmiňuje o přepracování Nastavení. Samozřejmě nejde o nic velkého, ale [iOS 18] dostane nové uživatelské rozhraní s přeorganizovaným a přehlednějším rozvržením, ve kterém je jednodušší se orientovat. Má také mnohem lepší vyhledávání. Aktualizace se dočkalo také Ovládací centrum,“ napsal v pátek na svůj profil na síti X.

A lot of people using macOS 15 and iOS 18 keep mentioning the revamp to Settings. Obviously not a huge deal, but it’s getting a new UI with a reorganized, cleaner layout that’s more simple to navigate. It also has much improved search. There are also updates to Control Center.

