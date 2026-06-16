TOPlist

Populární Samsungy končí s barevnými pruhy na displeji: může za to One UI 8.5

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 16. 6. 15:00
0
Samsung Galaxy S23 se zeleným pruhem na displeji
  • Samsung již zcela dokončil distribuci svého nejnovějšího systému One UI 8.5
  • Poslat aktualizaci na všechny podporované telefony mu trvalo pouhý měsíc
  • Jenže ne vše se povedlo na jedničku a začínají se objevovat problémy

Možná si pamatujete, jaké obtíže měl Samsung s přechodem na systém One UI 7, který vychází z Androidu 15. Neustále se objevovaly nové chyby, aktualizace se odkládaly a vše nabralo tak velké zpoždění, že se Samsung zařadil mezi značky, kterým trval přechod na Android 15 nejdéle. S Androidem 16 to ale byla jiná písnička a a kompatibilní telefony dostaly nejnovější One UI 8.5 v rekordním čase. Ne všechno ale vyšlo tak, jak si jihokorejský výrobce plánoval.

Práce kvapná, málo platná

A opravdu to ve většině případů platí. Samsung si sice s aktualizacemi na One UI 8.5 pospíšil a poslal svůj nový systém postavený na Androidu 16 na kompatibilní telefony velmi rychle, ale začínají se objevovat první závažnější problémy. Celkově se tento systém dostal na 44 přístrojů, aktualizace začaly počátkem května a byly ukončeny o zhruba měsíc později.

Telefony Samsung Galaxy s aktualizací One UI 8.5 na displeji
Telefony Samsung Galaxy s One UI 8.5

Ne vždy je ideální aplikovat velkou systémovou aktualizaci v okamžiku, kdy vám přistane na telefonu a někdy je lepší počkat na první dojmy. Pokud jste majiteli populárních telefonů z řady Galaxy S23 a nepočkali jste, tak teď možná litujete, protože majitelé právě těchto přístrojů začali hlásit první vážnější problémy spojené s aktualizací na One UI 8.5.

Barevné pruhy na displeji se vrací

Někteří uživatelé telefonů z řady Galaxy S23 si po přechodu na One UI 8.5 začali stěžovat na to, že se na displeji jejich mobilů objevily barevné pruhy. Ty jsou buď zelené, nebo růžové a jedná se o problém, který se u telefonů Samsung v minulosti již několikrát vyskytl – známý a poměrně frekventovaný byl hlavně u řady Galaxy S20 z roku 2020.

První zprávy o návratu barevných linek se objevily na platformě Reddit, ale i na sociální síti X a na oficiálním fóru Samsungu. Většina uživatelů uvádí, že se barevné pruhy objevily poté, co se telefon, například při aktualizaci, výrazněji zahřál a společným jmenovatelem tohoto problému je nedávný přechod na nový systém One UI 8.5.



Telefony Samsung Galaxy s aktualizací One UI 8.5 na displeji



Nepřehlédněte

One UI 8.5 nebude stejné pro všechny. Galaxy AI narazí na model telefonu i češtinu

Reklamace pravděpodobně nepomůže

Mohlo by se zdát, že se jedná o softwarový problém, ale bohužel je pravděpodobně spíše hardwarového rázu a nepovedená aktualizace byla pouze jeho spouštěčem. Bezplatná výměna displeje se bude konat pouze v případě, pokud je váš telefon stále v záruce, což ale není, vzhledem ke stáří řady Galaxy S23, moc pravděpodobné.

Samsung Galaxy S23 a jeho displej
Samsung Galaxy S23 a jeho displej

Pokud se vás barevné linky týkají také, podporu Samsungu každopádně kontaktujte a o situaci je informujte. Bohužel se nejedná o první potíže spojené s aktualizací na One UI 8.5 a na některých telefonech byly například hlášeny problémy s tmavým režimem nebo videohovory. Tyto chyby ale byly softwarového rázu a barevné linky přes displej jsou rozhodně mnohem závažnější.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

Další dnešní články

Zákaz umělé inteligence v Kanadě
Kanada představila unikátní zákaz pro děti do 16 let. Kromě sociálních sítí zaklekne i na ChatGPT
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 13:30
1
Levné Androidy mohou kvůli dražším pamětem stát víc
Drsná rána pro spořivé: kvůli mánii kolem AI nezbyl prostor pro levné telefony
Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš O. Dolejš 12:00
0
Ovladač k Xboxu Series v edici X25
Zbaví se Microsoft Xboxu? Situace je neudržitelná, tvrdí šéfka herní divize
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 10:30
1
Recenze JBL Xtreme 5: legendární odolný reproduktor je větší a ještě výkonnější
JBL Xtreme 5 recenze: legendární odolný reproduktor je ještě výkonnější a využívá AI
Adam Bělunek
Adam Bělunek A. Bělunek 9:00
2

Kapitoly článku