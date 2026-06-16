Populární Samsungy končí s barevnými pruhy na displeji: může za to One UI 8.5

- Samsung již zcela dokončil distribuci svého nejnovějšího systému One UI 8.5
- Poslat aktualizaci na všechny podporované telefony mu trvalo pouhý měsíc
- Jenže ne vše se povedlo na jedničku a začínají se objevovat problémy
Možná si pamatujete, jaké obtíže měl Samsung s přechodem na systém One UI 7, který vychází z Androidu 15. Neustále se objevovaly nové chyby, aktualizace se odkládaly a vše nabralo tak velké zpoždění, že se Samsung zařadil mezi značky, kterým trval přechod na Android 15 nejdéle. S Androidem 16 to ale byla jiná písnička a a kompatibilní telefony dostaly nejnovější One UI 8.5 v rekordním čase. Ne všechno ale vyšlo tak, jak si jihokorejský výrobce plánoval.
Práce kvapná, málo platná
A opravdu to ve většině případů platí. Samsung si sice s aktualizacemi na One UI 8.5 pospíšil a poslal svůj nový systém postavený na Androidu 16 na kompatibilní telefony velmi rychle, ale začínají se objevovat první závažnější problémy. Celkově se tento systém dostal na 44 přístrojů, aktualizace začaly počátkem května a byly ukončeny o zhruba měsíc později.
Ne vždy je ideální aplikovat velkou systémovou aktualizaci v okamžiku, kdy vám přistane na telefonu a někdy je lepší počkat na první dojmy. Pokud jste majiteli populárních telefonů z řady Galaxy S23 a nepočkali jste, tak teď možná litujete, protože majitelé právě těchto přístrojů začali hlásit první vážnější problémy spojené s aktualizací na One UI 8.5.
Barevné pruhy na displeji se vrací
Někteří uživatelé telefonů z řady Galaxy S23 si po přechodu na One UI 8.5 začali stěžovat na to, že se na displeji jejich mobilů objevily barevné pruhy. Ty jsou buď zelené, nebo růžové a jedná se o problém, který se u telefonů Samsung v minulosti již několikrát vyskytl – známý a poměrně frekventovaný byl hlavně u řady Galaxy S20 z roku 2020.
Tweet 1/4
My Samsung S23 Ultra suddenly developed a green line on the display yesterday, just days after installing the latest One UI update. The device has never been dropped, has no physical damage, and has been used with extreme care. @SamsungIndia pic.twitter.com/SRm0M3UeHw
— αмιтн ηαяαуαηαη ✮ (@Dr_Amith) June 6, 2026
První zprávy o návratu barevných linek se objevily na platformě Reddit, ale i na sociální síti X a na oficiálním fóru Samsungu. Většina uživatelů uvádí, že se barevné pruhy objevily poté, co se telefon, například při aktualizaci, výrazněji zahřál a společným jmenovatelem tohoto problému je nedávný přechod na nový systém One UI 8.5.
Reklamace pravděpodobně nepomůže
Mohlo by se zdát, že se jedná o softwarový problém, ale bohužel je pravděpodobně spíše hardwarového rázu a nepovedená aktualizace byla pouze jeho spouštěčem. Bezplatná výměna displeje se bude konat pouze v případě, pokud je váš telefon stále v záruce, což ale není, vzhledem ke stáří řady Galaxy S23, moc pravděpodobné.
Pokud se vás barevné linky týkají také, podporu Samsungu každopádně kontaktujte a o situaci je informujte. Bohužel se nejedná o první potíže spojené s aktualizací na One UI 8.5 a na některých telefonech byly například hlášeny problémy s tmavým režimem nebo videohovory. Tyto chyby ale byly softwarového rázu a barevné linky přes displej jsou rozhodně mnohem závažnější.