Policie zavináč centrum.cz? Čechy děsí nový podvod, vyhrožuje šířením pornografie

Jakub Fišer
Jakub Fišer 29. 10. 9:00
0
Muž s telefonem v ruce, zuří kvůli podvodu
  • Nový podvodný e-mail se vydává za zprávu od Policie ČR a Europolu
  • Tvrdí, že jste zapojeni do vyšetřování šíření pornografie
  • Jde o falešnou zprávu – nereagujte a okamžitě ji smažte

Podvodníci v Česku zkouší nový trik, hlavním cílem je postrašit občany, že jim hrozí velké tresty. Tentokrát se vydávají za policii a Europol, přičemž rozesílají zprávy o údajném vyšetřování šíření pornografie. E-mail působí oficiálně, obsahuje loga, razítka i podpisy skutečných policistů – ve skutečnosti jde ale o podvod, který má vyvolat paniku. Falešný e-mail dorazil dokonce i na náš redakční účet.

Nový podvodný e-mail v Česku

Na první pohled fundovaně sepsaný dopis hovoří o celoevropské vyšetřování ilegálního šíření pornografie. Policie České republiky (PČR) se pro tyto účely měla spojit s Europolem a „jako na potvoru“, zrovna vy jste v policejních seznamech jako osoba podílející se na této trestné činnosti.

Podvodný e-mail, který zneužívá jméno Policie ČR, NCOZ a Europolu
Podvodný e-mail, který zneužívá jméno Policie ČR, NCOZ a Europolu. Všimněte si například podivných e-mailových adres.

E-mail s předmětem „Zaznamenaný přestupek – Oznámení o identifikaci“ mohl dorazit do schránky i vám. V žádném případě na něj nereagujte, jedná se o podvod, přestože není jasné, co je jeho cílem. Oficiálně působící dopis přiložený k e-mailu se dokonce ohání logem policie, Europolu nebo jménem, razítkem a dokonce i podpisem náměstka ředitele Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Richarda Ohnoutka. Nic z toho ale není skutečné.



Policie ČR



Nepřehlédněte

„POLICIE, trestne oznameni“. Nová vlna podvodných SMS terorizuje Česko

Pozornější z vás hned překvapí, že v e-mailu se hovoří o trestném činu, ale předmět zprávy je „zaznamenaný přestupek“. Opačný účinek než zvýšení důvěryhodnosti má také zmínka o neexistujícím Národním centru pro analýzu pornografie. Jakmile dočtete až sem, zpráva už připomíná spíše kanadský žertík než podvod, šíří se ale rychle, proto buďte na pozoru.

Policie zavináč centrum.cz?

Jako u jiných typů podvodů, i zde platí, ať si dáte pozor na podobu e-mailových adres. Nejenže zpráva přišla z adresy „[email protected]“, reakci máte adresovat na „[email protected]“. Policie ČR, ani žádné jiné orgány státní správy nevyužívají volně dostupné e-mailové klienty, jako je právě Centrum.cz nebo zahraniční Yahoo. Naopak, oficiální policejní e-maily končí buď „@pcr.cz“ nebo „@policie.gov.cz“.

Před tímto a ještě několika dalšími podobnými podvody varuje oficiální účet PČR na síti X: „Další vlna emailových podvodů zneužívající skutečná jména policistů. Tentokrát se vše jeví jako zpráva NCOZ. Jedná se podvod a prosím nereagujte.“

Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

