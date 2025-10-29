Policie zavináč centrum.cz? Čechy děsí nový podvod, vyhrožuje šířením pornografie

- Nový podvodný e-mail se vydává za zprávu od Policie ČR a Europolu
- Tvrdí, že jste zapojeni do vyšetřování šíření pornografie
- Jde o falešnou zprávu – nereagujte a okamžitě ji smažte
Podvodníci v Česku zkouší nový trik, hlavním cílem je postrašit občany, že jim hrozí velké tresty. Tentokrát se vydávají za policii a Europol, přičemž rozesílají zprávy o údajném vyšetřování šíření pornografie. E-mail působí oficiálně, obsahuje loga, razítka i podpisy skutečných policistů – ve skutečnosti jde ale o podvod, který má vyvolat paniku. Falešný e-mail dorazil dokonce i na náš redakční účet.
Nový podvodný e-mail v Česku
Na první pohled fundovaně sepsaný dopis hovoří o celoevropské vyšetřování ilegálního šíření pornografie. Policie České republiky (PČR) se pro tyto účely měla spojit s Europolem a „jako na potvoru“, zrovna vy jste v policejních seznamech jako osoba podílející se na této trestné činnosti.
E-mail s předmětem „Zaznamenaný přestupek – Oznámení o identifikaci“ mohl dorazit do schránky i vám. V žádném případě na něj nereagujte, jedná se o podvod, přestože není jasné, co je jeho cílem. Oficiálně působící dopis přiložený k e-mailu se dokonce ohání logem policie, Europolu nebo jménem, razítkem a dokonce i podpisem náměstka ředitele Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Richarda Ohnoutka. Nic z toho ale není skutečné.
Pozornější z vás hned překvapí, že v e-mailu se hovoří o trestném činu, ale předmět zprávy je „zaznamenaný přestupek“. Opačný účinek než zvýšení důvěryhodnosti má také zmínka o neexistujícím Národním centru pro analýzu pornografie. Jakmile dočtete až sem, zpráva už připomíná spíše kanadský žertík než podvod, šíří se ale rychle, proto buďte na pozoru.
Policie zavináč centrum.cz?
Jako u jiných typů podvodů, i zde platí, ať si dáte pozor na podobu e-mailových adres. Nejenže zpráva přišla z adresy „[email protected]“, reakci máte adresovat na „[email protected]“. Policie ČR, ani žádné jiné orgány státní správy nevyužívají volně dostupné e-mailové klienty, jako je právě Centrum.cz nebo zahraniční Yahoo. Naopak, oficiální policejní e-maily končí buď „@pcr.cz“ nebo „@policie.gov.cz“.
Další vlna emailových podvodů zneužívající skutečná jména policistů. Tentokrát se vše jeví jako zpráva NCOZ. Jedná se podvod a prosím nereagujte🙏🏻 #policiepp pic.twitter.com/Zh8AZyg3t5
— Policie ČR (@PolicieCZ) October 24, 2025
Před tímto a ještě několika dalšími podobnými podvody varuje oficiální účet PČR na síti X: „Další vlna emailových podvodů zneužívající skutečná jména policistů. Tentokrát se vše jeví jako zpráva NCOZ. Jedná se podvod a prosím nereagujte.“