Podobu Samsungu Galaxy S22 prozradily makety. Model Ultra v těle ukrývá překvapení

Nová vlajková řada Galaxy S22 od Samsungu už pomalu klepe na dveře, což s sebou nese především zvyšující se množství uniklých informací. Na veřejnost nyní pronikly snímky maket celé řady Galaxy S22 – podívat se tak můžeme jak na základní model, tak variantu Plus a nejvybavenější smartphone s přídomkem Ultra.

Nejmenší základní varianta Samsung Galaxy S22 s displejem o velikosti 6,06“ jako by z oka vypadla aktuální generaci, jen s drobnými rozdíly. Mezi ty se počítají například skleněná záda, která by tentokrát měla dostat přednost před polykarbonátem. Větší varianta Samsung Galaxy S22+ se podle předpokladů výrazněji liší jen co se týče rozměrů, neboť displej má mít velikost 6,55“.

Změna po stránce designu potkala až nejvybavenější model Samsung Galaxy S22 Ultra, který by měl mít displej o velikosti okolo 6,8“. Kromě hranatější podoby, která na první pohled připomíná zrušenou řadu Note, se do těla smartphonu ukryl také stylus S Pen, který byl pro telefony Note ikonickým prvkem. Zatímco předchůdce Galaxy S21 Ultra disponuje podporou pro S Pen, na integraci přímo do těla dostane až jeho nástupce.

Řady Galaxy S22 se dočkáme začátkem příštího roku

Řadu vlajkových modelů Samsung Galaxy S22 můžeme očekávat už začátkem příštího roku. Zatímco dříve se spekulovalo o představení koncem ledna, podle uznávaného informátora Jona Prossera byl Samsung nucen posunout některé termíny až na polovinu února.