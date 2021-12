Samsung Galaxy S22 nabírá zpoždění. Kdy půjde do prodeje?

Samsung se aktuálně připravuje na odhalení dlouho odkládaného smartphonu Galaxy S21 FE, do toho pomalu chystá i premiéru příštích vlajkových modelů z řady Galaxy S22. K jejich slavnostnímu odhalení by mělo dojít na začátku února, ovšem podle uznávaného informátora Jona Prossera byl Samsung nucen posunout některé termíny.

Korejský gigant se (nepřekvapivě) potýká s ohromnými problémy v dodavatelském řetězci, a z tohoto důvodu se Galaxy S22 dočkáme později, než bylo očekáváno. Tisková konference a zahájení předprodeje bylo původně naplánované na 8. února, nově by se mělo odehrát o den později. To ještě není tak velké zpoždění, horší to však bude s fyzickou dostupnosti, která byla přesunuta o týden na 25. února.

I’m being told that the dates for the Samsung Galaxy S22 series have been moved 👇

Pre-order is now scheduled for February 9, 2022

General availability is now February 25, 2022

Sources are citing a pretty significant supply chain issue.

— Jon Prosser (@jon_prosser) December 21, 2021