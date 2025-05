Podmořské dobrodružství do kapsy. Geniální herní pecka Subnautica míří na mobily

Populární akční survival hra Subnautica zamíří 8. července na iOS i Android

Mobilní verzi chystá zkušené studio Playdigious, která má na svědomí třeba povedený port Želvích ninjů

Půjde o plnohodnotnou verzi hry, která nabídne i režimy Freedom a Creative

Už nyní si hru můžete předobjednat za zvýhodněnou cenu 9 dolarů (cca 200 korun)

Ze hry Subnautica se v roce 2018 vyklubal překvapivý hit, který si hráče získal unikátním zasazením do hlubin moře a nekompromisními survival prvky. Podmořské dobrodružství má ostatně na kontě přes 6 milionů prodaných kopií a další miliony hráčů oslovilo prostřednictvím Game Passu či Epic Games Storu, který ji před lety nabízel zdarma ke stažení. Po velkém úspěchu na počítačích a konzolích se navíc hra už brzy podívá také mobilní telefony s operačními systémy iOS a Android. Mikrotransakce tady ale nečekejte, tvůrci raději vsází na jednorázový poplatek 10 dolarů (cca 220 korun). Aktuálně je hra navíc k mání s 10% slevou.

Mobilům na míru

Původní autoři ze studia Unknown Worlds Entertainment, kteří mají aktuálně plné ruce práce s plnohodnotným pokračováním, svěřila vývoj mobilní verze studiu Playdigious. Noví tvůrci ale rozhodně nevplouvají do neznámých vod, neboť mají na kontě povedené mobilní verze her TMNT: Shredder’s Revenge a Dead Cells, v obou případech s notně přepracovaným uživatelských rozhraním.

Dvacet tisíc mil pod mořem

Ani Subnautica v tomto ohledu nebude výjimkou – hráči se tak mohou těšit na přepracované ovládání pro dotykové displeje i plnou podporu ovladačů. Autoři slibují obsahově plnohodnotnou verzi bez kompromisů. To znamená, že kromě režimu Survival, v němž bude vaším úkolem prozkoumat zrádné mořské hlubiny na planetě s názvem 4546B, bude k dispozici i o poznání méně stresující režimy Freedom a Creative.

Subnautica ihned po vydání zaujala unikátním pojetím žánru survival, protože se téměř celá odehrává pod vodou. Hráči musí sehnat suroviny, postavit si podvodní základnu, vyrobit adekvátní dopravní prostředek a poté se vydat se na podmořské dobrodružství plné mimozemských záhad a děsivých momentů. V roce 2021 vyšel spin-off s podtitulem Below Zero a letos by měla na PC a Xbox dorazit plnotučná dvojka.

Autor článku Marek Bartík Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.