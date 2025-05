Dočkáme se nového Uncharted? Studio Naughty Dog pracuje na tajné neoznámené hře

V herním studiu Naughty Dog vzniká kromě sci-fi akce Intergalactic ještě jeden tajný projekt

V podcastu s názvem Press X To Continue to prozradil ředitel studia Neil Druckmann

Fanoušci okamžitě začali spekulovat, zda by se nemohlo jednat o návrat milované série Uncharted

Legendární tým Naughty Dog, který stojí za milovanými značkami jako Crash Bandicoot, Uncharted či The Last of Us, za svou mnohaletou historii nikdy pořádně nebyl herním studiem více projektů souběžně (navzdory neúspěšným snahám, pozn. red.). Nebudeme-li počítat případy, kdy se většina vývojářů věnovala dokončování jedné hry, zatímco úzká skupinka už pomalu začínala pracovat na prototypu další, popřípadě vedle zbrusu nové hry vznikal zároveň remaster staršího titulu.

Studio více projektů

Takové rozložení sil už ale nějakou dobu neplatí. Kromě loni oznámené sci-fi akce Intergalactic: The Herectic Prophet totiž ve studiu souběžně vzniká ještě jeden, dosud neoznámený projekt. V rozhovoru pro podcast s názvem Press X To Continue to prozradil samotný ředitel studia Neil Druckmann. „(…) Pak je tu další hra, na které ve studiu pracujeme. Já zastávám spíše roli producenta, mám možnost být mentorem, dohlížet na tento druhý tým, poskytovat zpětnou vazbu,“ uvedl Druckmann v návaznosti na dotaz o rozvržení svých tvůrčích sil mezi druhou řadou seriálu The Last of Us a hrou Intergalactic.

Návrat Uncharted?

Fanoušci samozřejmě okamžitě a s velkým zaujetím začali spekulovat, o jaký projekt by se tak asi mohlo jednat. Podle některých by se mohlo jednat o pokračování dobrodružné série Uncharted, kterou se společnost Sony už dříve neúspěšně snažila přivést zpět k životu a jejíž zatím poslední díl s podtitulem Lost Legacy vyšel v roce 2017.

Jiní poukazují na to, že patrně nepůjde o The Last of Us Part 3, nad kterým by chtěl mít Druckmann jakožto duchovní otec série větší dohled. Stejně tak se fanouškům nezdá pravděpodobné, že v Naughty Dog vznikají rovnou dvě zbrusu nové značky zároveň. Na neoznámené hře by navíc mohl pracovat jiný kreativní ředitel – Shawn Escayg, který před lety vedl vývoj zmíněného Lost Legacy. Spolu s ním by na tajemném projektu mohl podílet i další klíčový vývojář Anthony Newman (The Last of Us: Part II).

Podle známého insidera, který na internetu vystupuje pod přezdívkou shinobi602, se navíc rozhodně nejedná o malý projekt. Na diskuzním fóru ResetEra to naznačil prostým „ne“ v reakci na jeden z komentářů. Oficiálně však víme pouze to, že ve slavném studiu nevzniká pouze Intergalactic. Na odhalení je ale ještě příliš brzy.

