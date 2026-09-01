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Poco F9 Ultra míří na hráče: obří výkon, 185Hz displej a reproduktory 2.1 od Bose

Jakub Karásek
Jakub Karásek 1. 9. 14:45
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Poco F9 Ultra v červené barvě
  • Poco F9 Ultra je špičkově vybavený telefon za rozumné peníze
  • Nabízí vlajkový výkon, špičkový zvuk, perfektní displej a dlouhou výdrž na jedno nabití
  • Zaváděcí cena je přitom agresivních 18 999 korun

Letošní září přinese ohromné množství nových technologických produktů – těšit se můžeme na nové mobilní procesory, vlajkové i ohebné smartphony a spoustu dalších technologických hraček. Dveře do nového školního roku jako první otvírá značka Poco, která si na dnešní den připravila premiéru dvou nových smartphonů – Poco F9 Pro a F9 Ultra. V tomto článku si představíme vybavenější z nich.

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Kapitoly
Poco F9 Ultra: parametry vlajkového modelu
Špičkový obraz i zvuk
Ohromný herní výkon
Cena a dostupnost

Poco F9 Ultra: parametry vlajkového modelu

Vlajkovým modelem Poco pro letošní podzim je smartphone Poco F9 Ultra. Jedná se o špičkově vybavený telefon, který nabízí vše, co si může náročný uživatel potřebovat – vysoký výkon, perfektní displej, univerzální sestavu fotoaparátů, dlouhou výdrž, podporu bezdrátového nabíjení i voděodolnost IP68.

Poco F9 Ultra zezadu

Po designové stránce jde představená novinka ve stopách svého předchůdce, na první pohled jsou nové pouze barevné kombinace – černá a vínově červená. Záda telefonu zdobí stejně jako loni široký modul fotoaparátu obsahující trojici čoček, LED blesk a basový reproduktor, tentokráte má ale tento ostrůvek stejnou barvu jako zbytek zad. Poco F9 Ultra není žádný drobeček – jeho fyzické rozměry činí 163,5 × 77,9 × 8,7 mm, hmotnost je 235 gramů.

Špičkový obraz i zvuk

Zepředu novinku reprezentuje obří 6,9″ AMOLED displej s rozlišením 1 200 × 2 608 pixelů, obnovovací frekvencí 185 Hz a rekordním špičkovým jasem 10 tisíc nitů. Této svítivosti lze ale dosáhnout pouze na 1 procentu obrazovky, po celé ploše displeje lze dosáhnout maximálního jasu 2 500 nitů.

Displej oslňuje i v dalších parametrech – například se pyšní podporou 12bitové barevné hloubky, vysokou frekvencí dotykové vrstvy 4 800 Hz nebo možností ovládat obrazovku i mokrými prsty. Displej je také díky technologii HyperRGB a novému luminiscenčnímu materiálu M11 vysoce úsporný.

Poco F9 Ultra zepředu

Do displeje je integrovaná ultrazvuková čtečka otisků prstů, v kruhovém otvoru nahoře uprostřed se pak nachází 32Mpx selfie kamerka. Do vystouplého ostrůvku na zádech Poco vsadilo tři fotoaparáty:

  • 200Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.68
  • 50Mpx širokoúhlý se světelností f/2.4
  • 50Mpx periskopický s 5× přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/3.0

Fotoaparáty Poco F9 Ultra

Součástí fotomodulu je basový reproduktor, který doplňuje klasické stereoreproduktory – telefon tak poskytuje zvuk 2.1, o jehož ladění se postarala společnost Bose. Výsledkem má být pohlcující zážitek jak při konzumaci multimédií, tak ve hrách. Pro hráče má Poco připravený speciální zvukový režim Game Audio Mode, který například zvýrazňuje zvuk kroků, a dokáže izolovat různé zvukové efekty – střelbu, hlasy atd.

Ohromný herní výkon

Poco F9 Ultra pohání výkonný čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, který poskytuje ohromný výkon, zejména ve hrách. Poco pro hráče připravilo několik specialit, jednou z nich vykreslovací koprocesor Vision Boost D8, který v kombinaci s funkcí Smart Frame Rate a technologií AI Super Resolution dokáže vykreslovat hry až ve snímkovací frekvenci 185 Hz. Takto vysokou frekvenci lze využít ve více než 20 hrách. O chlazení celé sestavy se stará systém Poco 3D IceLoop, který by měl zajistit udržitelný výkon i při zběsilém hraní.

Chlazení Poco F9 Ultra

Poco F9 Ultra oslňuje i obří baterií s kapacitou 8 050 mAh, která by měla udržet telefon při životě po dobu dvou dní. Telefon podporuje 100W nabíjení kabelem a 50W nabíjení bezdrátově, nechybí ani podpora reverzního nabíjení.

Nabíjení Poco F9 Ultra

Telefon jde do prodeje s operačním systémem HyperOS 3 založeným na Androidu 16, délkou softwarové podpory se bohužel výrobce nechlubí.

Cena a dostupnost

Smartphone Poco F9 Ultra je dostupný již od dnešního dne, přičemž do 20. září bude nabízen za výhodnou zaváděcí cenu:

  • 12/256 GB za 18 999 korun (plná cena 21 499 korun)
  • 16/512 GB za 21 499 korun (plná cena 23 999 korun)

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Zdroj: tisková zpráva
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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