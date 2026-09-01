Poco F9 Pro: menší vlajkový model láká na špičkovou výbavu za agresivní cenu

- Smartphone Poco F9 Pro nabízí špičkovou výbavu v relativně kompaktním těle
- Telefon láká na vysoký výkon, kvalitní displej i široké možnosti nabíjení
- Cena startuje na agresivních 16 999 korunách
Značka Poco si na dnešní den připravila premiéru svých nových vlajkových smartphonů – Poco F9 Ultra a Poco F9 Pro. Vrcholný model Ultra jsme si představili v tomto článku, nyní se budeme věnovat menší a o něco levnější variantě s přídomkem Pro.
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Poco F9 Pro: menší, lehčí, ale stále perfektně vybavený
Poco F9 Pro má se svým větším sourozencem překvapivě mnoho společného. Výrobce se evidentně pokusil svoji zmenšenou vlajkovou loď příliš neořezávat, díky čemuž zákazníka nemusí příliš zajímat hardwarové parametry, ale může si telefon vybrat podle velikosti displeje.
Po designové stránce vypadá Poco F9 Pro prakticky stejně jako varianta Ultra, pouze je o něco menší – fyzické rozměry jsou 157,49 × 75,25 × 8,79 mm, hmotnost činí 206 gramů. Telefon splňuje odolnostní krytí IP68 a bude nabízen ve třech barvách – černé, bílé a zelené. Poslední jmenovaná je opatřená luminiscenčním povrchem, který ve tmě (po předchozím nasvícení) rovnoměrně září a pomocí laserového ukazovátka je možné v něm vytvářet vlastní svítící obrazce.
Přední stranu Poco F9 Pro vyplňuje 6,59″ AMOLED displej s rozlišením 1 156 × 2 510 pixelů, vysokou obnovovací frekvencí 185 Hz a špičkovým jasem 10 tisíc nitů. Jedná se o kvalitní 12bitový panel schopný zobrazit kompletní barevný gamut DCI-P3. Dotyková vrstva displeje reaguje ve frekvenci až 4 800 Hz a je možné ji ovládat i mokrými prsty. Součástí displeje je ultrazvuková čtečka otisků prstů a kruhový otvor s 32Mpx selfie kamerkou.
Do vystouplého ostrůvku na zadní straně výrobce vsadil tři fotoaparáty:
- 200Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.68
- 8Mpx širokoúhlý se světelností f/2.25
- 50Mpx teleobjektiv s 2,5× přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/2.0
V modulu s fotoaparáty dále najdeme basový reproduktor, který společně s hlavními stereoreproduktory vytváří sestavu 2.1. O její naladění se postarala společnost Bose.
Vlajkový výkon a podpora bezdrátového nabíjení
Ve výkonu nedělá Poco F9 Pro kompromisy, pohání jej totiž vlajkový 3nm čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Poco navíc tento čip „obalilo“ spoustou moderních technologií a vychytávek, které z něj dokáží vymáčknout maximální možný výkon – účinné chlazení, dedikovaný vykreslovací koprocesor, zapojení umělé inteligence k vykreslování mezisnímků apod. Výsledkem je možnost hrát víc než 20 her v nativní obnovovací frekvenci displeje 185 Hz.
Energii si Poco F9 Pro bere z akumulátoru o kapacitě 6 330 mAh, který lze dobíjet jak kabelem (až 100 wattů), tak i bezdrátově (až 50 wattů). Oběma cestami je možné rovněž odčerpávat energii z telefonu do různých mobilních doplňků.
Cena a dostupnost
Poco F9 Pro je dostupný od dnešního dne, přičemž až do 20. září jej bude možné koupit v konfiguraci 12/256 GB za zaváděcí cenu 16 999 korun. Po tomto datu cena naroste na 18 299 korun.