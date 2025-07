Počítač s nádechem nostalgie! Maingear kombinuje retro vzhled a moderní hardware

Stýská se vám po devadesátkách? Počítač Maingear Retr95 je ten správný lék

Retro vzhled kombinuje s moderním hardwarem

Problém je jen cena – v základu vás vyjde na 40 tisíc, v nejvyšší konfiguraci pak klidně na 200 tisíc korun

Taky si pamatujete, jak dříve bývalo vše barevnější, veselejší a počítače měly vlastní osobnost a charakter? Pokud patříte mezi ty, kteří rádi ujíždějí na vlně nostalgie dob dávno minulých, zbystřete. Společnost Maingear totiž vyrobila počítač, jenž hraje na všechny správné noty devadesátých let. Jestli pamatujete na časy Windows 95, 3,5″ disket, vytáčeného připojení nebo starých dobrých LAN party, nyní máte možnost se vrátit do časů minulých. Ovšem pochopitelně se současným výkonným hardwarem, abyste na spuštění nějaké té hry či programu nemuseli čekat.

Moderní retro, jak má být

Počítač Retro95 začal prvně jako aprílový žertík, nicméně pozitivní ohlasy nemohl Maingear nechat bez povšimnutí a tak vyrobil tuto iteraci na SilverStone FLP01. Zatímco na první pohled zvenčí vypadá tento počítač, jako kdyby přišel portálem přímo z devadesátek, uvnitř se nachází ryze aktuální hardware, který si můžete do značné míry konfigurovat. Konkrétně nechybí třeba procesor AMD Ryzen 7 9800X3D, grafika RTX 5080, 96 GB RAM a nebo 8 TB NVMe úložiště. Jinými slovy, nejde o žádné ořezávátko.

Bystré oko si může povšimnout dvou disketových mechanik, nicméně ty jsou pochopitelně jen na oko. Za jednou se ovšem ukrývá také dnes již „retro“ záležitost, konkrétně 24× DVD-R mechanika. Místo druhé disketové mechaniky pak najdeme ukrytý panel s porty, jmenovitě pak 3,5mm audio konektorem, USB-C a dvěma USB-A.

Počítače v minulosti uměly být pořádně hlučné a s použitým hardwarem by se jeden nedivil, kdyby tuto „funkci“ Maingear zachoval i zde – s použitím ventilátorů od Noctua a promyšleného vnitřního designu ovšem společnost slibuje tichý provoz a výkonné chlazení.

Potěší i důraz na detaily, jako jsou funkční LED, které indukují aktivitu disku, stejně jako tlačítka pro zapnutí/vypnutí a restart. Jediná věc, co by nostalgikům mohla chybět, je legendární turbo tlačítko, které by přetaktovalo použitý procesor, nicméně to v dnešní době již není potřeba.

Retro počítač Maingear Retro95 je k dispozici za poměrně vysokou cenu – 1599 dolarů (cca 40 tisíc korun s daní) v základní konfiguraci, přičemž v té nejvyšší se můžete dostat až na 7883 dolarů (cca 200 tisíc korun s daní). Nutno podotknout, že se jedná o limitovanou edici, takže pokud si na ni brousíte zuby, dlouho neváhejte.

Autor článku Michael Chrobok Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.