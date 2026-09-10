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Po Qualcommu zdražuje také Intel, cena jeho procesorů se zvýší už příští měsíc

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 10. 9. 20:00
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Procesor od Intelu (ilustrační obrázek)
  • Intel oznámil zdražení svých procesorů
  • Tímto krokem následuje Qualcomm
  • Společně s navýšením ceny se bude také propouštět

Situace na trhu s čipy není v poslední době zrovna dvakrát růžová. Rapidní nástup umělé inteligence do značné míry ovlivnil výrobní kapacity, které se začaly orientovat na nový trend s vidinou velkého zisku, což má ale neblahé účinky na ostatní odběratele. Řada firem se tak nevyhnula negativním krokům v podobě zdražení, které nejvíce dopadne na koncové spotřebitele. V zástupu těch, jež museli sáhnout ke zvýšení cen, se nyní přidává také jeden z největších výrobců čipů na světě, Intel.

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Intel zdražuje své čipy o deset procent

Jak upozornil server Digitimes, procesory od Intelu se už za pár týdnů výrazně zdraží, konkrétně o rovných 10 procent. Podle Digitimes je toto zvýšení cen součástí strategie Intelu, jehož cílem je zvýšit ziskovost v oblasti procesorů pro osobní počítače, namísto udržování nízkých cen za účelem rozšíření tržního podílu. Digitimes dále uvádí, že Intel možná plánuje další snížení počtu zaměstnanců o 5 až 10 procent, i když by zároveň s tímto krokem mohl přijímat nové pracovníky.

Informace navíc tvrdí, že by Intel mohl brzy ukončit výrobu své řady Small Core, což by se však dotklo především průmyslových počítačů a technologií IoT, nikoli spotřebitelských počítačů. Ke zvýšení cen ze strany Intelu by došlo pouhý měsíc poté, co Qualcomm prvního září zvýšil ceny svých čipů. Qualcomm je jedním z největších výrobců čipů na světě, přičemž na trhu drží úctyhodnou druhou příčku.



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V červenci Intel oznámil „nejsilnější růst tržeb za více než patnáct let“, který byl z velké části tažen jejími divizemi zaměřenými na datová centra a umělou inteligenci. Mezitím přetrvávající nedostatek komponentů způsobuje růst cen všeho od pamětí RAM až po notebooky a telefony, přičemž tyto vyšší ceny by mohly přetrvávat i několik let. Růst cen v oblasti čipsetů není dobrou zprávou pro řadu odvětví a ve finále ani pro samotné spotřebitele.

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2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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