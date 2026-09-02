Qualcomm zdražil své procesory, nové ceny nejspíše poznají i zákazníci

- Jeden z největších výrobců mobilních čipů musel zdražit napříč celým portfoliem
- Na vině jsou rostoucí náklady směrem od dodavatelů
- Změna cenové politiky se nejspíše dotkne také koncových zákazníků
Americká společnost Qualcomm je jedním z největších výrobců čipů na světě, přičemž na trhu drží úctyhodnou druhou příčku. Už nějaký ten pátek také platí, že pokud chcete v chytrém telefonu to nejlepší, sáhnete právě po zařízení s čipsetem od Qualcommu. Aktuální hlad po umělé inteligenci ale zvyšuje ceny nejen RAM, ale také různých subdodavatelů, což má vliv mimo jiné také na americkou společnost. Ta nyní uvedla, že již nemůže nadále ignorovat rostoucí náklady svých dodavatelů. „Prostě jen přenášíme velký nárůst nákladů, které máme,“ řekl generální ředitel společnosti Qualcomm Cristiano Amon v rozhovoru pro agenturu Reuters.
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Dražší čipy, dražší smartphony
Ceny pamětí DRAM a úložných zařízení vzrostly kvůli problémům s dodávkami, což se dotklo většiny výrobců zařízení. Kupříkladu Apple v červnu zvýšil ceny počítačů Mac a iPadů, přičemž se očekává, že modely iPhone 18 Pro budou dražší než jejich předchůdci. Konkrétně Apple postupně přechází na vlastní modemové čipy, nicméně pro modely z řady Phone 17 stále odebírá čipy od Qualcommu. Očekává se, že gigant z Cupertina ukončí prodej iPhonů 17 Pro, jakmile se na trh dostane jeho nástupce, tedy iPhone 18 Pro.
Kromě dodávek modemových čipů pro Apple vyrábí Qualcomm také čipy pro mobilní zařízení od jihokorejského Samsungu a další výrobce smartphonů. Právě Samsung je v podobné pozici, jako Apple – vyrábí si své vlastní čipy, nicméně není schopný ve velkém pokrýt své potřeby. Qualcomm zvyšuje ceny napříč celou svou produktovou řadou a je otázkou, jak moc se zdražení promítne do koncových cen pro zákazníky, neboť s velkými odběrateli bude Qualcomm totiž jednat individuálně. Jisté ale je, že k minimálně k nějakému nárůstu cen nejspíše dojde.
Amon v červenci rovněž uvedl, že Qualcomm očekává rychlejší pokles tržeb plynoucích z obchodováním z Applem, než bylo původně předpokládáno. Konkrétně by mezikvartální propad měl být přibližně 50 procent, což není vůbec málo. Vinu připsal omezeným dodávkám, které zredukují podíl komponentů od Qualcommu použitých v nadcházející řadě iPhonů 18. Pro Qualcomm je nicméně současná situace výzvou, kterou bude muset chtě nechtě přijmout a vypořádat se s ní.