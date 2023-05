PlayStation ztrácí další exkluzivitu. Na PC míří Ratchet & Clank: Rift Apart

PC verze dobrodružné hry Ratchet & Clank: Rift Apart vychází už 26. července

Hráči se mohou těšit na řadu technických vylepšení včetně podpory širokoúhlých monitorů či DLSS 3

Po Spider-Manovi či God of War se na PC podívá další exkluzivní titul z produkce PlayStation Studios. 26. července se na distribučních platformách Steam a Epic Games Store objeví dobrodružná hra Ratchet & Clank: Rift Apart, která původně vyšla pouze pro herní konzoli PS5. Příslušník rasy lombax Ratchet a jeho robotický společník Clank v ní cestují napříč různými dimenzemi ve snaze zastavit šíleného vědce Dr. Nefariouse.

Počítačová verze přichází z řadou vylepšení včetně podpory širokoúhlých monitorů, neomezeného počtu snímku za vteřinu či podpory funkcí DLSS 3, FSR 2 a Intel XeSS, které s pomocí umělé inteligence přepočítávají obraz z nižšího na vyšší rozlišení. Nechybí ani populární ray-tracing, nově navíc včetně stínů pro důvěrnější vykreslení přirozeného světla ve venkovních lokacích.

Hardwarové požadavky zatím neznáme, avšak doufáme, že hra na počítače dorazí ve výrazně lepším technickém stavu než nedávné The Last of Us Part 1. Na vývoji se ostatně tentokrát podílí specialisté na konverze ze studia Nixxes Software, kteří mají s podobnými projekty mnohaleté zkušenosti.