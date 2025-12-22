TOPlist

PlayStation za cenu pizzy? PS5 můžete mít jen za 209 Kč měsíčně

PR článek
PR článek 22. 12. 7:00
Playstation 5 s ovladačem Dualsense

PlayStation 5 je nejžádanější herní konzole současnosti, jenže jeho pořizovací cena může být leckoho vysoká. Mobil Pohotovost proto přichází s řešením – pronájem PlayStationu 5 jen za 209 Kč měsíčně. Za cenu jedné pizzy si tak pořídíte next-gen konzoli, která zvládá ty nejlepší hry.

Jak to funguje?

Princip je jednoduchý. Pronájem PlayStationu 5 je na čtyři roky a po celou dobu platíte fixních 209 Kč měsíčně, víc neřešíte. Na konci pronájmu konzoli jednoduše vrátíte a můžete rovnou přejít na novou generaci. Žádné starosti s prodejem, žádná ztráta hodnoty – s běžným opotřebením konzole se počítá.

PlayStation se zárukou 4 roky

Obrovským benefitem je také to, že po celou dobu pronájmu je konzole krytá zárukou. Tedy namísto standardních dvou let je na pronajatý PlayStation poskytnuta 4letá záruka. Pokud se cokoliv v rámci záruky pokazí, v Mobil Pohotovosti to vyřeší.
Kromě čtyřleté záruky má pronájem ještě jednu zásadní výhodu – je cenově výhodný. Při platbě 209 Kč měsíčně totiž za konzoli za celou dobu pronájmu zaplatíte jen 10 032 Kč, jde přitom o PlayStation 5 (Slim) s Blu-Ray mechanikou, konkrétně o verzi s vyšším 1TB úložištěm.

Samotný proces zřízení pronájmu je super jednoduchý. Vše je kompletně online a bez zbytečného papírování, takže pronájem zařídíte z pohodlí domova. A zařízení obvykle dorazí už do druhého pracovního až k vám domů.

