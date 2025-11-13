PlayStation má vlastní monitor! Sony láká na TOP parametry i nabíjení ovladače

- Sony představilo 27″ herní monitor vyrobený přímo pro PlayStation 5
- Kromě špičkových parametrů nabízí také možnost nabíjení ovladače DualSense
- K dispozici bude příští rok za doposud neoznámenou cenu
Herní konzole jsou oblíbeným hardwarem každého hráče, který chce co možná nejlepší zařízení na hry za dostupnou cenu. Ačkoli řada z nás má svou konzoli připojenou jednoduše k televizi, ne pro každého je tato cesta schůdná, a proto hledá alternativy, jak se dostat k co možná nejlepšímu hernímu zážitku. Společnost Sony, která stojí za populární konzolí PlayStation 5, má sice ve svém bohatém portfoliu také televizory, nicméně nyní podle všeho vycítila díru na trhu a hráčům představila nový herní monitor.
Špičkový herní monitor pro PlayStation 5
Nový 27″ herní monitor japonského giganta je ideálním společníkem pro konzoli PlayStation 5, a to nejen díky svým parametrům, ale také zajímavou vychytávkou v podobě nabíjecího háku pro ovladač DualSense, který je umístěný v držáku. Co se týče samotného panelu, jedná se o IPS s rozlišením 2 560 × 1 440 pixelů, což sice není 4K, avšak to pro většinu hráčů jistě nebude překážkou vzhledem k tomu, že řada z nich preferuje spíše vyšší snímkovou frekvenci.
Pro tyto případy je pochopitelně dostupná funkce VRR (variabilní obnovovací frekvence), která dosahuje hodnoty až 120 Hz pro PS5 a PS5 Pro, případně 240 Hz pro kompatibilní počítače PC a Mac. Samozřejmostí je také podpora pro HDR s Auto HDR Tone Mapping, které automaticky upravuje vysoký dynamický rozsah.
Z portové výbavy nechybí dva HDMI ve verzi 2.1 (s podporou rozlišení 2 560 × 1 440 pixelů, obnovovací frekvence 240 Hz, FRL, VRR) a jeden DisplayPort ve verzi 1.4 (s podporou rozlišení 2560 × 1440 pixelů, obnovovací frekvence 240Hz, DSC), dvojice USB-A a jeden USB-C s možností využití pro PlayStation Link. Pokud by vám svou kvalitou nevyhovovaly zabudované stereo reproduktory, můžete si připojit i vlastní (nebo sluchátka) skrze 3,5mm audio konektor. Zajištěna je také kompatibilita se systémem VESA pro uchycení do držáku.
Herní 27″ monitor s logem PlayStation a možností nabíjení ovladače DualSense bude k dispozici od příštího roku, nicméně prozatím byla dostupnost oznámena pouze pro USA a Japonsko. Jaká bude finální cena a zda se monitor objeví také v Evropě, pro tuto chvíli nevíme, nicméně doufáme, že Sony k nám tento monitor dříve či později přiveze.