PlayStation konečně odhalí geniální herní klenot. Fanoušci si museli počkat několik let

- Sony údajně brzy zveřejní novou ukázku z očekávané akční hry Marvel’s Wolverine pro PS5
- Trailer už je údajně hotový a měl by se objevit v rámci přenosu State of Play na konci září
- K oznámení hry došlo v roce 2021, od té doby fanoušci marně čekají na nové informace
Po dlouhých čtyřech letech od původního představení by se fanoušci mohli dočkat nové ukázky z akční hry Marvel’s Wolverine od Insomniac Games. Očekávaný titul s oblíbeným komiksovým mutantem v hlavní roli se poprvé objevil v závěru přenosu PlayStation Showcase v roce 2021. Od té doby hráči marně čekají na další oficiální informace. Podle známého magazínu Insider Gaming by však společnost Sony mohla prolomit mlčení už na konci září, na kdy údajně připadá další díl nepravidelného formátu State of Play, který slouží k představování novinek ze světa PlayStationu.
Obnovená premiéra známého mutanta
Insider Gaming se odvolává na nejmenované zdroje, podle nichž by se měl herní Wolverine „téměř jistě“ objevit v nadcházejícím State of Play. Nový trailer už je totiž údajně hotový. Pokud se hra neukáže v plánovaném streamu na konci září, pak bychom se měli nové upoutávky dočkat v následujících měsících, vhodným kandidátem je například prosincové udílení videoherních cen The Game Awards.
Novinka od Insomniac Games se během vývoje potýkala s následky hackerského útoku z prosince 2023, během kterého došlo k úniku osobních informací zaměstnanců a také značného množství záběrů z rozpracované verze hry, které dodnes kolují po internetu. Vývoj hry měl kvůli tomu projít určitými změnami, jejichž rozsah však zůstává neznámý. Doufejme, že s případným trailerem zároveň dojde i na zveřejnění alespoň rámcového data vydání.
Zářijové vysílání State of Play by mohlo nabídnout nový pohled i na další first party tituly od Sony. Patří mezi ně například problémová online střílečka Marathon či plošinovkový spin-off série God of War (podle zdrojů Insider Gamingu je ve vývoji i další plnohodnotný díl, pozn. red.). Ukázat by se mohla i chystaná hra Intergalactic: The Heretic Prophet od legendárního studia Naughty Dog.