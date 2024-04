Playlisty vám vytvoří umělá inteligence: Spotify spouští praktickou novinku

Spotify obohatilo svou aplikaci o umělou inteligenci

Stačí zadat jednoduché zadání a AI vám na míru vytvoří vlastní playlist

Novinka je prozatím dostupná pro předplatitele Premium v Austrálii a ve Velké Británii

Už dávno jsou pryč doby, kdy jsme měli ve fyzické paměti zařízení uložený kompletní playlisty svých oblíbených hitů. Streamovací aplikace do značné míry změnily to, jakým způsobem posloucháme hudbu a vypadá to, že v tomto budou pokračovat i nadále. Spotify, jedna z předních světových platrofem pro streamování hudby, nyní představila novinku, která je vstříc nejnovějšímu trendu, kterým je generativní umělá inteligence. Švédský gigant už před nějakou dobou implementoval do své služby funkci AI DJ a nyní jde ještě o krok dále.

Umělá inteligence vám sestaví playlist na míru

V rámci beta testování se objevila možnost vytvoření playlistů s pomocí umělé inteligence, přičemž společnost novinku oznámila teprve včera. Jedná se o seznamy skladeb, které si můžete nechat vytvořit umělou inteligencí jen s pomocí jednoduchého promptu, pakliže máte samozřejmě předplatceno Spotify Premium. AI vám může na míru sestavit například uklidňující playlist pro nadcházející období alergií, nebo energický mix, během jehož poslechu se budete cítit jako superhrdina.

Streamovací hudební platforma uvedla, že zadání pro umělou inteligenci mohou obsahovat místa, zvířata, činnosti, barvy, emotikony či filmové postavy. Zároveň dodala, že nejlepší podněty kombinují nálady, umělce, žánry a konkrétní dekády, ačkoli tyto seznamy skladeb můžete upřesnit pomocí následných upřesňujících zadání. Spotify také uvedlo, že má nastavena opatření týkající se urážlivých podnětů, takže na rasistické či homofobní playlisty rovnou zapomeňte.

Spotify novinku prozatím testuje jen na omezeném množství uživatelů v Austrálii a ve Velké Británii. Zatím není jasné, kdy se tato funkce rozšíří i do ostatních zemí, nicméně pokud vše půjde dobře, mohli bychom se brzy dočkat také v našich končinách. Jak se na novinku díváte vy, naši čtenáři? Preferujete vlastní playlisty podle vašeho vkusu, nebo si rádi necháte něco namixovat od umělé inteligence? Dejte nám vědět do komentářů.