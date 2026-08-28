Plaud odhalil bezdrátová sluchátka se záznamníkem. Jde však o extrémní limitku

- Sluchátka Plaud One spojují příjemné s užitečným
- Nový hardware nabízí sílu umělé inteligence nejen ve sluchátkách, ale také v pouzdru
- Dostupnost je omezena na 2000 kusů určených jen pro vybrané trhy
Společnost Plaud je známá především pro svou velmi šikovnou aplikaci, která v kombinaci s vlastním hardwarem nabízí zajímavé možnosti v rámci záznamu a zpracování mluveného slova. Jinými slovy se jedná o diktafon, který s pomocí umělé inteligence dokáže nahraný záznam během několika okamžiků proměnit ve velmi přesný přepis a dále s ním pracovat. Až doposud byli uživatelé závislí na vlastnictví konkrétního hardwaru v podobě malého modulu připomínajícího první generaci Xiaomi Mi Band, případně trochu tlustší kreditní karty. Nově ale Plaud cílí na uživatelé, kteří preferují sluchátka.
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Umělá inteligence ve sluchátkách i v nabíjecím pouzdru
Plaud One můžete používat jako tradiční sluchátka, nicméně záznam funguje také společně s nabíjecím pouzdrem, které obsahuje integrovaný 4G modem, díky čemuž nejsou sluchátka závislá na připojení k chytrému telefonu. Každé sluchátko disponuje 16 MB interní paměti a třemi mikrofony, které dokáží zaznamenávat až ze dvou metrů po dobu až šesti hodin. Sluchátka pochopitelně disponují technologií aktivního potlačení hluku a ovládat je lze skrze tlakový senzor na nožičce, tedy podobně jako jakákoli jiná sluchátka.
Samotné nabíjecí pouzdro disponuje čtyřmi mikrofony a dokáže sbírat záznam až z pěti metrů. Nechybí mu ani vestavěný reproduktor, 512 MB interní paměti a nabídne společně se sluchátky výdrž až 36 hodin, přičemž dobíjení probíhá skrze USB-C konektor. Pro zpracování záznamů využívají sluchátka Plaud One schopnosti Plaud Intelligence. Na pouzdru se také nachází tlačítko pro aktivaci Plaud Agent, který nativně pracuje se službami jako Gmail, Kalendář Google, Notion či Slack.
Co se týče ceny, ta byla v případě Plaud One stanovena na 250 dolarů, tedy po přepočtu přibližně 6 300 korun s daní. Plaud si je nicméně vědom, že sázka na formát sluchátek nemusí nutně být to pravé ořechové – ostatně nějaká špuntová či pecková sluchátka má víceméně každý z nás a pořídit si další, notabene když se AI pomalu prosazuje v nejedněch sluchátkách velkých výrobců, nemusí každému vyhovovat. Pravděpodobně i z tohoto důvodu si Plaud připravil pouhých 2000 kusů pro celý svět, které se dostanou jen na vybrané trhy (USA, Kanada, Velká Británie, Německo, Francie, Itálie, Španělsko a Nizozemsko) později v září.