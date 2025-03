Pixely trpí nepříjemnou chybou displeje, uživatele otravuje při sledování videa

Telefony Pixel od Googlu se po březnové aktualizaci potýkají s nepříjemnou chybou

Ta se týká jasu displeje, který se mění na příliš jasný, nebo naopak na příliš tmavý

Chyba se dotkla jak majitelů nejnovějších Pixelů, tak i starších zařízení

Chytré telefony jsou ve své podstatě již hotové produkty, v rámci kterých se nejspíše už žádné dramatické revoluce nedočkáme, minimálně ne v dohledné době. To ovšem neznamená, že by byly dokonalé a bez sebemenších chyb – tu a tam se objeví i u zavedených značek nepříjemnosti, které umí pořádně otrávit život nejednomu uživateli. Své by o tom mohl vyprávět Google, jenž musí v rámci své řady chytrých telefonů Pixel řešit nepříjemnost týkající se displeje.

Chyba se neobjevuje jen při sledování videí

Ačkoli tento měsíc Google vydal aktualizaci pro řadu Pixel, která měla některé chyby odstranit, podle některých uživatelů přidala i nějaké nové. Jak informují uživatelé na Redditu, po březnové aktualizaci začali mít problémy s jasem displeje, konkrétně pak při sledování videí z aplikací jako Netflix, Disney+ či YouTube. Chyba se podle všeho projevuje tak, že při sledování videa na šířku displej neustále mění jas z velmi nízkých hodnot na velmi vysoké a obráceně. Zatímco tak v jednu chvíli na displeji prakticky nic nevidíte, v zápětí vás maximální jas takřka oslepí.

I když se popis chyby napříč uživateli shoduje, podle všeho se liší interval, kdy jednotliví uživatelé tuto chybu zažívají. Zatímco někteří tvrdí, že změna jasu probíhá každých několik sekund, jiní ji pozorují pouze jednou za několik minut. V každém případě se ale jedná o nepříjemnost, která umí pořádně znechutit sledování videí na chytrém telefonu. Někteří uživatelé také hlásí, že problémy s jasem pozorují i u některých tapet – především u těch s převahou bílé barvy. Podle těchto zkušeností vypadají i jasně bílé tapety na maximální jas příliš tmavě. Podobná chyba se podle všeho vyskytuje i v editoru fotografií.

Problémy hlásí uživatelé napříč různými generacemi Pixelů – nevyhnuly se jak nejnovějším modelům, tak i několik let starým kusům. Google se oficiálně k problému nevyjádřil, nicméně je velmi pravděpodobné, že již aktivně pracuje na nápravě. Do té doby budou muset uživatelé nepříjemnosti vydržet.