PC hry zdarma ze všech stran: Epic rozdává nejlepší Fallout, Steam nabízí vláčky i strategii

Epic Games Store rozdává parádní akční RPG Fallout: New Vegas

Na Steamu si přijdou na své příznivci vlaků, tahových strategií i plošinovek

Skoro to vypadá, že s blížím se létem se s počítačovými hrami zdarma roztrhl pořádně naditý pytel. V rozdávání parádních kousků pokračuje Epic. Obvykle na ně láká s týdenním předstihem, avšak během aktuálního výprodeje se hráči musí nechat překvapit. Tentokrát na ně čeká oceňované RPG Fallout: New Vegas. Herní knihovničku si mohou rozšířit také uživatelé Steamu, a to o tahovou strategii Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War, povedenou plošinovku Hue či vlakový simulátor TGV Voyages Train Simulator.

Postapokalyptické RPG Fallout: New Vegas patří v očích mnoha fanoušků k nejlepším dílům série. Děj se odehrává v okolí stejnojmenného města, které vzniklo z ruin Las Vegas. Příběh začíná v roce 2281, tedy čtyři roky po událostech třetího dílu. Od odborné kritiky si titul odnesl vysoké známky, pochvalu si vysloužila především vylepšená hratelnost, scénář či velkorysá porce herního obsahu.

Na Steamu odstartoval velký výprodej při příležitosti konání festivalu Warhammer Skulls. Kromě až 90% slev si můžete zdarma aktivovat povedenou 4X strategii Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War, která si od uživatelů vysloužila hodnocení 80 %. Nabídka platí do 1. června.

Příznivce železnice potěší spíše simulátor vlaků TGV (akce platí do 2. června), který má podle hráčských ohlasů své mouchy, avšak za vyzkoušení jistě stojí. Až do 8. června si můžete aktivovat černobílou plošinovku Hue, jejíž hrdina je vybaven paletou barev, s jejíž pomocí musí překonat všemožné logické hádanky a nástrahy.