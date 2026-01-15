Patříte mezi milovníky stealth her? Epic Store právě rozdává rovnou dvě

- Epic Games Store aktuálně nabízí zdarma ke stažení dvě hry, které potěší zejména milovníky žánru stealth
- Jedná se o první dva díly série Styx s podtituly Masters of Shadows a Shards of Darkness
- Nabídka platí až do 22. ledna, poté přijde na řadu akční hra Rustler (Grand Theft Horse)
Zdá se, že Epic Games Store nehodlá polevit s rozdáváním her ani v roce 2026. Aktuální nabídka potěší zejména příznivce plížení a tichého průchodu úrovněmi – zkrátka žánru stealth. Tentokrát si hráči do svých virtuálních knihovniček mohou přidat dvojici her Styx: Masters of Shadows (2014) a Styx: Shards of Darkness (2017), v nichž budete na své nepřátele útočit ze stínů v kůži vychytralého goblina Styxe. Akce platí až do 22. ledna, poté bude k dispozici Rustler (Grand Theft Horse), humorná parodie na původní GTA odehrávají se ve středověku.
Styx: Shards of Darkness
Styx: Shards of Darkness je infiltrační stealth hra s RPG prvky zasazená do temného fantasy světa. Hráči se musí plížit za zády nic netušících nepřátel, v případě potřeby se jich diskrétně zbavit a u toho ukrást všechno, co jim přijde pod ruku.
Styx se musí proplétat spletitým bludištěm věže Akenash a plnit různé úkoly – od shromažďování informací po eliminaci nepřátel, přičemž někdy si vystačíte s dobře načasovaným výpadem ze zálohy, zatímco jindy na protivníka musíte nastražit past, aby jeho odchod na onen svět vypadal jako nehoda. Plněním úkolů a postupem v příběhu odemykáte nové dovednosti, speciální pohyby a vylepšené vybavení.
Styx: Shards of Darkness
Styx: Shards of Darkness je přímým pokračováním prvního dílu. Hráči se opět ujímají role vytrvale sarkastického Styxe, který se tentokrát vydává na průzkum nových otevřených lokací. Jádro hratelnosti se nemění – cesta k cíli opět vede přes zástupy nepřátel, kolem nichž se můžete neslyšně proplížit nebo se s nimi jednou pro vždy vypořádat pomocí nového arzenálu smrtících schopností a zbraní. Hráči musí vystoupat do elfského města, překonat nebezpečné trpasličí území a vydat se na cestu přes rozsáhlé neprozkoumané země plné smrtelných nebezpečí.
Vybraná dvojice her se na Epicu rozhodně neobjevila náhodou. Francouzské Cyanide Studio na 19. února chystá vydání třetího dílu s názvem Styx: Blades of Greed.