Parádní výprodej od Ubisoftu! Assassin’s Creed Shadows nikdy nebyl levnější

- Ubisoft spustil ve svém digitálním obchodě spustil velký podzimní výprodej
- Díky speciálnímu kuponu „AUTUMN“ pořídíte za historicky nejnižší cenu třeba Assassin’s Creed Shadows
- Nabídka platí až do 2. října, ve slevě je prakticky kompletní herní katalog včetně sérií Far Cry či Prince of Persia
Společnost Ubisoft spustila ve svém digitálním obchodě velký podzimní výprodej, v rámci nějž si můžete pořídit s velkorysou slevou téměř jakýkoliv titul z bohatého katalogu francouzského herního vydavatele. Pokud navíc nakoupíte alespoň za 29.99 eur (v přepočtu cca 730 korun), získáte automaticky nárok na uplatnění slevového kódu „AUTUMN“, díky kterému získáte dodatečnou slevu 15 eur na celý obsah košíku.
Historicky nízké ceny
A právě díky kuponu se můžete dostat k několika nedávno vydaným peckám za historicky nejnižší cenu na trhu. Hlavním tahákem je patrně Assassin’s Creed Shadows z letošního března, který ve 40% slevě vychází na 41,99 eur, avšak po započtení slevového kuponů hru pořídíte o 15 eur levněji, tedy za 26,99 eur, tedy v přepočtu cca 650 korun. Stejným způsobem můžete ušetřit za Star Wars Outlaws – povedená akce v otevřeném světě může být vaše za 16,50 eur (cca 400 korun).
Přehled nejzajímavějších slev
Po uplatnění kuponu „AUTUMN“
- Assassin’s Creed Shadows – 26,99 eur (cca 650 korun)
- Star Wars Outlaws – 16,50 eur (cca 400 korun)
- Avatar: Frontiers of Pandora Ultimate Edition – 17,50 eur (cca 425 korun)
Bez kuponu
- South Park: The Fractured But Whole – 6 eur (cca 145 korun)
- Assassin’s Creed Origins – 6 eur (cca 145 korun)
- Watch Dogs 2 – 5 eur (cca 120 korun)
- Assassin’s Creed Rogue – 3 eura (cca 75 korun)
- Anno 1800 – 6 eur (cca 145 korun)
Nákup si navíc můžete důkladně promyslet – výprodej totiž potrvá až do 2. října. Kromě výše zmíněných titulů je ve slevě i řada starších kousků. Za několik desítek korun si tak můžete doplnit virtuální knihovničku o dřívější díly ze sérií jako Far Cry, Assassin’s Creed nebo Ghost Recon. Závěrem dodejme, že k aktivaci zakoupených her budete potřebovat účet v aplikaci Ubisoft Connect.