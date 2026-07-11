Parádní počin fanouška Star Wars: po letech vrátil na Android několik zapomenutých her

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- Šikovný vývojář vydal na Android neoficiální porty stařičkých Star Wars her Jedi Academy, Jedi Outcast a Dark Forces
- Stejný nadšenec zmíněné hry portoval na Android už před deseti lety, tyto verze však postupně zastaraly
- Nové mobilní porty podporují aktuální verze operačního systému Android a nabízí i podporu herních ovladačů
Je tomu už více než deset let, co pro zařízení s Androidem vyšly neoficiální porty legendárních her Star Wars: Jedi Academy a Jedi Outcast. Zájemci si je ve tenkrát dokonce mohli stáhnout přímo z Google Play. Na oba tituly se však postupem času zapomnělo a na novějších verzích operačního systému Android už byste je ještě donedávna ani nespustili. To se ale nyní mění. Projektu se totiž znovu chopil jeho původní vývojář, který teď přichází s modernizovanými verzemi. Na herní počátky Hvězdných válek tak nově můžete zavzpomínat i na současných mobilních telefonech.
Projekt s názvem Psi-Touch modernizuje zastaralé mobilní porty her Star Wars: Jedi Outcast a Jedi Academy, ke kterým navíc přidává mobilní verzi střílečky Star Wars: Dark Forces. Za aplikací navíc patrně stojí stejný vývojář, který pro Android před mnoha lety vytvořil původní porty.
Jak na to?
Nastavení a spuštění je poměrně snadné, stále však vyžaduje herní soubory z počítačových verzí. Stačí nainstalovat aplikaci a poté ji spustit, čímž se ve vašem zařízení s Androidem automaticky vytvoří potřebné složky. Právě do nich musíte zkopírovat herní soubory s koncovkou .pk3.
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- Soubory hry Jedi Academy je třeba umístit do složky Android > data > com.opentouchgaming.psitouch > files > JA > base
- Soubory hry Dark Forces by měly být zkopírovány do složky Android > data > com.opentouchgaming.psitouch > files > TFE
- Soubory hry Jedi Outcast patří do složky Android > data > com.opentouchgaming.psitouch > files > JO > base
Podle dosavadních zkušeností hráčů by hra neměla být příliš náročná na hardware. Pravděpodobně si tak bez problémů vystačíte i se starším Android telefonem. Psi-Touch si navíc poradí i s modifikacemi, nabízí ovládací schéma pro dotykové obrazovky a nechybí mu ani podpora herních ovladačů.