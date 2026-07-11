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Parádní počin fanouška Star Wars: po letech vrátil na Android několik zapomenutých her

Marek Bartík
Marek Bartík 11. 7. 18:00
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Star Wars Jedi Academy

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  • Šikovný vývojář vydal na Android neoficiální porty stařičkých Star Wars her Jedi Academy, Jedi Outcast a Dark Forces
  • Stejný nadšenec zmíněné hry portoval na Android už před deseti lety, tyto verze však postupně zastaraly
  • Nové mobilní porty podporují aktuální verze operačního systému Android a nabízí i podporu herních ovladačů

Je tomu už více než deset let, co pro zařízení s Androidem vyšly neoficiální porty legendárních her Star Wars: Jedi Academy a Jedi Outcast. Zájemci si je ve tenkrát dokonce mohli stáhnout přímo z Google Play. Na oba tituly se však postupem času zapomnělo a na novějších verzích operačního systému Android už byste je ještě donedávna ani nespustili. To se ale nyní mění. Projektu se totiž znovu chopil jeho původní vývojář, který teď přichází s modernizovanými verzemi. Na herní počátky Hvězdných válek tak nově můžete zavzpomínat i na současných mobilních telefonech.

Projekt s názvem Psi-Touch modernizuje zastaralé mobilní porty her Star Wars: Jedi Outcast a Jedi Academy, ke kterým navíc přidává mobilní verzi střílečky Star Wars: Dark Forces. Za aplikací navíc patrně stojí stejný vývojář, který pro Android před mnoha lety vytvořil původní porty.

Jak na to?

Nastavení a spuštění je poměrně snadné, stále však vyžaduje herní soubory z počítačových verzí. Stačí nainstalovat aplikaci a poté ji spustit, čímž se ve vašem zařízení s Androidem automaticky vytvoří potřebné složky. Právě do nich musíte zkopírovat herní soubory s koncovkou .pk3.



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  • Soubory hry Jedi Academy je třeba umístit do složky Android > data > com.opentouchgaming.psitouch > files > JA > base
  • Soubory hry Dark Forces by měly být zkopírovány do složky Android > data > com.opentouchgaming.psitouch > files > TFE
  • Soubory hry Jedi Outcast patří do složky Android > data > com.opentouchgaming.psitouch > files > JO > base

Podle dosavadních zkušeností hráčů by hra neměla být příliš náročná na hardware. Pravděpodobně si tak bez problémů vystačíte i se starším Android telefonem. Psi-Touch si navíc poradí i s modifikacemi, nabízí ovládací schéma pro dotykové obrazovky a nechybí mu ani podpora herních ovladačů.

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Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

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