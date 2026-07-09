Bouře v Xboxu nebere konce! Slavné studio zrušilo několik her, místo nich vytvoří nový Fallout

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
- Známé vývojářské studio Obsidian Entertainment muselo zrušit několik projektů a v rámci širší restrukturalizace Xboxu se začne věnovat sérii Fallout
- Studio propustilo přibližně čtvrtinu zaměstnanců a zrušilo mimo jiné i chystané pokračování RPG Avowed z roku 2025
- Na nový titul bude z vedoucí pozice dohlížet legendární vývojář Josh Sawyer, na hře ale bude spolupracovat také Bethesda
Společnost Obsidian Entertainment, jedna z mnoha dceřiných firem Xboxu, musela v rámci širší restrukturalizace zrušit několik projektů včetně chystaného pokračování fantasy RPG Avowed z roku 2025. Studio, které kvůli aktuální obří vlně propouštění přišlo o čtvrtinu zaměstnanců, se místo toho pustí do vývoje nového Falloutu. Na projekt bude z vedoucí pozice dohlížet legendární vývojář Josh Sawyer, který má na kontě řadu oceňovaných projektů včetně sérií Icewind Dale a Pillars of Eternity či titulů Fallout: New Vegas a Pentiment. Informaci přinesl známý novinář Jason Schreier z agentury Bloomberg.
Restart Xboxu
Jedná se tak o další ze série změn, kterou šéfka Xboxu Asha Sharma sama označuje za pomyslné zmáčknutí tlačítka reset. Už v pondělí oznámila plány na zrušení celkem 3 200 pracovních míst a odprodej pěti herních studií. Je mezi nimi třeba americký tým Undead Labs, který aktuálně dokončuje kooperativní zombie hru State of Decay 3. Ta patří k nejžádanějším titulům na Steamu. Sharma chce nicméně investovat zejména do zavedených značek, mezi něž patří i Fallout. Slavná postapokalyptická série má na kontě desítky milionů prodaných kopií i úspěšnou seriálovou adaptaci od Amazonu.
Poslední díl úspěšné série nicméně vyšel v roce 2018 – jednalo se o online spin-off Fallout 76. Na klasický singleplayerový Fallout však fanoušci čekají ještě mnohem déle. Bethesda Game Studios se zkrátka soustředilo na jiné projekty – průměrně přijaté vesmírné RPG Starfield či chystané pokračování série The Elder Scrolls. Paradoxem je, že jedinou hrou v sérii, která vzešla od jiných vývojářů, byl oceňovaný Fallout: New Vegas z roku 2010. Za projektem tehdy nestál nikdo jiný než Obsidian pod vedením Sawyera. Nyní se kalifornské studio k Falloutu po 16 letech vrací, společně s ním by ale na projektu měla pracovat i Bethesda.
Zrušené projekty Obsidianu
Obsidian vydal v loňském roce rovnou tři hry. Dvě z nich však komerčně neuspěly, a to včetně titulu Avowed, uvedli už dříve zástupci studia pro Bloomberg. Studio doufalo, že pokračování Avowed dokáže doručit v kratším čase s využitím již vytvořeného herního světa a technologie. Práce postupovaly dobře a vše směřovalo k oficiálnímu oznámení v průběhu příštího roku. Sám Sawyer pracoval na jiném projektu, který svou strukturou i tématem připomínal právě Fallout.
Někteří zaměstnanci Obsidianu nicméně doufají, že se projekt v budoucnu podaří oživit, část z nich dokonce na Avowed 2 stále pracuje. Musí totiž počkat, než se nové projekty jako Fallout dostanou do pokročilejší fáze vývoje. V Obsidianu nadále vznikají DLC pro The Outer Worlds 2 i online survival hra Grounded 2.