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Bouře v Xboxu nebere konce! Slavné studio zrušilo několik her, místo nich vytvoří nový Fallout

Marek Bartík
Marek Bartík 9. 7. 15:00
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Replika zápěstního počítače Pip-Boy 3000 ze hry Fallout

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  • Známé vývojářské studio Obsidian Entertainment muselo zrušit několik projektů a v rámci širší restrukturalizace Xboxu se začne věnovat sérii Fallout
  • Studio propustilo přibližně čtvrtinu zaměstnanců a zrušilo mimo jiné i chystané pokračování RPG Avowed z roku 2025
  • Na nový titul bude z vedoucí pozice dohlížet legendární vývojář Josh Sawyer, na hře ale bude spolupracovat také Bethesda

Společnost Obsidian Entertainment, jedna z mnoha dceřiných firem Xboxu, musela v rámci širší restrukturalizace zrušit několik projektů včetně chystaného pokračování fantasy RPG Avowed z roku 2025. Studio, které kvůli aktuální obří vlně propouštění přišlo o čtvrtinu zaměstnanců, se místo toho pustí do vývoje nového Falloutu. Na projekt bude z vedoucí pozice dohlížet legendární vývojář Josh Sawyer, který má na kontě řadu oceňovaných projektů včetně sérií Icewind Dale a Pillars of Eternity či titulů Fallout: New Vegas a Pentiment. Informaci přinesl známý novinář Jason Schreier z agentury Bloomberg.

Restart Xboxu

Jedná se tak o další ze série změn, kterou šéfka Xboxu Asha Sharma sama označuje za pomyslné zmáčknutí tlačítka reset. Už v pondělí oznámila plány na zrušení celkem 3 200 pracovních míst a odprodej pěti herních studií. Je mezi nimi třeba americký tým Undead Labs, který aktuálně dokončuje kooperativní zombie hru State of Decay 3. Ta patří k nejžádanějším titulům na Steamu. Sharma chce nicméně investovat zejména do zavedených značek, mezi něž patří i Fallout. Slavná postapokalyptická série má na kontě desítky milionů prodaných kopií i úspěšnou seriálovou adaptaci od Amazonu.

Poslední díl úspěšné série nicméně vyšel v roce 2018 – jednalo se o online spin-off Fallout 76. Na klasický singleplayerový Fallout však fanoušci čekají ještě mnohem déle. Bethesda Game Studios se zkrátka soustředilo na jiné projekty – průměrně přijaté vesmírné RPG Starfield či chystané pokračování série The Elder Scrolls. Paradoxem je, že jedinou hrou v sérii, která vzešla od jiných vývojářů, byl oceňovaný Fallout: New Vegas z roku 2010. Za projektem tehdy nestál nikdo jiný než Obsidian pod vedením Sawyera. Nyní se kalifornské studio k Falloutu po 16 letech vrací, společně s ním by ale na projektu měla pracovat i Bethesda.

Zrušené projekty Obsidianu

Obsidian vydal v loňském roce rovnou tři hry. Dvě z nich však komerčně neuspěly, a to včetně titulu Avowed, uvedli už dříve zástupci studia pro Bloomberg. Studio doufalo, že pokračování Avowed dokáže doručit v kratším čase s využitím již vytvořeného herního světa a technologie. Práce postupovaly dobře a vše směřovalo k oficiálnímu oznámení v průběhu příštího roku. Sám Sawyer pracoval na jiném projektu, který svou strukturou i tématem připomínal právě Fallout.



Ovladač herní konzole Xbox



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Někteří zaměstnanci Obsidianu nicméně doufají, že se projekt v budoucnu podaří oživit, část z nich dokonce na Avowed 2 stále pracuje. Musí totiž počkat, než se nové projekty jako Fallout dostanou do pokročilejší fáze vývoje. V Obsidianu nadále vznikají DLC pro The Outer Worlds 2 i online survival hra Grounded 2.

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Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

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