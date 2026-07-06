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Obrovské zemětřesení v Microsoftu. Divizi Xbox opustí 20 procent zaměstnanců

Jakub Karásek
Jakub Karásek 6. 7. 16:31
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Ovladač herní konzole Xbox

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  • Microsoft propustí 4 800 zaměstnanců, z toho 30 procent z herní divize
  • Potvrzuje se tak šuškanda z minulých týdnů, která zeštíhlení Xboxu předpovídala
  • Od Microsoftu se oddělí 4 velká herní studia, další možná budou v pořadí

V minulých týdnech se šuškalo o tom, že Microsoft chystá gigantickou vlnu propouštění ve své herní divizi. Dnes byla tato slova naplněna – redmondský gigant oznámil největší restrukturalizaci v historii Xboxu, jejíž součástí je masivní propouštění, odprodej čtyř herních studií a celkové zjednodušení celé organizace. Cílem tohoto opatření má být především zlepšení ekonomické reality herního byznysu Microsoftu, který v posledních letech značně skomírá.

Microsoft masivně propouští, nejvíce v herní divizi

Herní divize Microsoftu prožívá od začátku letošního roku velmi turbulentní období. V únoru byl odvolán její ředitel Phil Spencer, v jeho křesle pak začala okamžitě úřadovat Asha Sharma. Tato manažerka nejprve hráče potěšila tím, že zlevnila předplatné Game Pass, poté však začala naznačovat příchod radikálních změn v celé divizi.

Xbox

Asha Sharma převzala kormidlo herní divize ve chvíli, kdy se tato loď nacházela z půlky pod hladinou – prodeje konzolí se prakticky zastavily, hráči zahájili únik ke konkurenci a celá divize vykazovala čím dál horší čísla. Vysoké investice se nepodařilo přetavit do významného nárůstu příjmů, a tak Xbox operuje s nízkou marží okolo 3 procent. Zlevnění předplatného Game Pass sice odliv hráčů na chvíli zastavil, ovšem bylo jasné, že je zapotřebí provést mnohem větší zákrok. Sharma jej nazývá jako restart Xboxu.

Z Microsoftu dnešním dnem odchází 4 800 zaměstnanců, z toho třetina pochází právě z herní divize. Tím však škrty zdaleka nekončí – do července příštího roku má být v herní divizi zrušeno asi 20 procent míst. Jedná se jak o zaměstnance přijaté přímo Microsoftem, tak o vývojáře, kteří do Microsoftu přišli v rámci posledních akvizic.

Microsoft se loučí se 4 herními studii

Redmondští v posledních letech nakupovali velká herní studia jako na běžícím páse, ovšem jak se ukázalo, tyto investice se příliš nevyplatily. Podle Sharmy Microsoft přišel o 64 centů za každý utracený dolar. Z tohoto důvodu dochází k ořezání portfolia studií, a to následujícím způsobem:

  • Double Fine a Compulsion Games se vrací ke svým zakladatelům a budou fungovat nezávisle
  • Ninja Theory a Undead Labs se prodávají novému vlastníkovi, financování rozpracovaných her Senua a State of Decay 3 je údajně zajištěno
  • V ohrožení je studio Arcane Lyon, o jehož budoucnosti zatím stále není rozhodnuto. Toto studio dlouhodobě zpožďuje projekty a překračuje rozpočet, v budoucích týdnech se tak bude rozhodovat o jeho prodeji nebo uzavření.

Škrtat se bude i v dalších velkých studiích jako je Activision, Bethesda/ZeniMax, Blizzard, King, Mojang a XBOX Game Studios. Důležité však je, že žádná z oznámených her těchto studií nebude zrušena. Studia Mojang a King budou nově podléhat přímo šéfce herní divize, neboť jsou pro Microsoft kritická – jejich hry oslovují měsíčně nejvíce hráčů z celé nabídky.

Interní změny

Microsoft chce také chod své herní divize zefektivnit, proto snižuje počet stupňů správy na pět, někde pouze na tři. Díky ploššímu vedení organizace má dojít k lepšímu rozdělení rolí mezi tvůrce, vedoucí týmů a odpovědné jednotlivce. Nově bude zřízen post provozního ředitele s širokou zodpovědností za výsledky v celém portfoliu – v hardwaru, v obsahu a ve službách. Do toho křesla usedá Helen Chiang, která během posledních téměř dvaceti let pracovala v herní divizi a stala se součástí důležitých rozhodnutí.

I přes škrty a přesuny Asha Sharma věří, že Xbox bude v budoucnu větší, globálnější a kreativnější platformou s menším počtem vlastních studií, ale větším množstvím velkých franšíz.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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