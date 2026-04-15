TOPlist

PanzerGlass novinky pro řadu Galaxy S26: ultimátní keramická ochrana i tenoučké kryty

Michal Javůrek
Michal Javůrek 15. 4. 12:00
1
Keramická ochrana PanzerGlass Ceramic II pro Samsung Galaxy S26
  • Dánská firma PanzerGlass nabízí špičkovou ochranu vašeho telefonu
  • Nejen díky ochranným sklům, ale také pouzdrům z řady Care
  • Výrobce zrovna představil celou sérii novinek pro řadu Samsung Galaxy S26

Dánská společnost PanzerGlass patří k etalonům ve výrobě ochranných skel pro celou řadu smartphonů. Kromě iPhonů se hojně angažuje i ve výrobě příslušenství pro telefony Samsung. Dnes se podíváme na nejnovější ochranná skla pro řadu vlajkových telefonů Galaxy S26 a také na zajímavé doplňky, jako jsou pouzdra nebo kryty, kterými můžete chránit záda a boky telefonu. Jasné je, že si vybere opravdu každý.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Kapitoly
Skla Ceramic II pro Galaxy S26
Rychlá instalace díky Fast-Fit
Pouzdra Care pro každý případ
Krytí čoček fotoaparátů Hoops
Získejte až 15% slevu!

Skla Ceramic II pro Galaxy S26

Tím nejlepším, co letos PanzerGlass pro telefony Samsung připravil, je ochranné sklo PanzerGlass Ceramic II. Výrobce s ním posouvá hranice odolnosti o kus dál – podle dostupných údajů je až 5× pevnější než dosud nejodolnější skla této značky. V praxi to znamená, že zvládne i extrémní zátěž, například pád ocelové koule z výšky několika metrů, aniž by došlo k poškození samotného displeje.

Keramická ochrana PanzerGlass Ceramic II pro Samsung Galaxy S26

Léto a teplejší počasí se blíží, to znamená častější trávení času venku. Asi každému se někdy stalo, že při venkovní zábavě mu telefon upadl na tvrdý povrch a poškodil se. Ochrana je tedy na místě, protože oprava displeje i u starších modelů sahá i k 10 tisícům korun.

Za vysokou odolností stojí především použití speciálního materiálu Nanoceram, tedy certifikované japonské sklo-keramiky. Ta obsahuje mikroskopické krystaly, které nejsou pouhým okem viditelné, ale hrají zásadní roli – brání šíření mikroprasklin. Díky tomu si sklo drží integritu i při nárazech, které by běžná ochranná skla nevydržela. Tvrdost na úrovni Mohs 7 pak jen podtrhuje, že jde o řešení navržené pro maximální ochranu v každodenním provozu.



Chytrý telefon Samsung Galaxy S26 Ultra



Nepřehlédněte

PanzerGlass odhaluje ultimátní brnění pro Samsung Galaxy S26: Keramika, která neuhne a velký výběr krytů

Zajímavá je i samotná filozofie fungování. Podobně jako helma při pádu chrání hlavu, i PanzerGlass je konstruován tak, aby v případě extrémního nárazu absorboval energii a případně praskl místo displeje telefonu. Vedle odolnosti ale nezapomíná ani na uživatelský komfort. Díky nanokrystalizační technologii zůstává displej perfektně čitelný, bez zkreslení barev a se zachováním plné citlivosti na dotyk. Antireflexní úprava navíc pomáhá při používání na přímém slunci, kde bývá čitelnost často problém.

Rychlá instalace díky Fast-Fit

Příjemným bonusem je i jednoduchá instalace. V nově pojatém balení Fast-Fit nechybí instalační rámeček, díky kterému zvládne nalepení prakticky každý – navíc jej lze v případě potřeby opakovat, a to až několikrát. Fast-Fit box je k dispozici nejen pro Ceramic II, ale také pro cenově dostupnější skla i varianty Privacy pro ty, kteří si chtějí hlídat své soukromí.

Určitě se sluší uvést, že novou řadu keramických sklíček Ceramic II PanzerGlass nenabízí jen pro tři nejnovější Samusungy – Galaxy S26, S26+ a S26 Ultra – ale také pro iPhone 17, 17 Pro a Pro Max, ale také iPhone 16 Pro a Pro Max. Jiné typy sklíček pak PanzerGlass dodává i telefonům značek Xiaomi, Motorola, Google Pixel anebo pro nový „levný“ iPhone 17e.

Pouzdra Care pro každý případ

Sklíčko bychom měli, ale jak chránit zbytek telefonu? Dánská firma produkuje i vlastní řadu ochranných pouzder Care. Nechybí oblíbené modely Care Urban, které kromě odolné konstrukce nabízí i roční garanci proti žloutnutí, a to včetně varianty s praktickým otočným stojánkem Care Kickstand. Sortiment rozšiřují také kryty Care Flow, které byly představeny na podzim a cílí na moderní design i každodenní ochranu.

PanzerGlass Reklama

Novinkou v portfoliu je ultratenký kryt Care SL1M (Slim), který se ztenčil až na pouhý 1 mm. To se docela hodí zejména u letošní generace modelů S26, která je výrazně tenčí než předchozí modely. Kryty SL1M nabízí solidní ochranu, a navíc jsou vyrobeny ze stoprocentně recyklovaných plastů. I zde výrobce garantuje odolnost vůči žloutnutí po dobu jednoho roku.

Pro uživatele, kteří preferují prémiovější zpracování, je připraven model Care Solo z veganské kůže, který kombinuje elegantní vzhled s vysokou úrovní ochrany. Samozřejmostí je i podpora magnetického bezdrátového nabíjení díky integrovaným magnetům, a to dokonce i u nejtenčího modelu SL1M.

PanzerGlass Reklama

PanzerGlass také letos přidává nápaditý „knížkový“ kryt Tango Wallet, navíc ve verzi 2v1 s podporou magnetického Qi nabíjení. Pouzdro kombinuje výhody klasického „knížečkového“ obalu jako Wallet Case, tedy koženkový materiál, kapsa, 4 přihrádky na karty, ale zároveň výhodu odnímatelného krytu. Vaničku s povrchem z umělé kůže, ve které je telefon uložen, můžete magneticky odejmout a používat telefon v menším pouzdře.

Krytí čoček fotoaparátů Hoops

Péče ale nekončí jen u těla telefonu – důležitou roli hraje i ochrana fotoaparátů, které patří u řady S26 mezi technologickou špičku. Pro ně je určená řada PanzerGlass Hoops, která chrání vystouplé čočky před poškrábáním i nárazy. Na výběr je transparentní polykarbonátová varianta, elegantnější černý hliníkový rámeček nebo nejodolnější provedení Ceramic II s robustním hliníkovým rámem.

PanzerGlass navíc myslí i na každodenní používání z pohledu napájení. Proto nabízí vlastní řadu PanzerGlass empower, která zahrnuje moderní nabíječky a kabely. Mezi nimi například 70W GaN nabíječku s USB-A a dvojicí USB-C portů, která zvládne rychlé nabíjení i u modelu Galaxy S26 Ultra. V nabídce jsou také výkonné kabely podporující nabíjecí výkony až 240 W, takže pokryjí potřeby i těch nejnáročnějších zařízení.

Produkt Cena
PanzerGlass Safe s instalačním rámečkem 499 Kč
PanzerGlass s instalačním rámečkem 899 Kč
PanzerGlass s bezprašným aplikačním boxem 999 Kč
PanzerGlass Ceramic II s instalačním rámečkem 1 399 Kč
PanzerGlass Ceramic II s bezprašným aplikačním boxem 1 449 Kč
PanzerGlass Care SL1M (čirý/černý) 699 Kč
PanzerGlass Care Solo (hnědá/černá veganská kůže) 899 Kč
PanzerGlass Care Urban 899 Kč
PanzerGlass Care Kickstand 999 Kč
PanzerGlass Care Flow 999 Kč
PanzerGlass Care Tango Wallet 2v1 999 Kč
PanzerGlass Hoops ochrana fotoaparátu (transparentní/černé) 449 Kč
PanzerGlass Hoops ochrana fotoaparátu Ceramic II 649 Kč

Získejte až 15% slevu!

Pokud si u MP.cz koupíte dva nebo tři různé produkty od značky PanzerGlass a do objednávkového formuláře vložíte slevový kód „pg“, aktivuje se vám sleva ve výši 10 % (pro dva produkty) či 15 % (pro tři produkty). Ve finále tak na celém nákupu můžete ušetřit několik stovek.

Můžete si tedy například koupit kryt Care SL1M (za 699 korun), k tomu přihodit Care Urban (za 899 korun) a sklíčko Ceramic II (za 1 399 korun), čímž na nákupu v celkové hodnotě 2 997 Kč ušetříte hezkých 449 Kč. Výsledná cena tak bude 2 548 Kč.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Vstoupit do diskuze (1)
Autor článku Michal Javůrek
Michal Javůrek
Nadšenec do mobilních technologií, vášnivý fotograf, cyklista a sběratel starých telefonů. Pokud zrovna nesedím u počítače, najdete mě v přírodě s fotoaparátem přes rameno, nebo v sedle na kole.

Další dnešní články

Historie řady Samsung Fold
Skládací svět Samsungu. Smysluplné změny a každoroční posun vpřed
PR článek
PR článek PR článek 12:30
Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch 8 a Watch 8 Classic
Samsung vylepšil prohlížeč pro své chytré hodinky, nově si stáhnete statické i animované obrázky
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 12:00
1
Muž fotografuje malým kompaktním fotoaparátem v ulici
Omrzelo vás focení mobilem? Zjistěte, proč zažívají klasické foťáky velký návrat
Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš O. Dolejš 9:00
5
Žena před monitorem obklopená reklamou (ilustrační obrázek)
Pozor na monitory od LG: do počítače instalují nástroj, který špehuje uživatele
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 6:30
3
Hudební skupina Rolling Stones během vystoupení (ilustrační obrázek)
Proti AI nic nemám, tvrdí Mick Jagger. Nesmí ale znít jako on
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 20:00
2

Kapitoly článku