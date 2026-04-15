PanzerGlass novinky pro řadu Galaxy S26: ultimátní keramická ochrana i tenoučké kryty

- Dánská firma PanzerGlass nabízí špičkovou ochranu vašeho telefonu
- Nejen díky ochranným sklům, ale také pouzdrům z řady Care
- Výrobce zrovna představil celou sérii novinek pro řadu Samsung Galaxy S26
Dánská společnost PanzerGlass patří k etalonům ve výrobě ochranných skel pro celou řadu smartphonů. Kromě iPhonů se hojně angažuje i ve výrobě příslušenství pro telefony Samsung. Dnes se podíváme na nejnovější ochranná skla pro řadu vlajkových telefonů Galaxy S26 a také na zajímavé doplňky, jako jsou pouzdra nebo kryty, kterými můžete chránit záda a boky telefonu. Jasné je, že si vybere opravdu každý.
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Skla Ceramic II pro Galaxy S26
Tím nejlepším, co letos PanzerGlass pro telefony Samsung připravil, je ochranné sklo PanzerGlass Ceramic II. Výrobce s ním posouvá hranice odolnosti o kus dál – podle dostupných údajů je až 5× pevnější než dosud nejodolnější skla této značky. V praxi to znamená, že zvládne i extrémní zátěž, například pád ocelové koule z výšky několika metrů, aniž by došlo k poškození samotného displeje.
Léto a teplejší počasí se blíží, to znamená častější trávení času venku. Asi každému se někdy stalo, že při venkovní zábavě mu telefon upadl na tvrdý povrch a poškodil se. Ochrana je tedy na místě, protože oprava displeje i u starších modelů sahá i k 10 tisícům korun.
Za vysokou odolností stojí především použití speciálního materiálu Nanoceram, tedy certifikované japonské sklo-keramiky. Ta obsahuje mikroskopické krystaly, které nejsou pouhým okem viditelné, ale hrají zásadní roli – brání šíření mikroprasklin. Díky tomu si sklo drží integritu i při nárazech, které by běžná ochranná skla nevydržela. Tvrdost na úrovni Mohs 7 pak jen podtrhuje, že jde o řešení navržené pro maximální ochranu v každodenním provozu.
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Zajímavá je i samotná filozofie fungování. Podobně jako helma při pádu chrání hlavu, i PanzerGlass je konstruován tak, aby v případě extrémního nárazu absorboval energii a případně praskl místo displeje telefonu. Vedle odolnosti ale nezapomíná ani na uživatelský komfort. Díky nanokrystalizační technologii zůstává displej perfektně čitelný, bez zkreslení barev a se zachováním plné citlivosti na dotyk. Antireflexní úprava navíc pomáhá při používání na přímém slunci, kde bývá čitelnost často problém.
Rychlá instalace díky Fast-Fit
Příjemným bonusem je i jednoduchá instalace. V nově pojatém balení Fast-Fit nechybí instalační rámeček, díky kterému zvládne nalepení prakticky každý – navíc jej lze v případě potřeby opakovat, a to až několikrát. Fast-Fit box je k dispozici nejen pro Ceramic II, ale také pro cenově dostupnější skla i varianty Privacy pro ty, kteří si chtějí hlídat své soukromí.
Určitě se sluší uvést, že novou řadu keramických sklíček Ceramic II PanzerGlass nenabízí jen pro tři nejnovější Samusungy – Galaxy S26, S26+ a S26 Ultra – ale také pro iPhone 17, 17 Pro a Pro Max, ale také iPhone 16 Pro a Pro Max. Jiné typy sklíček pak PanzerGlass dodává i telefonům značek Xiaomi, Motorola, Google Pixel anebo pro nový „levný“ iPhone 17e.
Pouzdra Care pro každý případ
Sklíčko bychom měli, ale jak chránit zbytek telefonu? Dánská firma produkuje i vlastní řadu ochranných pouzder Care. Nechybí oblíbené modely Care Urban, které kromě odolné konstrukce nabízí i roční garanci proti žloutnutí, a to včetně varianty s praktickým otočným stojánkem Care Kickstand. Sortiment rozšiřují také kryty Care Flow, které byly představeny na podzim a cílí na moderní design i každodenní ochranu.
Novinkou v portfoliu je ultratenký kryt Care SL1M (Slim), který se ztenčil až na pouhý 1 mm. To se docela hodí zejména u letošní generace modelů S26, která je výrazně tenčí než předchozí modely. Kryty SL1M nabízí solidní ochranu, a navíc jsou vyrobeny ze stoprocentně recyklovaných plastů. I zde výrobce garantuje odolnost vůči žloutnutí po dobu jednoho roku.
Pro uživatele, kteří preferují prémiovější zpracování, je připraven model Care Solo z veganské kůže, který kombinuje elegantní vzhled s vysokou úrovní ochrany. Samozřejmostí je i podpora magnetického bezdrátového nabíjení díky integrovaným magnetům, a to dokonce i u nejtenčího modelu SL1M.
PanzerGlass také letos přidává nápaditý „knížkový“ kryt Tango Wallet, navíc ve verzi 2v1 s podporou magnetického Qi nabíjení. Pouzdro kombinuje výhody klasického „knížečkového“ obalu jako Wallet Case, tedy koženkový materiál, kapsa, 4 přihrádky na karty, ale zároveň výhodu odnímatelného krytu. Vaničku s povrchem z umělé kůže, ve které je telefon uložen, můžete magneticky odejmout a používat telefon v menším pouzdře.
Krytí čoček fotoaparátů Hoops
Péče ale nekončí jen u těla telefonu – důležitou roli hraje i ochrana fotoaparátů, které patří u řady S26 mezi technologickou špičku. Pro ně je určená řada PanzerGlass Hoops, která chrání vystouplé čočky před poškrábáním i nárazy. Na výběr je transparentní polykarbonátová varianta, elegantnější černý hliníkový rámeček nebo nejodolnější provedení Ceramic II s robustním hliníkovým rámem.
PanzerGlass navíc myslí i na každodenní používání z pohledu napájení. Proto nabízí vlastní řadu PanzerGlass empower, která zahrnuje moderní nabíječky a kabely. Mezi nimi například 70W GaN nabíječku s USB-A a dvojicí USB-C portů, která zvládne rychlé nabíjení i u modelu Galaxy S26 Ultra. V nabídce jsou také výkonné kabely podporující nabíjecí výkony až 240 W, takže pokryjí potřeby i těch nejnáročnějších zařízení.
|Produkt
|Cena
|PanzerGlass Safe s instalačním rámečkem
|499 Kč
|PanzerGlass s instalačním rámečkem
|899 Kč
|PanzerGlass s bezprašným aplikačním boxem
|999 Kč
|PanzerGlass Ceramic II s instalačním rámečkem
|1 399 Kč
|PanzerGlass Ceramic II s bezprašným aplikačním boxem
|1 449 Kč
|PanzerGlass Care SL1M (čirý/černý)
|699 Kč
|PanzerGlass Care Solo (hnědá/černá veganská kůže)
|899 Kč
|PanzerGlass Care Urban
|899 Kč
|PanzerGlass Care Kickstand
|999 Kč
|PanzerGlass Care Flow
|999 Kč
|PanzerGlass Care Tango Wallet 2v1
|999 Kč
|PanzerGlass Hoops ochrana fotoaparátu (transparentní/černé)
|449 Kč
|PanzerGlass Hoops ochrana fotoaparátu Ceramic II
|649 Kč
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Můžete si tedy například koupit kryt Care SL1M (za 699 korun), k tomu přihodit Care Urban (za 899 korun) a sklíčko Ceramic II (za 1 399 korun), čímž na nákupu v celkové hodnotě 2 997 Kč ušetříte hezkých 449 Kč. Výsledná cena tak bude 2 548 Kč.