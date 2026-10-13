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PanzerGlass novinky pro iPhone 18 Pro: extrémně odolná skla Platinum a speciální krytka foťáku

Michal Javůrek
Michal Javůrek 13. 10. 13:40
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PanzerGlass novinky pro iPhone 18 Pro: extrémně odolná skla Platinum a speciální krytka foťáku
  • PanzerGlass začal v Česku prodávat nové doplňky k iPhonu 18 Pro a Pro Max
  • Součástí nabídky jsou nová aramidová pouzdra, tmavý model se stojánkem nebo ochrana fotoaparátu Fender
  • Pokud hledáte hlavně skla, zaujme nové a historicky nejtvrdší sklíčko PanzerGlass Platinum

Pořízení nového iPhonu dnes pro řadu uživatelů automaticky znamená také výběr vhodného příslušenství. Kvalitní ochranné sklo a pouzdro dokážou při každodenním používání ušetřit spoustu starostí i peněz za případné opravy. Dánský výrobce PanzerGlass také letos rozšiřuje své portfolio o nové produkty určené pro nejnovější generaci iPhone 18 Pro a Pro Max. Novinky představil už před měsícem na veletrhu IFA a nyní je uvádí do prodeje.

PanzerGlass Platinum: dosud nejodolnější sklo

Zásadní novinkou v nabídce ochranných skel je model PanzerGlass Platinum. Výrobce jej označuje za své dosud nejodolnější sklo, které má nabídnout zvýšenou ochranu nejen proti nárazům, ale také proti poškrábání. Pozornost věnoval mimo jiné písku, jehož drobné částečky mohou na displeji napáchat více škody, než by se mohlo zdát.

Sklíčko PanzerGlass Platinum pro iPhone 18 Pro Max
Sklíčko PanzerGlass Platinum pro iPhone 18 Pro Max

Zajímavé výsledky přinesla také demonstrace na veletrhu IFA. Podle výrobce jako jediné sklo z jeho portfolia odolalo tlaku řezáku na sklo, zatímco ostatní testované varianty praskly. V běžném životě samozřejmě podobnou zkušenost neprožijete – naštěstí –, mělo by to přispět k lepší ochraně například při kontaktu s klíči nebo dalšími ostrými předměty v kapse či kabelce.

PanzerGlass zároveň rozšířil své testování o pády telefonu displejem na rovnou plochu. V tomto scénáři má Platinum dosahovat až dvojnásobné odolnosti oproti klasickému sklu Ultra-Wide Fit. Jde o zajímavé vylepšení pro ty, kteří chtějí displeji svého nového iPhonu dopřát co nejvyšší ochranu.

Výrobce nezapomněl ani na samotnou instalaci. Novinky využívají bezprašný instalační rámeček, který má usnadnit přesné nalepení skla. Na lepicí straně se navíc nachází antistatická vrstva odpuzující prachové částice, takže by při aplikaci mělo být jednodušší dosáhnout čistého výsledku bez nežádoucích nečistot pod sklem.

Endless Fit: sklo, které splyne s displejem

Další novinkou je sklíčko PanzerGlass Endless Fit. Jak už název napovídá, jeho hlavním cílem je co nejlépe splynout s displejem telefonu. Sklo sahá až k rámečku a má precizně zaoblené hrany, které by neměly překážet ani při ovládání gesty od okrajů obrazovky. Endless Fit cílí především na uživatele, kteří chtějí displej chránit, ale zároveň nechtějí příliš měnit pocit z ovládání telefonu.

PanzerGlass příslušenství pro iPhone 18 Pro (Max)
PanzerGlass příslušenství pro iPhone 18 Pro (Max)

Výrobce uvádí kompatibilitu s většinou pouzder řady CARE, což je důležité pro ty, kteří chtějí kombinovat ochranné sklo s krytem. V nabídce přitom zůstávají i známé varianty. Kromě dostupnějšího Ultra-Wide Fit si zákazníci mohou vybrat také Ceramic II, Privacy nebo Anti-Reflective.

CARE Fusion Fabric: pouzdro z tkaného materiálu

Mezi pouzdry zaujme nová řada CARE Fusion Fabric. Ta sází na tkaný materiál, který má být příjemný na dotek a dobře padnout do ruky. Jde vlastně o alternativu k originálnímu syntetickému materiálu TechWoven, který prodává Apple na svém oficiálním e-shopu. PanzerGlass zároveň zdůrazňuje snadnou údržbu: pokud se pouzdro zašpiní, mělo by jej být možné jednoduše umýt pod tekoucí vodou.

Fusion Fabric tak představuje alternativu ke klasickým silikonovým či průhledným krytům. Zatímco běžná pouzdra se často snaží zaujmout hlavně barvou nebo průhledným provedením, novinka staví na odlišné povrchové úpravě a materiálu. Také zde výrobce zachovává kompatibilitu s MagSafe. Pouzdro proto můžete používat s kompatibilním bezdrátovým nabíjením a příslušenstvím.

CARE Discovery: ultralehký aramidový kryt

Na opačném konci nabídky stojí PanzerGlass CARE Discovery. Tento kryt je určený především uživatelům, kteří chtějí telefon chránit, ale zároveň si přejí zachovat jeho původní rozměry a elegantní vzhled. Základem konstrukce je prémiové aramidové vlákno, které kombinuje nízkou hmotnost s vysokou odolností proti poškrábání.

U verze pro iPhone Pro výrobce uvádí hmotnost pouhých 16,2 gramu a tloušťku 0,9 milimetru. Pouzdro tak patří mezi mimořádně tenké varianty, které na telefonu téměř nepoznáte. Právě to může být jeho hlavní výhoda pro uživatele, kterým vadí objemné kryty a nechtějí zbytečně zvětšovat rozměry svého zařízení. Zároveň však počítejte s tím, že pouzdro není tak odolné proti pádům jako robustnější alternativy, protože nepřesahuje přes plochu displeje.

Flow, Samba a Kickstand přicházejí s novinkami

PanzerGlass nezapomněl ani na své zavedené řady CARE Flow, Samba a Kickstand. Každá z nich přitom míří na trochu jiný typ uživatele.

CARE Flow nově přináší haptické tlačítko Camera Control. Fotoaparát tak můžete ovládat přímo přes pouzdro, bez nutnosti spoléhat se na pouhý výřez v jeho konstrukci. Řešení má nabídnout přesnější a přirozenější ovládání při fotografování. Jde o vítané vylepšení, které spoustu výrobců přineslo již u loňské generace.

CARE Samba naproti tomu sází na sladění barev s novými iPhony. Díky takzvanému colour matchingu mají pouzdra barevně odpovídat designu samotného telefonu, takže nepůsobí jako cizorodý doplněk.

Oblíbený Kickstand rozšiřuje nabídku o variantu Smokey. Ta společně s pouzdrem CARE Urban Smokey získává novou povrchovou úpravu, která omezuje ulpívání otisků prstů. Kryty by proto měly déle vypadat čistě a zachovat si upravený vzhled i při častém používání.

Ochrana fotoaparátu Fender a Hoops

Samostatnou kapitolou je ochrana zadních fotoaparátů. PanzerGlass nabízí řešení Fender, které tvoří tenký hliníkový prvek v barvě telefonu. Ten chrání celou oblast fotoaparátu a díky sladění odstínu má přirozeně navazovat na design iPhonu.

Alternativou jsou ochranné kroužky Hoops, které se zaměřují přímo na jednotlivé čočky. K dispozici jsou v čirém a černém provedení, případně ve zlaté či stříbrné variantě s třpytivým efektem. Uživatelé si tak mohou zvolit buď co nejméně nápadnou ochranu, nebo naopak doplněk, který vzhled telefonu trochu ozvláštní.

Cena a dostupnost

Novinky byly představeny již v září a s nástupem iPhonů 18 Pro na trh se začínají prodávat. Při výběru bude záležet především na tom, jaký typ ochrany hledáte. Platinum cílí na uživatele, kteří chtějí co nejodolnější sklo, zatímco Endless Fit se snaží co nejlépe splynout s displejem. Při koupi dvou produktů (například tvrzené sklo a kryt) získáte automaticky 10% slevu. V případě, že produkty od PanzerGlass pořídíte rovnou tři, aplikuje se vám 15% sleva.

Varianta ochranného skla Cena
PanzerGlass Platinum 1 399 Kč
PanzerGlass Ceramic II 1 449 Kč
PanzerGlass Ultra-Wide-Fit 899 Kč
PanzerGlass Fender 649 Kč
PanzerGlass Hoops Ceramic II 649 Kč
PanzerGlass Hoops 499 Kč
Model krytu Cena
PanzerGlass Fusion Fabric od 1 099 Kč
PanzerGlass Discovery od 1 399 Kč
PanzerGlass Kickstand od 999 Kč
PanzerGlass Smokey od 899 Kč
PanzerGlass Star Lit od 899 Kč
PanzerGlass Tango 2v1 Wallet od 999 Kč
PanzerGlass Samba od 699 Kč
PanzerGlass Flow od 999 Kč

U pouzder pak můžete volit mezi tkaným Fusion Fabric, ultralehkým aramidovým Discovery nebo designově výraznějšími řadami Flow, Samba a Kickstand. Sluší se zmínit, že všechna pouzdra i sklíčka jsou podle výrobce kompatibilní jak s iPhonem 18 Pro (Max), tak s iPhonem 17 Pro (Max).

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Autor článku Michal Javůrek
Michal Javůrek
Nadšenec do mobilních technologií, vášnivý fotograf, cyklista a sběratel starých telefonů. Pokud zrovna nesedím u počítače, najdete mě v přírodě s fotoaparátem přes rameno, nebo v sedle na kole.

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