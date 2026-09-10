PanzerGlass na IFA ukázal tenké ohebné sklo i odolnější model Platinum pro nové iPhony

- Nové ochranné sklo PanzerGlass Platinum má podle výrobce zvládnout dvojnásobnou odolnost při pádu displejem na rovnou plochu oproti Ultra-Wide Fit
- Prototyp ohebného skla má tloušťku pouhých 30 mikrometrů a je testován na více než 10 000 ohybů
- Nabídku doplňují nové kryty Care, ochrana fotoaparátů Fender, příslušenství pro Apple Watch a dostupnější nabíjecí řada Empower Essentials
PanzerGlass přivezl na letošní veletrh IFA v Berlíně novou generaci ochranného příslušenství připravovaného pro mobilní zařízení Apple. Vedle klasických skel a krytů ukázal odolnější PanzerGlass Platinum, téměř neviditelné sklo Endless Fit, nové kryty Care i prototyp mimořádně tenkého ohebného skla určeného pro očekávané skládací zařízení od Apple. Právě poslední novinka dává poměrně zajímavou představu o tom, jak by mohlo vypadat ochranné příslušenství pro budoucí ohebné displeje.
Platinum má lépe odolávat škrábancům i pádům
Jednou z hlavních novinek je PanzerGlass Platinum. Výrobce jej označuje za své dosud nejodolnější ochranné sklo a zaměřil se především na odolnost proti poškrábání. Sklo má lépe zvládat i kontakt s pískem, jehož tvrdá zrnka mohou displej telefonu snadno poškodit.
Na veletrhu PanzerGlass jeho vlastnosti demonstroval také pomocí řezáku na sklo. Platinum podle společnosti jako jediné z testovaných skel jejího portfolia tlak nástroje vydrželo, zatímco ostatní praskla. Jde samozřejmě o demonstraci výrobce, nikoliv nezávislý laboratorní test, v běžném používání ale má vyšší odolnost pomoci například při kontaktu displeje s klíči a dalšími ostrými předměty.
PanzerGlass zároveň rozšířil vlastní metodiku testování o pád telefonu displejem přímo na rovnou plochu. V tomto testu má Platinum dosahovat dvojnásobné odolnosti oproti standardnímu sklu Ultra-Wide Fit.
Druhou novinkou je PanzerGlass Endless Fit. Jeho sklo sahá až k samotnému rámečku telefonu a má výrazně zaoblené hrany, aby při gestech vedených přes okraj displeje nebyl přechod mezi sklem a telefonem tolik patrný. Výrobce uvádí kompatibilitu s většinou krytů Care a nově také verzi pro Apple Watch 9 a novější modely.
V nabídce nadále zůstávají také Ultra-Wide Fit a specializované varianty Ceramic II, Privacy či Anti-Reflective.
Instalaci má zjednodušovat bezprašný instalační box. Ochranná skla zároveň dostala antistatickou vrstvu na adhezivní straně, která má při nalepování omezit zachytávání prachu. Tato úprava se týká také základního balení Ultra-Wide Fit.
Nové kryty Care sázejí na textil i aramid
Výrazně se rozšířila také nabídka ochranných krytů Care, přičemž nové modely zůstávají kompatibilní s MagSafe. Care Fusion Fabric využívá tkaný povrch. Praktickou vlastností má být především jednoduchá údržba – při znečištění lze kryt podle výrobce omýt běžným mýdlem a vodou.
Zajímavější je z technického pohledu Care Discovery vyrobený z aramidového vlákna. U varianty pro model Pro výrobce uvádí hmotnost 16,2 gramu a tloušťku pouhých 0,9 mm. Jde tedy o řešení pro uživatele, kteří chtějí telefon chránit, ale nechtějí jeho rozměry výrazně zvětšovat.
Nový Care Flow přidává haptické tlačítko Camera Control, takže by ovládání fotoaparátu mělo fungovat přirozeně i přes nasazený kryt. Care Samba se zaměřuje na barevné sladění s připravovanými modely iPhone Pro. Kryt Care Kickstand dostává novou variantu Smokey. Společně s Care Urban Smokey má také upravený povrch, na kterém by mělo méně ulpívat mastnota a otisky prstů.
Pro Apple Watch 9 a novější hodinky přibude rovněž vodotěsný kryt s deklarovanou certifikací IP68. Jeho úkolem je zabránit přímému styku hodinek s vodou.
Fotoaparáty ochrání Fender a Hoops
PanzerGlass rozšiřuje také ochranu zadních fotoaparátů. Fender je tenký hliníkový prvek kryjící celou oblast fotomodulu a bude nabízen v barvách sladěných s telefonem.
Alternativou zůstávají samostatné ochranné prvky PanzerGlass Hoops určené přímo pro jednotlivé čočky. K dispozici mají být v čirém a černém provedení, případně ve zlaté a stříbrné variantě s třpytkami. Došlo také na nabíjecí příslušenství Empower. Vedle nabíječky s integrovaným kabelem a cestovního provedení se portfolio rozšiřuje o cenově dostupnější řadu Empower Essentials. Podrobnější informace o jednotlivých nabíječkách si ale PanzerGlass zatím nechává na později.
Ohebné sklo má jen 30 mikrometrů
Nejzajímavější ukázkou z hlediska budoucích technologií je prototyp prvního ohebného skla PanzerGlass. Výrobce jej připravuje pro očekávané skládací zařízení od Apple, o kterém však tisková zpráva žádné bližší informace neuvádí. Materiál má tloušťku pouhých 30 mikrometrů, tedy 0,03 mm. Na první pohled proto může připomínat spíše ochrannou fólii. Na veletrhu ale PanzerGlass jeho skleněnou konstrukci demonstroval zlomením, při kterém se materiál roztříštil.
Prototyp je podle výrobce testován na více než 10 000 ohybů. To je u ochranného skla poměrně zajímavé řešení, protože právě opakované skládání patří u příslušenství pro ohebné displeje k technicky náročným oblastem. PanzerGlass připravuje také nový systém aplikace. Finální produkt by měl být dodáván v instalačním boxu typu all-in-one, který má umožnit aplikaci ochrany na přední i vnitřní displej skládacího zařízení současně.
Další technické podrobnosti ani termín uvedení ohebného skla zatím společnost nezveřejnila.
Ceny a dostupnost zatím chybějí
PanzerGlass v poskytnutých materiálech neuvedl ceny nových ochranných skel, krytů ani příslušenství, stejně jako přesný termín zahájení prodeje. Chybí také konkrétní informace o dostupnosti jednotlivých novinek na českém trhu. Podrobnosti o nabíjecí řadě Empower i připravovaném ohebném skle chce výrobce zveřejnit později.