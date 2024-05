Otřese se Google v základech? OpenAI má příští týden spustit vlastní vyhledávač

OpenAI se dost možná chystá udělat to, co se ještě nikdy nikomu pořádně nepodařilo. Vyzvat dominantní postavení Googlu ve vyhledávání spuštěním svého vlastního vyhledávače.

Co z toho bude, pokud tedy vůbec něco, se dozvíme už příští týden, konkrétně 9. května. To by bylo jen pár dnů před významnou vývojářskou konferencí Googlu, kde se jistě dozvíme také spoustu novinek ohledně umělé inteligence napříč produkty a službami Googlu.

Spekulace o zbrusu novém vyhledávači přímo od OpenAI pochází ze subdomény search.chatgpt.com, která sice v současné době nefunguje, ale je na ní zpráva „Nenalezeno“. To by mohlo naznačovat přípravy na spuštění subdomény, což jde zase ruku v ruce s informacemi o aktualizaci SSL certifikátů, které ukazují na velkou aktivitu právě kolem subdomény search.chatgpt.com.

Opět je potřeba zdůraznit, že jde zatím pouze o dohady a spekulace, ostatně ve výsledku to nemusí být nic, nebo může jít třeba „jen“ o nový vyhledávač samostatných GPTs. Nicméně se spekuluje, že by mohl nový potenciální vyhledávač od OpenAI využívat technologie Bingu, což by se vzhledem k exkluzivnímu partnerství OpenAI s Microsoftem nabízelo.

OpenAI's Coming with a Search Feature?

OpenAI's recent SSL certificate logs revealed something interesting: the domain (search-dot-chatgpt-dot-com) may indicate that OpenAI is developing a search functionality.

Sam Altman discussed AI and search on the Lex podcast.

The logs… pic.twitter.com/SKSgRVRiqP

— AshutoshShrivastava (@ai_for_success) April 28, 2024