Otestovali jsme Colop e-mark: chytré razítko se sebevědomou cenou

Zatímco pro běžného člověka je razítko něco slavnostního, pro živnostníka či větší firmu je to nepostradatelná záležitost. Podstatné údaje jednoduše nepřenesete na papír rychleji, než uspokojivým stlačením razítka směrem k papíru. Razítkům se technologie delší dobu vyhýbaly, což se rozhodla změnit společnost Colop s razítkem e-mark. Co nabízí a stojí opravdu za to?

Design a zpracování

Začnu jako již tradičně vizuální stránkou zařízení. Colop e-mark sestává ze dvou částí, nabíjecí základny a samotného razítka. S trochou představivosti lze v e-marku vidět oblázek – razítko je příjemné na dotek, nikde nevrže, nepůsobí lacině a je zpracováno na jedničku. Elegantní vzhled nebude v kanceláři vyčnívat, pakliže zvolíte konzervativní černou barvu. S bílou barvou už upoutá nejednoho kolemjdoucího.

Rozměry 111,2 x 76,5 x 72,7 mm a hmotnost 224,5 gramů je sice vyšší než u běžného razítka, zase tak často s ním ale necestujete. Nabíjecí kabel je poměrně krátký, takže je potřeba mít zásuvku blízko stolu. Součástí balení je také microUSB kabel pro synchronizaci s počítačem.

Funkce a výbava

Tím nejdůležitějším parametrem je kvalita tisku, která se zastavila na hodnotě 600 dpi. Není to žádná sláva, ale pro potřeby razítka to bohatě postačuje. Maximální velikost otisku je 14,5 × 150 mm, takže s ním zvládnete vytisknout i delší texty. Tisknutí probíhá tříbarevným inkoustem s barevným schématem CMY, což je třeba mít na paměti především u výběru povrchu, na který chcete tisknout.

Pro správné fungování je potřeba e-mark spárovat s mobilním telefonem skrze aplikaci, případně propojit s počítačem. Následně můžete využívat razítko i offline, což je spíše samozřejmost nežli vítaná funkce. Možností nastavení vlastního otisku jsou více než dostačující a bohaté, takže si každý vybere to pravé pro něj.

Zvolit si můžete až třířádkový otisk, u kterého můžete nastavit vlastní text (včetně několika desítek fontů), barvu textu i pozadí, vložení vlastního obrázku, loga či fotky, nastavení aktuálního data a času (pouze v online režimu) nebo dokonce vygenerování vlastního QR či čárového kódu. Především poslední funkce významně rozšiřuje možnosti Colop e-mark.

Doprovodná aplikace

Aplikace Colop je alfou a omegou celého zařízení. V ní nastavujete všechno podstatné a provádíte první spuštění. Je na vás, zda si zvolíte tu pro iOS, Android nebo program pro Windows. Majitelé MacOS či Linuxu mají bohužel smůlu. Samotné párování není úplně nejjednodušší, neboť se musíte přihlásit skrze správné SSID a heslo, které je unikátní pro každé razítko. Připojení s telefonem taktéž občas vypadlo, ale nejedná se o žádnou tragédii.

Samotná aplikace je dobrý základ, ale do jednoduchosti a elegantnosti samotného zařízení má daleko. Nastavit si vlastní otisk je sice poměrně jednoduché, ale přemíra nabídek a zahlcení informacemi je na můj vkus až příliš vysoká. Pokaždé, když budete nastavovat nový otisk, to rozhodně nebude příjemná zkušenost.

Pro potřeby rychlého přepínání si můžete do razítka nastavit až 3 otisky, mezi kterými lze rychle přepínat. Pokud se necítíte zrovna kreativně, můžete využít přednastavené designy a začít tisknout prakticky okamžitě. S dodávanou cartrigí vytisknete až 5 000 otisků v závislosti na složitosti návrhu. Pak je potřeba dokoupit novou cartridge. Její výměna je nicméně snadná.

Samotný tisk chce trochu cviku. Ze začátku byly mé otisky rozmazané a křivé, což jistě souviselo také se zaběhnutím e-marku. Po zhruba dvou desítkách otisků jsem ale tisk dostal do ruky a vše rázem šlo jako po drátkách. I tak se ale občas stalo, že jsem otisk neudělal úplně podle svých představ, což by na oficiálním dokumentu jistě nevypadalo nejlépe.

Výdrž na baterii

Oproti klasickému razítku má Colop e-mark pochopitelně také baterii. Ta má kapacitu 600 mAh, což na papíře vypadá dobře, v praxi to ale žádná sláva není. Mimo nabíjecí dok vydrží e-mark tisknout zhruba nějakých 5 hodin, takže pokud potřebujete intenzivně tisknout celou osmihodinovou směnu, je potřeba mít po ruce dokovací stanici.

Z 0 na 100 % se razítko dobije za plus mínus 3 hodiny. Tato hodnota rovněž není bůhvíjak zázračná, takže v této oblasti by bylo vhodné trochu přidat. Pokud budete využívat e-mark jakožto náhradu za klasické razítko, nebude výdrž na baterii až tolik vadit. V případě, že ale budete Colop e-mark využívat opravdu aktivně, je dost pravděpodobné, že narazíte na limity.

Závěrečné hodnocení

„Předběhli jsme dobu“ – to hlásá slogan na stránkách Colopu. S tím se nedá než nesouhlasit, neboť Colop e-mark je skutečně zařízení budoucnosti. Malá mobilní tiskárna může výrazně zpružnit některá odvětví lidské činnosti a usnadnit každodenní práci. Přesto jsem během testování měl pocit, že e-mark předběhl svou dobu až příliš.

Design je sice krásný a možnosti tvorby vlastního otisku jsou více než široké, ale před pořízením musíte mít naprosto jasno v tom, jak toto zařízení využijete. Pokud chcete jen futuristickou náhradu za klasické razítko, tak je e-mark jen ztrátou peněz. Pakliže ale využijete možnosti tisku QR a čárových kódů na různé povrchy, nebo podnikáte s originálními designy, můžete najít pro Colop e-mark vhodné využití.

Kolem ceny pořád tancuji, protože se mi zdá zkrátka přemrštěná. Razítko totiž pořídíte za cenu 9 390 korun, takže na využití v domácnosti spíše zapomeňte. Náhradní cartridge pak stojí 1 169 korun, a to taky není zrovna málo. Pakliže to ale přepočteme na náklady na tisk, tak se jedná o částku zhruba 19 haléřů za otisk, což není až tak hrozivé.

Pokud si tuto cenu zvládnete obhájit, pak se jedná o zajímavý kus techniky. V opačném případě se jedná jen o drahou hračku, kterou hravě zastoupí levnější „hloupé“ varianty.