Osobní asistent a DJ pro každého? YouTube nasazuje chytré AI moderátory

YouTube oznámil spuštění nové iniciativy YouTube Labs, která nabídne uživatelům možnost vyzkoušet si nejnovější experimenty v oblasti umělé inteligence. Prvním z těchto experimentů jsou AI hudební moderátoři v aplikaci YouTube Music, kteří mají za cíl obohatit poslech hudby o zajímavé komentáře a příběhy.
DJ AI
Nová funkce, která je momentálně dostupná pro omezený počet uživatelů v USA, přináší do hudební aplikace virtuální moderátory, nebo DJe, chcete-li. Ti posluchačům poskytnou podle Googlu relevantní příběhy, zajímavosti o interpretech a zábavné komentáře k jejich oblíbené hudbě. Cílem je prohloubit zážitek z poslechu a nabídnout kontext, který byl dosud doménou tradičního rádia.
S tím, jak se postupně dostáváme do fáze, kdy bude nejspíš většina internetu tvořena „syntetickým“ obsahem, včetně hudby, budou podobné funkce a možnosti narůstat na intenzitě. Ve výsledku tak možná budeme poslouchat hudbu vygenerovanou pomocí AI, zatímco nám o tom bude něco povídat DJ vygenerovaný pomocí AI. Otázkou je, jestli to budou běžní uživatelé vůbec nějak řešit, nebo budou spíše jen konzumovat.
Čeká nás víc AI experimentů?
Celá iniciativa YouTube Labs je navržena tak, aby mohl Google získat zpětnou vazbu na nové funkce ještě před jejich případným plošným zavedením. Uživatelé, kteří se do programu zapojí, budou mít možnost přímo ovlivnit budoucí podobu platformy. Přihlásit se k testování je možné zatím sice třeba v Americe, přičemž YouTube plánuje postupně rozšiřovat počet dostupných experimentů i uživatelů.
Aparna Pappu, viceprezidentka YouTube Labs, uvedla, že cílem je prozkoumat potenciál, který AI na YouTube má. Společnost tak dává jasně najevo, že s umělou inteligencí počítá jako s klíčovým prvkem pro budoucí rozvoj svých služeb. A zrovna na YouTube je integrace AI tak nějak očekávatelná, ať už z pohledu konzumenta obsahu, tak i z pohledu tvůrce, či provozovatele kanálu. Další AI funkce jsou tak nejspíš jen otázkou času.
Jen další v řadě
Google má už s AI moderátory své zkušenosti – v nesmírně užitečném NotebookLM nabízí uživatelům už nějakou dobu možnost vygenerovat si podcast na základě poskytnutých materiálů. A každý takto vygenerovaný podcast moderují dva AI moderátoři, kteří sice nemusí působit zrovna dvakrát přirozeně, ale jsou funkční, použitelní a dá se to poslouchat.
S každou další verzí velkých jazykových modelů a dalších AI iniciativ od Googlu se tak budou AI moderátoři zlepšovat a to do takové míry, že za nedlouho už nikdo nepozná jestli na něj mluví AI DJ, nebo reálný moderátor.