Operátoři mohutně posilují signál na Colours of Ostrava. T-Mobile přivezl nejnovější „T-Budku“

- T-Mobile nasadil na Colours of Ostrava svou mobilní základnovou stanici nové generace
- Operátor posiluje síť hlavně kvůli bezhotovostním platbám a sdílení obsahu z festivalu
- Vlastní mobilní základnové stanice mají v areálů Dolních Vítkovic i další operátoři
Desítky tisíc návštěvníků, stovky platebních terminálů a tisíce fotografií a videí nahrávaných na sociální sítě každou minutu. Právě takové prostředí představuje pro mobilní sítě obrovskou zátěž, a proto operátoři každoročně před velkými festivaly výrazně posilují pokrytí i kapacitu svých sítí. Výjimkou není ani letošní 23. ročník festivalu Colours of Ostrava.
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T-Mobile dovezl T-Budku
T-Mobile letos do areálu Dolních Vítkovic znovu přivezl svou nejmodernější mobilní základnovou stanici nové generace, kterou interně přezdívá „T-Budka“ či „vuittonka“ (podle malé kabelky značky Louis Vuitton). Jde o kompaktní mobilní vysílač vyvinutý ve spolupráci s Deutsche Telekom, jehož hlavními přednostmi jsou menší rozměry, nižší hmotnost a výrazně rychlejší nasazení přímo v terénu.
Nová generace mobilní základnové stanice zabírá pouze čtyři metry čtvereční a váží přibližně 1,1 tuny. Ve srovnání s předchozími mobilními vysílači jde o výrazné zmenšení – starší řešení totiž běžně vážila více než tři tuny a jejich zprovoznění trvalo i několik dní. T-Budku zvládnou postavit dva technici během přibližně dvou hodin, v krizových situacích údajně dokonce jediný pracovník. Konstrukce využívá lehký kovový rám a hydraulicky vysouvací stožár, který lze podle potřeby zvednout až do výšky 8 či 12 metrů (existují dvě varianty).
Vedle praktických výhod má řešení i marketingový rozměr. Konstrukce je částečně podsvícená a výrazné magentové logo operátora je dobře viditelné i po setmění.
Kapacita pro tisíce lidí současně
Na rozdíl od běžných městských vysílačů musí festivalové mobilní stanice zvládnout extrémní koncentraci uživatelů na relativně malé ploše. T-Mobile proto na Colours nasadil kombinaci několika pásem určených pro hlasové služby i datové přenosy. Nejdůležitější roli hraje zejména 5G síť v pásmu C-Band na frekvenci 3,5 GHz, která nabízí vysokou kapacitu a umožňuje obsloužit obrovské množství zařízení současně. Podle operátora dokáže jediná T-Budka zajistit připojení pro přibližně 5 až 6 tisíc lidí ve stejný okamžik.
V bezprostřední blízkosti vysílače jsme během testování naměřili rychlost přesahující 1 Gb/s. V praxi ale není nejdůležitější maximální rychlost, ale především stabilita celé sítě v okamžiku, kdy se desítky tisíc návštěvníků snaží současně posílat zprávy, sdílet videa nebo nahrávat příspěvky na sociální sítě.
Posiluje i O2 a Vodafone
Silná mobilní infrastruktura je pro moderní festivaly prakticky nezbytností. Colours of Ostrava totiž funguje jako plně bezhotovostní akce a všechny platby probíhají prostřednictvím platebních terminálů závislých právě na mobilním připojení. Vedle T-Mobilu posilují své sítě v okolí festivalu také další operátoři.
Signál posílil v areálu festivalu také operátor O2, který běžně většinu základnových stanic sdílí právě s T-Mobilem. Magentový operátor však stávající vysílače deaktivoval a operuje pouze se třemi mobilními stanicemi. O2 posílilo stávající základny a doplnilo je i mobilní stanicí přímo v areálu.
„Stejně jako na festivalu Beats for Love jsme i pro návštěvníky Colours of Ostrava připravili výrazné posílení mobilní sítě. V areálu jsou našim zákazníkům k dispozici dvě trvalé základnové stanice a navíc jsme nasadili ještě jednu mobilní BTS, která pomůže zvládnout výrazně vyšší datový provoz během festivalu. Díky tomu mohou návštěvníci bez omezení sdílet zážitky, streamovat videa, využívat navigaci nebo být ve spojení s přáteli i v době největší návštěvnosti.
Na festival navíc doporučujeme aktivovat službu Data naplno v aplikaci Moje O2. Ta zákazníkům umožní využívat po dobu 24 hodin neomezený internet s plnou 5G rychlostí, přičemž se jim během této doby nečerpají data z běžného tarifu. I letos navíc O2 v rámci letní akce nabízí zákazníkům dvojnásobný počet Dat naplno, takže si mohou tuto výhodu užít ještě častěji. Aktivace je zdarma a zabere jen několik kliknutí v aplikaci Moje O2,“ uvedla tisková mluvčí O2 Veronika Zachariášová.
Svou síť v místě konání největšího festivalu u nás posílil i Vodafone. „Záleží nám na tom, aby si naši zákazníci a zákaznice mohli společenské akce, jako jsou koncerty a festivaly, užívat naplno bez jakýchkoli omezení. V areálu Dolních Vítkovic jsme proto kapacitu sítě navýšili již před začátkem akce rozšířením kapacity stávající základnové stanice na budově Gong. Další posílení zajišťují dvě mobilní základnové stanice umístěné přímo v areálu – jedna v blízkosti VIP zóny a druhá u hlavní brány. Společně se stávající stanicí v oblasti VIP akreditace jsou vybaveny všemi kapacitními frekvencemi, které využíváme pro provoz sítí 4G a 5G. Díky tomu jsme připraveni zajistit stabilní připojení a dostatečnou kapacitu i při vysoké koncentraci návštěvníků a výrazně zvýšeném datovém provozu,“ potvrdil redakci Ioannis Papadopoulos z tiskového oddělení operátora.