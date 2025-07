OpenAI chce konkurovat Chromu a Safari. Chystá vlastní prohlížeč plný AI funkcí

Přední firma zabývající se umělou inteligencí OpenAI chystá vlastní prohlížeč

Ten by měl využívat řadu pokročilých AI funkcí, které usnadní uživatelům život

K představení by mělo dojít už v následujících týdnech

Umělá inteligence je už nějaký ten pátek v technologickém světě tématem číslo jedna a prozatím nic nenasvědčuje tomu, že by se to v dohledné době mělo změnit. Mezi přední společnosti zabývající se umělou inteligencí bezpochyby patří OpenAI, která se svým jazykovým modelem ChatGPT bez nadsázky udělala díru do světa. Společnost vedená Samem Altmanem ale nehodlá usnout na vavřínech a stále hledá nové způsoby, jak svůj produkt dostat co možná mezi nejvíce uživatelů. Dalším logickým krokem je podle všeho vlastní internetový prohlížeč.

AI prohlížeč od OpenAI

Podle informací agentury Reuters je OpenAI již blízko dokončení vlastního internetového prohlížeče obohaceného o funkce umělé inteligence, který by měl konkurovat velikánům, jako je Chrome od Googlu či Safari od Applu. Hotovo by přitom mělo být už v následujících týdnech. Prohlížeč od OpenAI bude chtít změnit způsob, jakým uživatelé přistupují k prohlížení a vyhledávání na internetu, přičemž prozatím není jasné, jak moc se vize společnosti liší od toho, jakým způsobem jsou uživatelé dnes zvyklí k hledání na internetu přistupovat.

Pravděpodobně bude prominentnější roli hrát vyhledávací engine SearchGPT, kterým by OpenAI rádo Google zcela vyšachovalo ze hry. Již v minulosti OpenAI požádalo Google, aby mu poskytl přístup k jeho datům, nicméně ten to odmítl, tudíž tvorba vlastního prohlížeče je jen dalším logickým krokem. Zároveň by nový prohlížeč mohl část dotazů odbavovat přímo skrze konverzace ve stylu ChatGPT, aniž by uživatelé museli prohledávat relevantní webové stránky sami. Prohlížeč by mohl také zahrnovat AI agenty, jako je Operator, kteří umožňují prohlížeči plnit úkoly za uživatele, jako jsou rezervace nebo vyplňování formulářů.

Dříve byla ve hře také možnost zakoupit přímo samotný prohlížeč Chrome, neboť americkému ministerstvu spravedlnosti se dlouhodobě nelíbí některé praktiky Googlu, které podle něj zavání monopolem. OpenAI nicméně podle všeho nechce čekat, zda ministerstvo nařídí Googlu Chrome prodat někomu jinému, a rozhodlo se jednat v předstihu na vlastní pěst. Jestli bude mít „AI prohlížeč“ u uživatelů úspěch, se teprve ukáže.

Autor článku Dominik Vlasák