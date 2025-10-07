OpenAI a Jony Ive řeší problém! Nejočekávanější AI zařízení světa naráží na překážky

- Už příští rok by se měl na trh dostat osobní AI společník od OpenAI
- Podle nejnovějších informací bude velký jako dlaň a s uživatelem bude komunikovat pouze hlasem
- OpenAI údajně řeší potíže s laděním softwaru a infrastruktury
Letos v květnu oznámila společnost OpenAI akvizici startupu „io“, za kterým stojí bývalý šéfdesignér Applu Jony Ive. Hlavním důvodem této akvizice se stalo blíže nespecifikované osobní zařízení, které se plně spoléhá na umělou inteligenci – šéf OpenAI Sam Altman tehdy popsal prototyp zapůjčený prototyp jako nejúžasnější technologický kousek, jaký svět viděl. Je pochopitelné, že oba vizionáři budou chtít toto zařízení uvést co nejrychleji na trh, ovšem podle nejnovějších informací to nepůjde tak snadno – jeho vývoj podle zdrojů blízkých deníku Financial Times lehce drhne.
Umělá inteligence do dlaně
Podle Financial Times má mít tajný projekt vznikající pod hlavičkou OpenAI podobu zařízení o velikosti dlaně, které nemá žádný displej a s uživatelem komunikuje pomocí mikrofonu a reproduktoru. Produkt má rovněž obsahovat kameru, aby byl schopen vnímat okolí.
Zařízení má být vždy zapnuté a údajně jej nebude nutné nijak probouzet, což přináší spousty problémů. Jednak je zapotřebí, aby reagovalo pouze ve chvílích, kdy si uživatel přeje, což se údajně zatím nedaří vyladit. OpenAI rovněž řeší chování samotného asistenta a vyladění jeho osobnosti tak, aby nebyl příliš přímočarý anebo podlézavý. A jelikož bude zařízení neustále zapnuté, a bude během dne shromažďovat spoustu informací, bude zapotřebí bezchybně nastavit zabezpečení dat.
V řešení má být rovněž alokace prostředků pro běh umělé inteligence. V současnosti existují dva přístupy – lokální AI, která vyžaduje silný hardware, anebo cloudová AI, která je závislá na rychlém a stabilním připojení k internetu. V obou případech je zapotřebí velký výpočetní výkon, a zrovna u toho cloudového má společnost OpenAI co dělat, aby pokryla potřeby ChatGPT, natož pak potřeby kapesního AI společníka, u kterého se očekávají pohotové reakce bez sebemenších zádrhelů.
Z výše uvedeného je patrné, že OpenAI má v podstatě vyvinutý hardware a nyní bojuje s vyladěním softwaru a infrastruktury pohánějící náročné AI modely. Některé zdroje hovoří o velkých výzvách, nicméně jeden anonymní zdroj přímo z OpenAI veškeré obavy bagatelizoval a označil je za běžnou součást vývoje. Pokud vše dobře půjde, měl by se tento AI společník dostat na pulty obchodů koncem příštího roku.
