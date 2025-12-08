TOPlist

OnePlus má problém. Jeho AI nástroj údajně cenzuroval určitá témata

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 8. 12. 19:30
Oneplus 15 v barvě Sage na tiskovém snímku
  • Výrobce smartphonů OnePlus řeší nepříjemný problém týkající se údajné cenzury jeho AI nástrojů
  • Funkce AI Writter údajně omezovala témata, která jsou Číně nepříjemná
  • Firma se za záležitost omluvila a slíbila rychlou nápravu

Je to dobrý sluha, ale zlý pán. Ne, tentokrát není řeč o ohni, ale o umělé inteligenci. Ta se musí potýkat s celou řadou problémů a především také obecné nedůvěře, které některé přešlapy příliš nepomáhají. Na myslí máme například AI DeepSeek, která začátkem roku způsobila vcelku velký poprask, avšak po chvíli bylo jasné, že některá rozhodnutí čínské umělé inteligence nebyla nejšťastnější. Ať už jde například o to, že vám tato AI ráda poskytla návod na sestavení trhaviny, či cenzura, pokud šlo o témata, která se příliš nezamlouvají Čínské komunistické straně.

Chyba, nebo skrytá cenzura nepohodlných témat?

Nejnovější telefony OnePlus jsou vybaveny několika nástroji umělé inteligence, včetně nástroje AI Writer, který generuje textový obsah na základě promptu. Někteří majitelé telefonů OnePlus tvrdili, že tento nástroj umělé inteligence je zaujatý vůči Číně a cenzuruje určitá témata. Konkrétně na Redditu a síti X zmiňují, že nástroj AI Writer odmítal generovat obsah týkající se témat jako Tibet, dalajláma a indický stát Arunáčalpradéš. Konkrétněji se tvrdí, že nástroj uživatelům jednoduše sdělí, aby zkusili zadat něco jiného.

OnePlus nyní na svém komunitním fóru potvrdila, že se jednalo o „technický problém“ a že tento nástroj dočasně deaktivovala. „V uplynulých dvou dnech jsme obdrželi zprávy o technických nesrovnalostech v aplikaci AI Writer v aplikaci OnePlus Notes. Okamžitě jsme zahájili interní vyšetřování a včera jsme zveřejnili první aktualizaci, ve které jsme popsali naši hybridní architekturu AI a spolupráci s globálními partnery v oblasti modelování. OnePlus se i nadále zavazuje poskytovat technologie, které upřednostňují komunitu, a jakékoli neočekávané chování je neúmyslné,“ stojí ve vyjádření.



Asijská verze robota (ilustrační obrázek)



Nepřehlédněte

DeepSeek nemá žádné zábrany. Naučí vás vyrobit bombu a hacknout vládní počítače

I když je pochopitelné, že telefony OnePlus v Číně mohou mít v souvislosti s těmito tématy určitá omezení, je poměrně jasné, proč mají globální uživatelé a vlády s těmito omezeními problém. Redaktorům ze serveru Android Authority se nicméně před několika dny podařilo vygenerovat obsah na „zakázaná“ témata, což naznačuje spíše chybu nebo problém specifický pro danou oblast, než rozšířený problém.

Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

