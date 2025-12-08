OnePlus má problém. Jeho AI nástroj údajně cenzuroval určitá témata

- Výrobce smartphonů OnePlus řeší nepříjemný problém týkající se údajné cenzury jeho AI nástrojů
- Funkce AI Writter údajně omezovala témata, která jsou Číně nepříjemná
- Firma se za záležitost omluvila a slíbila rychlou nápravu
Je to dobrý sluha, ale zlý pán. Ne, tentokrát není řeč o ohni, ale o umělé inteligenci. Ta se musí potýkat s celou řadou problémů a především také obecné nedůvěře, které některé přešlapy příliš nepomáhají. Na myslí máme například AI DeepSeek, která začátkem roku způsobila vcelku velký poprask, avšak po chvíli bylo jasné, že některá rozhodnutí čínské umělé inteligence nebyla nejšťastnější. Ať už jde například o to, že vám tato AI ráda poskytla návod na sestavení trhaviny, či cenzura, pokud šlo o témata, která se příliš nezamlouvají Čínské komunistické straně.
Chyba, nebo skrytá cenzura nepohodlných témat?
Nejnovější telefony OnePlus jsou vybaveny několika nástroji umělé inteligence, včetně nástroje AI Writer, který generuje textový obsah na základě promptu. Někteří majitelé telefonů OnePlus tvrdili, že tento nástroj umělé inteligence je zaujatý vůči Číně a cenzuruje určitá témata. Konkrétně na Redditu a síti X zmiňují, že nástroj AI Writer odmítal generovat obsah týkající se témat jako Tibet, dalajláma a indický stát Arunáčalpradéš. Konkrétněji se tvrdí, že nástroj uživatelům jednoduše sdělí, aby zkusili zadat něco jiného.
Just discovered something worrying with OnePlus / OPPO AI 👀
Mention Arunachal Pradesh as part of India, “Dalai Lama” or “Taiwan”… and the "AI crashes."
Is it following someone else’s censorship rules? What LLM is it backed by? 🤔
What are your views on this?
Source below 👇 pic.twitter.com/QucvXuHm7f
— Divyansh ✨ (@divyanshXtech) December 3, 2025
OnePlus nyní na svém komunitním fóru potvrdila, že se jednalo o „technický problém“ a že tento nástroj dočasně deaktivovala. „V uplynulých dvou dnech jsme obdrželi zprávy o technických nesrovnalostech v aplikaci AI Writer v aplikaci OnePlus Notes. Okamžitě jsme zahájili interní vyšetřování a včera jsme zveřejnili první aktualizaci, ve které jsme popsali naši hybridní architekturu AI a spolupráci s globálními partnery v oblasti modelování. OnePlus se i nadále zavazuje poskytovat technologie, které upřednostňují komunitu, a jakékoli neočekávané chování je neúmyslné,“ stojí ve vyjádření.
I když je pochopitelné, že telefony OnePlus v Číně mohou mít v souvislosti s těmito tématy určitá omezení, je poměrně jasné, proč mají globální uživatelé a vlády s těmito omezeními problém. Redaktorům ze serveru Android Authority se nicméně před několika dny podařilo vygenerovat obsah na „zakázaná“ témata, což naznačuje spíše chybu nebo problém specifický pro danou oblast, než rozšířený problém.