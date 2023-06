Pětina uživatelů iPhonů přechází na skládací Razr, chlubí se Motorola

Značná část majitelů iPhonu už nechce čekat na skládačku od Applu

Rovných 20 procent uživatelů přechází k Motorole právě z iOS

Apple by měl svůj ohebný telefon představit nejdříve v roce 2025

Nedávno představená Motorola Razr 40 Ultra způsobila pořádný rozruch především tím, že to konečně vypadá na to, že by Samsung a jeho ohebná zařízení mohla mít pořádnou konkurenci. Ačkoli na recenzi pořád ještě pilně pracujeme a už nyní je jasné, že úplně dokonalé hodnocení od nás nejspíše nedostane, uživatelé jsou podle všeho jiného názoru. Zatímco jeden by čekal, že po ohebné Motorole skočí především stávající majitelé skládaček či zájemci z tábora Androidu, opak je pravdou.

Motorola Razr 40 Ultra majitelé iPhonu zaujala

Jak upozornil server CNET, značná část zákazníků přechází k Motorole od Applu, což je vzhledem k jeho robustnímu ekosystému a vesměs konzervativním uživatelům poměrně překvapivé zjištění. To alespoň tvrdí samotná značka, podle které se na prodejích nového Razru podílí z rovných 20 procent uživatelé iPhonu. „K ohebným telefonům nám rozhodně přechází nejvíce uživatelů iPhonů,“ říká Allison Yi, vedoucí produktových operací společnosti Motorola v Severní Americe.

Zdá se, že Motorola konečně našla ten správný recept, jak se prosadit na trhu. Předchozí ohebné Razry sice dokázaly vzbudit patřičnou pozornost, nicméně u zákazníků příliš nebodovaly. Ať už jde o první pokus, který vsadil na retro design a parametry střední třídy, tak loňské zařízení, které od desigovného jazyka a kompromisů v paramterech sice upustilo, přesto nejen zákazníky, ale ani nás v redakci příliš nezaujalo.

Vypadá to, že značná část uživatelů iPhonu je už unavená z čekání na ohebné zařízení z Cupertina. To by podle spekulací z Bloombergu a také od známého analytika Ming-Chi Kua mělo být už v přípravě, avšak Apple s jeho představením stále ještě otálí. Realistický odhad představení ohebného iPhonu je v současné době okolo roku 2025, což je poměrně dlouhá doba. I když má Apple reputaci společnosti, která dokáže změnit pravidla i na už zavedeném trhu a změnit nepřízeň čísel ve svůj prospěch, nikde není psáno, že se jí to podaří i tentokrát.