Od očního screeningu po cestovatelské příběhy: AI projekty na AppParade zaplnily Bio Oko

- Dříve přehlídka primárně mobilní aplikací AppParade se letos zaměřila výhradně na projekty využívající umělou inteligenci
- Vítězem, o kterém rozhodovalo publikum, se stal projekt Aireen pro odhalování rizika chronických onemocnění z fotografie sítnice
- Vedle healthtech (Aireen a Neurona Lab) se ve finále objevily i zajímavé aplikace z oblastí jako cestování, státní správa, sport a e-commerce
Nejdéle běžící česká přehlídka digitálních inovací AppParade se po letech vrátila ke svým komunitním kořenům. Sedmatřicátý ročník proběhl v pražském kině Bio Oko, kde AppParade kdysi začínala, a do sálu přilákal téměř dvě stovky návštěvníků. Letos vůbec poprvé soutěž patřila výhradně projektům využívajícím umělou inteligenci v mobilních a webových aplikacích.
Vítězí zdravotní pomoc
Z celkem 26 přihlášených se do finále probojovalo 10 týmů, které se na pódiu ucházely o přízeň publika. O vítězi totiž nerozhodovala odborná porota jako tradičně, ale tentokrát se role zhostili sami diváci. Každý měl jeden hlas pro projekt, který jej nejvíce zaujal z hlediska konkrétního přínosu AI.
První místo si odnesl projekt Aireen, který pomocí umělé inteligence dokáže z fotografie sítnice odhalit riziko chronických onemocnění. Druhý skončil NeuronaLab se systémem pro zpřesnění a zrychlení diagnostiky Alzheimerovy choroby. Třetí příčku obsadil Anywhr AI, aplikace pro cestovatele, která vypráví příběhy o místech v okolí uživatele.
„Letos jsme chtěli vrátit AppParade její původní energii. V menším prostoru se tvůrci i diváci více potkávají, vzniká upřímná atmosféra a nebojácně se hlásí i garážové projekty. Právě to je pro nás smyslem AppParade – objevovat nové nápady dřív, než se stanou mainstreamem,“ říká Vratislav Zima, CEO pořádající společnosti MeguMethod.
Hlavním partnerem ročníku byla společnost Livesport, která věnovala vítězi herní systém PlayStation VR2 a zároveň umožnila bezplatný vstup pro všechny účastníky. Zástupce partnera Tomáš Kavka v závěru večera ocenil zejména fakt, že první dvě příčky obsadily projekty z oblasti zdravotnictví. Podle něj to potvrzuje, že lidé přirozeně tíhnou k inovacím, které zlepšují zdraví a kvalitu života.
Další slibné projekty
Silnou pozici měly ale i menší, prakticky zaměřené projekty. Do finálové desítky se dostal například Aig MV, nástroj Ministerstva vnitra pro zefektivnění práce s podáními, zmíněný hobby projekt Anywhr AI, který si v konkurenci velkých týmů vybojoval třetí místo, nebo aplikace každodenního využití jako Účtenkovník či Localazy AI pro efektivní překlady obsahu pomocí umělé inteligence.
Nechyběly ani projekty z oblastí sportu, vzdělávání či e-commerce. Byla to například Yollanda AI pro práci s daty ve vrcholovém sportu, VR Academy zaměřená na rozvoj měkkých dovedností ve virtuální realitě, Marsmars.ai pro personalizovaná doporučení v e-shopech nebo Valka.ai pro škálování obsahu ve sportu a gamingu.
Praktická AI
Letošní ročník AppParade tak ukázal, že umělá inteligence už dávno není jen módním slovem, ale užitečným a praktickým nástrojem, který nachází uplatnění v medicíně, státní správě i běžném životě uživatelů. AppParade si přitom udržuje svou roli platformy, kde se mohou potkat zkušení hráči s nadšenci z garáží. A kde mají nové nápady šanci zazářit dříve, než proniknou do mainstreamu.
„Soutěžící přinesli skutečně zajímavé způsoby využití AI, které ukazují co lze dělat již dnes, ale zároveň nám trochu poodhalují co by mohlo být možné s AI dělat i do budoucna až se zase celý vývoj AI o něco posune. Baví mě, že je u týmu nadšení a chuť ukázat ostatním na čem pracují,“ řekl Vratislav Zima, CEO MeguMethod.