Očekávané RPG Fable hlásí odklad. Návrat do Albionu ale už teď vypadá úchvatně

Očekávané fantasy RPG Fable vyjde až v roce 2026, původně mělo dorazit ještě letos

Studio Playground Games se alespoň pochlubilo parádními záběry přímo z hraní

Za odkladem restartu slavné série mohou být technické nedostatky, domnívají se insideři

Společnost Microsoft se rozhodla odložit vysoce očekávaný restart herní série Fable na rok 2026. Dosud se přitom počítalo s tím, že hra od britského studia Playground Games dorazí do konce letošního roku, tvůrci však nakonec potřebují o něco více času. S informací o odkladu přišel Craig Duncan, šéf Xbox Game Studios, v nejnovější epizodě oficiálního podcastu od Xboxu.

Fable vyjde v roce 2026

„Původně jsme oznámili, že Fable dorazí ještě v roce 2025, ale nakonec jsme se rozhodli, že hře dopřejeme delší čas ve vývoji,“ prozradil Duncan. „I když vím, že to možná není zpráva, kterou by lidé chtěli slyšet, chci je ujistit, že čekání se rozhodně vyplatí. Ve studio Playground Games mám jednoznačnou důvěru,“ dodal na adresu vývojářského celku, který stojí především za úspěšnou závodní sérií Forza Horizon. Podle insiderů mají za odkladem stát technické nedostatky, na jejichž odstranění potřebující tvůrci více času.

Prvních nesmělých útržků přímo z hraní se fanoušci dočkali v rámci loňské prezentace Xbox Games Showcase, na níž se tvůrci pochlubili ukázkou zaměřenou především na příběh a postavy. Oznámení odkladu Microsoft doprovodil sérií nových krátkých videí, která nabízejí první pohled na soubojový systém, „čechrání“ peří nic netušící drůbeži, a především náznak dechberoucího fantazijního světa.

Kouzelný Albion

Připomeňme, že příběh fantasy RPG se svérázným britským humorem se budou soustředit na hrdinu jménem Humphry, který se musí vrátit ze zaslouženého důchodu, když se na scénu vrátí tajemná postava z jeho minulosti a začne ohrožovat celý Albion (tak se jmenuje země, ve které se série Fable odehrává, pozn. red.).

I přes odklad Fable se může Xbox v letošním roce pochlubit velmi bohatým portfoliem. Před pár dny dorazilo povedené RPG Avowed, v dubnu vychází stylizovaná akční adventura South of Midnight. První polovinu roku stihne také očekávaná střílečka DOOM: The Dark Ages od id Software, která vychází 15. května. Do konce roku by mělo dojít ještě na groteskní sci-fi The Outer Worlds 2, rovněž se spekuluje o remasteru legendárního Oblivionu. Už 4. března by pak mělo dojít k oficiálnímu oznámení Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, což naznačuje nejen odpočet na oficiálním webu hry, ale také čerstvá registrace u ratingové agentury v Singapuru.