Vizitka za 70 tisíc korun? Ano, patřila totiž Stevu Jobsovi

Americká aukční síť RR Auction prodala archivní vizitku Steva Jobse z dob NeXTu a Pixaru

Neznámý kupec má doma vlastně papírový poklad, vyšla ho totiž na v přepočtu 72 400 korun

Dnes už klasické papírové vizitky spíše mizí, nahrazují je profily na profesních a klasických sociálních sítích. Já osobně z paměti nikdy nevytluču scénu z filmu Americké psycho od Mary Harron, kde si hlavní postavy vyměňují vizitky. Že ale vizitka může sloužit jako velmi zajímavá relikvie, dokazuje úkaz na aukční síti RR Auction.

Vizitka Steva Jobs

Anonymní uživatel tam nabízel údajně pravou nefalšovanou vizitku Steva Jobse, ještě z dob, kdy pracoval jako generální ředitel animátorské společnosti Pixar. „Vizitka je v dobrém stavu, s velmi slabým otiskem sponky na horním okraji. Doprovázeno dvěma bloky kancelářského papíru Pixar 5 × 8 a brožurou Pixar obsahující Zprávu pro akcionáře za rok 1996,“ stojí v popise inzerátu.

Tou největší relikvií je však skutečná vizitka, která patřila Stevu Jobsovi a on ji pravděpodobně někomu dal. Na kusu tvrdého papíru je logo Pixar s postavičkou kosmonauta Buzze Rakeťáka namísto písmena „I“, pod tím „Steve Jobs, ředitel a CEO“ a pak také celá adresa na tehdejší ústředí firmy Pixar v Richmondu v Kalifornii.

Protože jde o vizitku z druhé poloviny 90. let, jak prozradila anotace inzerátu, nechybí zde kromě telefonu také fax. E-mailová adresa Steva Jobse v Pixaru byla „[email protected]“, přičemž NeXT byla společnost zaměřená na vývoj výkonných počítačových stanic, dnes bychom řekli superpočítačů. Steve Jobs ji založil v 1985, poté co musel na čas opustit firmu Apple.

Vizitka se nakonec prodala neznámému kupci za 3 245 dolarů, což byla v této internetové dražbě nejvyšší nabídka. V přepočtu tak archivní Jobsova vizitka z dob jeho působení v NeXT, respektive Pixar, vyšla na 72 400 korun. Legrační, když se člověk zamyslí nad tím, že profesionální copycentra si dnes účtují zhruba 0,3 koruny za jednu vytištěnou vizitku.