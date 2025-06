Obří výprodej na Steamu! Cyberpunk 2077 za pár stovek není jediným lákadlem

Na Steamu odstartoval tradiční velký letní výprodej, slevová akce platí až do 10. července

Za historicky nejnižší cenu pořídíte například Cyberpunk 2077 či horor Sons Of The Forest

Vrací se i speciální vysoké slevy na vybrané hry, některé z nich stojí jen desítky korun

Patří mezi ně Star Wars Battlefront 2, remake Half-Life či trilogie Crash Bandicoot

Na digitální platformě Steam v již tradičním červnovém termínu odstartoval Summer Sale – velký letní výprodej, ve kterém pořídíte se slevou prakticky jakoukoliv hru z nabídky, snad s výjimkou nově vydaných titulů. Za historicky nejnižší cenu je k mání například Cyberpunk 2077, který vyjde na 21 eur (cca 520 korun), či populární survival horor Sons Of The Forest, ten je se slevou 66 % k dispozici pouze za 9,85 eur (cca 240 korun). Letní výprodej potrvá do 10. července.

Vrací se také oblíbená kategorie vybraných nejnižších slev s velmi zajímavým výběrem her za pouhé desítky korun. Z výrazně zlevněných her stojí za zmínku například hororová plošinovka Little Nightmares 2, kterou aktuálně pořídíte za 2,99 eur, nebo o poznání veselejší kolekce hopsaček Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – ta obsahuje vylepšené verze prvních tří dílů klasické série od studia Naughty Dog.

Pokud dáváte přednost střílečkám, možná vás zaujme Black Mesa – remake prvního Half-Life – za necelá 2 eura. A třeba vyznavači extrémních sportů by si mohli přijít na své v Riders Republic za 3,99 eur.

Vybrané hry za extrémně nízkou cenu:

Jurassic World Evolution 2 (2,99 eur)

Star Wars Battlefront 2 (3,99 eur)

Outlast 2 (1,95 eur)

Riders Republic (3,99 eur)

Beyond: Two Souls (1,99 eur)

Besiege (1,47 eur)

GRris (1,47 eur)

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (3,99 eur)

Marvel’s Guardians of the Galaxy (5,99 eur)

Black Mesa (1,95 eur)

Borderlands 3 (2,99 eur)

Kerbal Space Program (3,99 eur)

Arma 3 (2,79 eur)

Liar’s Bar (3,44 eur)

The Tenants (1,86 eur)

Jako obvykle doporučuji překontrolovat jednotlivé nabídky přes některý ze srovnávačů (osobně si nemohu vynachválit například gg.deals). Například povedená střílečka Robocop: Rogue City je aktuálně na Steamu k mání za 4,99 eur, zatímco hned u několika oficiálních prodejců třetích stran ji pořídíte ještě o několik desítek korun levněji, mrkněte třeba na Fanatical či GamerThor. Ne vždy zkrátka v obchodě od Valve naleznete tu nejvýhodnější nabídku.

