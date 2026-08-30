Obří baterie, rychlé nabíjení a skvělá cena: nové Vivo V70 Lite rozhodně má co nabídnout

- Vivo V70 Lite nabízí hned několik parametrů, které ve střední třídě rozhodně nejsou samozřejmostí
- Láká na obří 6500mAh baterii, 90W nabíjení, tenké tělo nebo velký AMOLED displej
- Aktuálně jej koupíte za necelých 9 tisíc korun, za pár dní však cena klesne ještě o 2 tisíce
Řada Vivo V patří mezi nejdůležitější smartphony v nabídce čínského výrobce. Zatímco vrcholné modely sází především na fotografickou výbavu a spolupráci se společností Zeiss, levnější varianta V70 Lite míří na zákazníky, kteří chtějí moderní telefon s velkou baterií, atraktivním designem a výbavou, která v některých ohledech překračuje hranice běžné střední třídy. Vybrali jsme pět funkcí a vlastností, které patří mezi jeho největší přednosti.
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Obří baterie s kapacitou 6 500 mAh
Nové Vivo absolutně kraluje střední třídě v oblasti baterie. Jednou z největších předností Vivo V70 Lite je bezpochyby akumulátor s nadprůměrnou kapacitou 6 500 mAh. V době, kdy se řada telefonů střední třídy stále pohybuje kolem hranice 5 000 mAh, jde o výrazný nadstandard. Výrobce navíc využívá modernější zpracování akumulátoru postaveného na křemíko-uhlíkové anodě, díky čemuž se podařilo vměstnat velkou baterii do relativně tenkého těla.
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V praxi by tak telefon měl bez větších problémů zvládnout více než jeden den intenzivního používání a při střídmějším zacházení není nereálná ani 2,5denní výdrž. Velká kapacita se hodí především při cestování, sledování videí, hraní her nebo častém používání navigace. Vivo V70 Lite tak cílí na uživatele, kteří nechtějí každý večer automaticky hledat nabíječku.
Rychlé 90W nabíjení
Velká baterie sama o sobě by nebyla tak zajímavá, pokud by její dobíjení trvalo několik hodin. Vivo proto nasadilo podporu rychlého 90W nabíjení, které patří v této cenové kategorii mezi nadstandardní prvky. Díky vysokému výkonu nemusíte telefon nechávat dlouho připojený k elektrické síti a výraznou část energie doplníte během krátké přestávky.
|Naměřená rychlost nabíjení 90W adaptérem
|Úroveň
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|17 minut
|32 minut
|44 minut
|58 minut
To je praktické zejména vzhledem k vysoké kapacitě baterie. Uživatel tak získává kombinaci dlouhé výdrže a zároveň rychlého návratu k plné kapacitě. Pokud ráno zjistíte, že jste telefon zapomněli nabít, nemusí to nutně znamenat problém na celý den. Stačí několik desítek minut u nabíječky a smartphone je znovu připravený na běžný provoz.
Tenké tělo a zvýšená odolnost
Vysoká kapacita baterie často znamená větší hmotnost a robustnější konstrukci, Vivo V70 Lite se ale snaží ukázat, že to nemusí být pravidlem. Telefon si zachovává relativně tenké tělo s profilem pouhých 7,7 milimetru, díky čemuž nepůsobí jako typický „bateriový“ smartphone. Moderní vzhled navíc doplňuje velký displej a elegantní konstrukce, která by měla dobře padnout do ruky. Vivo si pro tento model vybralo podobný designový jazyk „à la iPhone“, jako u dalších modelů řady V70.
Výrobce nezapomněl ani na zvýšenou odolnost. Telefon disponuje certifikací IP65, takže je chráněný proti prachu i stříkající vodě. Neznamená to, že jej můžete bez obav vzít s sebou do bazénu, při běžném používání ale ochrana přijde vhod například při dešti nebo nečekané nehodě s rozlitým nápojem. V kombinaci s tenkým tělem jde o praktický bonus, který rozhodně není samozřejmostí ani u mírně dražších telefonů.
Velký 6,77″ AMOLED displej
Přední straně Vivo V70 Lite dominuje velký AMOLED displej s úhlopříčkou 6,77″. OLED technologie nabízí vysoký kontrast, perfektní zobrazení černé a výraznější barvy než klasické LCD panely. Velká plocha se pak hodí nejen pro sledování videí a hraní her, ale také pro pohodlnější práci s aplikacemi nebo procházení internetu, čtení článků, nebo nakonec i nekonečné sledování vertikálních videí.
Displej je dnes jednou z nejdůležitějších částí každého smartphonu, vždyť právě na něj se při používání telefonu díváte prakticky neustále. Vivo proto vsadilo na kombinaci velké úhlopříčky a moderní AMOLED technologie. Výsledkem by měl být příjemný zážitek při každodenním používání, ať už sledujete seriál, prohlížíte fotografie, nebo jen několik hodin komunikujete přes sociální sítě.
OriginOS 6 a funkce poháněné AI
Vivo V70 Lite přichází s nejnovější verzí systému OriginOS 6 postaveným na Androidu. Jde o prostředí, které nabízí svěží vizuální styl, plynulé animace a řadu funkcí, jež mají usnadnit každodenní používání telefonu. OriginOS zároveň představuje výraznou změnu oproti dřívějšímu prostředí Funtouch OS, na které byli uživatelé telefonů Vivo v Evropě zvyklí.
Důležitou součástí systému jsou také funkce využívající umělou inteligenci. Ta může pomáhat například při práci s textem, úpravách obsahu nebo při zefektivnění některých každodenních činností. Systém jako takový je plynulý, vizuálně živý, nechybí ani chytlavé funkce jako chytrý průstřel Origin Island, který pracuje s notifikacemi a zobrazuje například průběh minutky nebo přehrávanou hudbu.
Cena a dostupnost: počkejte si na září
Model vivo V70 Lite 5G vstoupil na český trh v černém barevném provedení. Doporučená cena za variantu s 6 GB RAM a 256GB úložištěm byla původně stanovena na 10 990 korun, v současnosti už však cena klesla na 8 990 korun. Od prvního do poslední září přitom bude telefon k mání za ještě výhodnější cenu, a to 6 990 korun, v rámci akce „zpátky do školy“.