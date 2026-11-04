Oblíbená aplikace pro grafiky a fotografy konečně na iPadu! Můžete ji používat skoro zdarma

- Nová verze grafického editoru Affinity si konečně našla cestu na iPad
- Stejně jako na PC můžete většinu nástrojů používat zdarma, platí se pouze za AI funkce
- K dispozici je také aktualizované Sketch Studio s podporou Apple Pencil a dotykového ovládání
Zatímco na PC jej najdete už od loňského roku, na iPad dorazil teprve nyní. Bezplatný grafický editor Affinity si ve své současné podobě konečně našel cestu na tablety od Applu. K dispozici je rovněž nová verze kreslicího nástroje Sketch Studio, která je navržena pro ovládání dotykem a tužkou Apple Pencil.
Verze pro tablety navazuje na loňské vydání desktopové aplikace, která spojila dříve samostatné programy Affinity Designer, Photo a Publisher do jednoho komplexního grafického editoru. Počítačová verze dosud přilákala více než sedm milionů registrovaných uživatelů.
Praktické funkce i podpora Apple Pencil
Aplikace pro iPad kombinuje skicování, vektorovou grafiku, úpravy fotografií a navrhování tištěných i online publikací. Uživatelé mohou při práci se soubory s jednotnou koncovkou .af přepínat mezi záložkami Sketch, Vector, Pixel a Layout. Tyto soubory navíc bez problému otevřete i na PC nebo Macu.
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Sketch Studio přidává kreslení od ruky s širokou knihovnou upravitelných štětců či praktickou funkci s názvem Sketch to Shapes, která převádí nákresy na upravitelné vektorové tvary. Nástroje pro práci s fotografiemi zahrnují úpravy souborů RAW, nedestruktivní úpravy a nástroj Mask Tool, který vám při práci s Apple Pencilem pomůže obkreslit složité objekty, jako jsou vlasy a srst. Nechybí ani podpora Apple Pencil Pro, která zahrnuje funkce barrel roll, squeeze a hover spolu s ovládáním tlaku a náklonu.
Za AI se platí
Základní používání nástrojů je pro jednotlivce zdarma, avšak bez bezplatného účtu Canva se neobejdete. Placené jsou pouze AI nástroje, které jsou dostupné v rámci prémiového tarifu Canva. Tyto funkce jsou dostupné v Canva AI Studio a zahrnují generativní rozšíření obrázků, upscaling, redukci šumu a funkci Decompose Layer, která rozdělí plochý obrázek na upravitelné vrstvy.
Navzdory společnému formátu souborů se ve verzi pro iPad na některé funkce nedostalo. Podle webu Affinity chybí panely Books, Batch, Data Merge, Quick Adjustments, Info a Scope, nahrávání maker a Astrophotography Studio, které slouží k úpravě a správě snímků noční oblohy. Podle Canvy se na chybějící funkce dostane v budoucích aktualizacích. Aplikace vyžaduje iPadOS 18.0 nebo novější.