O2 nebo T-Mobile? Ocenění za nejlepší síť v Česku dostali oba, každý od někoho jiného

Společnost Opensignal ocenila český T-Mobile za nejlepší 5G na našem území

Magentový operátor získal cenu za nejvyšší rychlost stahování 130,1 Mb/s

Operátor O2 získal stejnou cenu v únoru, avšak od společnosti Ookla

V polovině února prezentoval operátor O2 ocenění od společnosti Ookla za nejlepší 5G síť v Česku. Jen necelý měsíc poté, 5. března na veletrhu Mobile World Congress v Barceloně přebírají zástupci operátora T-Mobile ocenění za nejlepší síť na našem území také, jen od společnosti Opensignal.

T-Mobile nejlepší podle Opensignalu

T-Mobile má v Česku podle Opensignalu nejrychlejší 5G připojení ze všech operátorů. Průměrná rychlost stahování na 5G se u magentového operátora pohybovala kolem 130,1 Mb/s, zatímco u O2 95,8 Mb/s a u Vodafonu dokonce jen 61,6 Mb/s. Skvěle si první zmíněný vedl i v uploadu: 38,2 Mb/s versus 30,7 Mb/s u O2 a 25,5 Mb/s u Vodafonu.

Kromě toho v testu amerického Opensignalu T-Mobile zvítězil i v kategoriích celkové rychlosti stahování (tedy i bez 5G), v pokrytí (opět i bez 5G) a konzistenci kvality. V dalších disciplínách na tom byl podle zprávy zhruba stejně jako konkurenční O2. Modrý operátor pak zvítězil v 5G pokrytí.

„Nikdo nemá lepší 5G než T-Mobile“

Zpráva Opensignalu tvrdí, že „nikdo nemá lepší 5G než T-Mobile“, přestože druhým dechem dodává, že zákazníci na českém trhu mají lepší zkušenost s pokrytím u operátora O2. Na desetibodové stupnici ve zkušenostech s pokrytím 5G internetu v Česku nasbíralo O2 4,7 bodu, zatímco T-Mobile a Vodafone nastejno 4,6 bodu.

„Mobilní síť neustále zdokonalujeme, během posledních dvou let jsme do jejího rozvoje investovali okolo 5 miliard korun a realizovali více než 4 100 projektů za účelem její modernizace pro podporu 5G technologie,“ uvedl Vladan Pekovič, technologický ředitel českého T-Mobilu a slovenského Telekomu. Jen pro připomenutí, nezávislý test Opensignal se zaměřil na zkušenosti s mobilními sítěmi tří hlavních českých mobilních operátorů za období od 1. října do 29. prosince – nikoliv tedy za celý loňský rok.

Podle Ookly je nejlepší O2

Také O2 do 5G v posledních letech masivně investovalo, podle našich informací jde o podobnou částku, jakou se chlubí Pekovič. Dle výsledků měření společnosti Ookla za třetí a čtvrtý kvartál loňského roku mělo naopak nejlepší 5G síť O2. Medián rychlosti stahování na 5G síti činil 146,99 Mb/s a upload 32,17 Mb/s, zatímco T-Mobile zůstal druhý se 130,75 Mb/s download a 29,88 Mb/s upload. U Vodafonu činil medián rychlosti stahování 90,61 Mb/s a upload 20,40 Mb/s.

Dlužno však podotknout, že do mediánu zásadně promluvila velká města jako Praha a Ostrava. Navíc podle Ookly mělo O2 výrazně více samotných testovacích měření, za zmíněné období hovoříme o skoro 144 tisících testech, zatímco T-Mobile měl pouze 108 tisíc a Vodafone 104 tisíc testů.

Opensignal celkový počet měření neuvádí, provádí jej totiž pomocí aplikací zasmluvněných partnerů a ne přímým speedtestem jako Ookla. Zástupci Opensignalu nám odmítli jména partnerů jakkoliv komentovat, pouze uvedli, že jednají v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

„Srovnáváme zkušenosti se sítí na základě měřítek, která jsou pro zákazníky důležitá při používání jejich zařízení v rámci propojených aktivit. Zaměřujeme se na tento anonymní, na uživatele orientovaný přístup, který odráží, jak se všichni zákazníci zapojují v rámci své sítě a ve srovnání s jinými sítěmi, které působí ve stejných lokalitách,“ stojí přímo na webu Opensignal.