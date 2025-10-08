O2 nabízí vlastní řešení pro rozšíření Wi-Fi v celém domě. Je pohodlné, ale dražší než konkurence

- O2 začíná prodávat vlastní systém pro rozšíření Wi-Fi v domácnosti nebo ve firmě
- Je to možné díky nové funkci poslední generace routeru O2 Smart Box
- Základní jednotka vyjde na 99 korun měsíčně, každý další (rozšiřující) na 49 korun měsíčně
Pokud nebydlíte v průměrně velkém bytě 50–70 metrů čtverečných, ale obýváte větší plochu rodinného domu s přilehlým venkovním prostorem, nejspíš také řešíte nedostatečný dosah domácí Wi-Fi do všech koutů vašeho pozemku. Řešením je tzv. Wi-Fi Mesh systém, tedy speciální zařízení umístěná do bytu, případně ven, která signál rozšiřují. Operátor O2 nyní zkouší štěstí s vlastním řešením, které je oproti konkurenci určitě pohodlnější, ale také patřičně dražší.
O2 Smart Box a vlastní Wi-Fi mesh systém
Základem je chytrý router O2 Smart Box nové generace, který byl představen v červnu letošního roku. Ten má – kromě displeje se schopností zobrazovat čas, počasí a také informaci o tom, kdo má dnes svátek – speciální funkci Booster, tedy Wi-Fi mesh, díky které se umí propojit s dalším O2 Smart Boxem stejné generace a rozšířit signál Wi-Fi.
O2 Smart Box 3. generace
- Wi-Fi 6 (2,4 a 5 GHz) – v případě optického internetu až 1 Gb/s
- Zabezpečení dle protokolu WPA3
- USB port – pro síťový úložný disk nebo záložní připojení
- Vlastní prostřední routeru – čas, počasí, svátky
- Vše pohodlně ovladatelné přes aplikaci Moje O2
- Technologie od společnosti TP-Link / Aginet
Příliš nezáleží na tom, zdali máte doma starší technologii DSL, a k tomu příhodný router, nebo novější optické připojení s vyššími rychlostmi. Podle potřeby si zkrátka dokoupíte tolik O2 Smart Boxů, kolik budete pro pokrytí celé domácnosti potřebovat. Jeden O2 Smart Box nové generace umí v rámci proprietárního systému mesh připojit až 4 další.
Dražší, ale pohodlnější
To už se dostáváme k nejpalčivějšímu aspektu řešení od O2. Je sice pohodlné, protože běžný zákazník nemusí nic řešit – technik mu sám poradí, kolik routerů si má do domácnosti pořídit, vše zůstává pod jednou střechou a bez ohledu na to, kolik O2 Smart Boxů máte doma, všechny rozšiřují jednu jedinou Wi-Fi, která má jeden název a jedno heslo.
Nákup základní jednotky však vyjde na 5 940 korun, respektive na 99 korun měsíčně, každá další na 49 korun měsíčně. Jde o splátku na 60 měsíců, poté jsou zařízení vaše. Konkurenční zařízení, nejčastěji od TP-Linku, se prodávají obvykle za 3–6 tisíc korun, v balení ale máte většinou 3, nebo alespoň 2 rozšiřující routery. Ani toto řešení není nijak složité a snadno se v něm po chvíli zorientuje i méně zkušený uživatel, O2 však cílí na ty zcela nejméně náročné zákazníky, kterým nevadí připlatit za pohodlí toho, že nemusí nic řešit.