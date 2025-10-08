TOPlist

O2 nabízí vlastní řešení pro rozšíření Wi-Fi v celém domě. Je pohodlné, ale dražší než konkurence

Jakub Fišer
Jakub Fišer 8. 10. 6:30
2
O2 Smart Box 3. generace s technologií Wi-Fi Mesh
  • O2 začíná prodávat vlastní systém pro rozšíření Wi-Fi v domácnosti nebo ve firmě
  • Je to možné díky nové funkci poslední generace routeru O2 Smart Box
  • Základní jednotka vyjde na 99 korun měsíčně, každý další (rozšiřující) na 49 korun měsíčně

Pokud nebydlíte v průměrně velkém bytě 50–70 metrů čtverečných, ale obýváte větší plochu rodinného domu s přilehlým venkovním prostorem, nejspíš také řešíte nedostatečný dosah domácí Wi-Fi do všech koutů vašeho pozemku. Řešením je tzv. Wi-Fi Mesh systém, tedy speciální zařízení umístěná do bytu, případně ven, která signál rozšiřují. Operátor O2 nyní zkouší štěstí s vlastním řešením, které je oproti konkurenci určitě pohodlnější, ale také patřičně dražší.

O2 Smart Box a vlastní Wi-Fi mesh systém

Základem je chytrý router O2 Smart Box nové generace, který byl představen v červnu letošního roku. Ten má – kromě displeje se schopností zobrazovat čas, počasí a také informaci o tom, kdo má dnes svátek – speciální funkci Booster, tedy Wi-Fi mesh, díky které se umí propojit s dalším O2 Smart Boxem stejné generace a rozšířit signál Wi-Fi.

O2 Smart Box 3. generace

  • Wi-Fi 6 (2,4 a 5 GHz) – v případě optického internetu až 1 Gb/s
  • Zabezpečení dle protokolu WPA3
  • USB port – pro síťový úložný disk nebo záložní připojení
  • Vlastní prostřední routeru – čas, počasí, svátky
  • Vše pohodlně ovladatelné přes aplikaci Moje O2
  • Technologie od společnosti TP-Link / Aginet

O2 Smart Box 3. generace s technologií Wi-Fi Mesh

Příliš nezáleží na tom, zdali máte doma starší technologii DSL, a k tomu příhodný router, nebo novější optické připojení s vyššími rychlostmi. Podle potřeby si zkrátka dokoupíte tolik O2 Smart Boxů, kolik budete pro pokrytí celé domácnosti potřebovat. Jeden O2 Smart Box nové generace umí v rámci proprietárního systému mesh připojit až 4 další.

Dražší, ale pohodlnější

To už se dostáváme k nejpalčivějšímu aspektu řešení od O2. Je sice pohodlné, protože běžný zákazník nemusí nic řešit – technik mu sám poradí, kolik routerů si má do domácnosti pořídit, vše zůstává pod jednou střechou a bez ohledu na to, kolik O2 Smart Boxů máte doma, všechny rozšiřují jednu jedinou Wi-Fi, která má jeden název a jedno heslo.

Nákup základní jednotky však vyjde na 5 940 korun, respektive na 99 korun měsíčně, každá další na 49 korun měsíčně. Jde o splátku na 60 měsíců, poté jsou zařízení vaše. Konkurenční zařízení, nejčastěji od TP-Linku, se prodávají obvykle za 3–6 tisíc korun, v balení ale máte většinou 3, nebo alespoň 2 rozšiřující routery. Ani toto řešení není nijak složité a snadno se v něm po chvíli zorientuje i méně zkušený uživatel, O2 však cílí na ty zcela nejméně náročné zákazníky, kterým nevadí připlatit za pohodlí toho, že nemusí nic řešit.

Vstoupit do diskuze (2)
Zdroj: tisková zpráva
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Další dnešní články

Přístup k obsahu z aplikace Booking skrze ChatGPT
Konec klasických aplikací? ChatGPT se propojí s Canvou, Spotify i Bookingem
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 20:00
0
Světlo Govee RGBICWW Smart a mobilní aplikace Govee
Vyzkoušeli jsme: Govee má v nabídce chytré stropní světlo, se kterým si užijete spoustu zábavy
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 19:30
2
Požár dronů
Drony v Číně předvedly fascinující show. Pak začaly jako ohnivé koule padat do lidí
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 18:00
3
Powerbanka AlzaPower Metal 10000mAh Fast Charge + PD3.0
10000mAh powerbanka s rychlým nabíjením za cenu oběda? Poradíme, jak na to
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 15:00
0

Kapitoly článku