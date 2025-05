O2 má nový výhodný tarif za pětistovku. Je tu ale celkem velký háček

O2 posiluje svou provázanost s klienty společnosti Air Bank

Zákazníci obou firem nyní dostanou tarif za 549 korun

Neo Easy nabízí neomezené volání, SMS i internet s rychlostí 20 Mb/s

Operátor O2 dnes rozšířil svou nabídku neomezených tarifů o úplnou novinku. Tarif Neo Easy funguje bez závazku a můžete si jej aktivovat sami přes internet. Také cena je na tuzemské poměry celkem přijatelná. Háček je ale v tom, že tarif je opravdu výhodný pouze pro aktivní zákazníky banky Air Bank.

O2 a Air Bank s tarifem za 549 korun

O2 dál rozšiřuje svou provázanost se společností Air Bank, se kterou sdílí střechu v rámci skupiny PPF. Výsledkem je tarif Neo Easy, který doplňuje stávající řadu neomezených tarifů Neo. Nabízí neomezené volání i SMS a neomezená data na území České republiky s rychlostí 20 Mb/s. V zóně evropského roamingu budou mít zákazníci k dispozici 55 GB na měsíc.

Cena tohoto tarifu je 849 korun, což nezní nijak zajímavě. Operátor však chce zaručit, že tarif si bude moci aktivovat každý. Nicméně součástí nabídky je i speciální akce pro klienty banky Air Bank – ti totiž dostanou za každou platbu měsíčního tarifu cashback v hodnotě 300 korun. Ve výsledku je tak Neo Easy vyjde měsíčně na 549 korun.

Jedinou podmínkou této slevy je, aby zákazník se zájmem o tarif vlastnil a aktivně využíval i svůj bankovní účet u Air Bank. Ve zprávě O2 přímo zmiňuje, že klient musí každý měsíc provést minimálně 5 plateb s tímto účtem. „Z toho jedna z nich musí být za tarif NEO Easy ve výši 849 Kč. Při splnění podmínek získají zákazníci každý následující měsíc zpět 300 Kč na svůj účet,“ uvádí O2.

Tarif zřídíte pomocí aplikace

Zároveň je tarif tzv. plně digitální, pro jeho zařízení tedy nemusíte chodit na pobočku ani telefonovat s prodejcem. Stačí vlastně coby klient Air Bank přejít v aplikaci My Air do sekce Odměny a zde si tarif vyzvednout. Následně bude zájemce převeden na web O2, kde už si může objednat fyzickou SIM kartu (zdarma, ale poštou do 5 dnů) nebo eSIM (do pár minut e-mailem). Neo Easy je dostupný ode dnešního dne a samozřejmě je možné si přenést číslo od konkurence.

O2 však nepřichází s tímto „digitálním tarifem“ jako první. Skoro přesně před dvěma lety totiž podobný tarif v aplikaci, bez úpisu a bez nutnosti předkládat doklady představil i operátor Vodafone v rámci projektu Vodafone One.

