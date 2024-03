Nvidia odhaluje tajemství, které pohání současnou revoluci ve světě umělé inteligence

Velké jazykové modely (LLM) jsou základem AI revoluce a chatboti jsou jejich prvními masově dostupnými aplikacemi

Tyto jazykové modely jsou všestranné a zasahují do mnoha oblastí, od vývoje softwaru přes průmysl až po medicínu

Budoucnost LLM slibuje další rozvoj logického myšlení, uvažování a řešení problémů, čímž posune hranice umělé inteligence

V rychle se vyvíjejícím prostředí umělé inteligence představuje nástup velkých jazykových modelů (LLM) zásadní proměnu, kterou leckdo připodobňuje k revolučnímu dopadu prvního iPhonu. Jádrem této transformace jsou chatboti, kteří slouží jako první masově dostupné a taky masově oblíbené aplikace LLM.

Velké jazykové modely v masovém použití

Tyto sofistikované algoritmy, vytrénované na rozsáhlých souborech dat téměř celého internetu, se staly páteří technologií schopných rozpoznávat, shrnovat, překládat, předpovídat a generovat text a další formy obsahu. Technologický pokrok a integrace grafických procesorů Nvidia GeForce a RTX pak umožňují těmto modelům bezproblémově fungovat na lokálních (byť zatím pouze velmi výkonných) zařízeních, čímž se pomalu otevírají nové hranice pro uplatnění umělé inteligence i mimo cloud, který je zatím jasnou doménou generativní AI.

S chatboty v čele s ChatGPT si už asi umíme psát tak nějak všichni, role velkých jazykových modelů ale přesahuje pouhé zpracování textu. Velké jazykové modely se staly nástrojem v tak odlišných oblastech, jako je vývoj softwaru, kde pomáhají při psaní kódu, a v lékařství, kde usnadňují objevování léků a vývoj vakcín.

Inovace, jako je Mistral, špičkový lehký LLM, ilustrují snahu o optimalizaci výkonu při minimalizaci nároků na spotřebu energie a úložiště. Ostatně o menší či obecně „lehčí“ modely se snaží třeba i Anthropic, i Google. A i samotná OpenAI, provozovatel ChatGPT, pořád optimalizuje, jak to jen jde.

Jedním z nejpřesvědčivějších aspektů velkých jazykových modelů je jejich všestrannost. Aplikace sahají od služeb jazykového překladu, jako je třeba dobře známý DeepL, který využívá grafické procesory Nvidie pro zvýšení přesnosti, až po zákaznickou podporu a lékařský výzkum, což ukazuje přizpůsobivost modelu v různých odvětvích. S tím, jak se chatboti stávají stále sofistikovanějšími a nabízejí služby od generování obsahu po plánování dovolené, a dokonce i poezii, je integrace LLM do každodenních úkolů stále více bezproblémová a intuitivnější.

Blízká budoucnost patří multimodálním modelům

Nástup multimodálních LLM, které jsou schopny zpracovávat a generovat nejen text, ale také obrázky, zvuk a video, je významným pokrokem v oblasti umělé inteligence. Tyto LLM obohacují dříve pouze textová pole chatbotů a umožňují přirozenější a poutavější interakci s technologií. Kromě toho vývoj technik, jako je generování rozšířeného vyhledávání (RAG), vnesl do personalizované UI nový rozměr tím, že modelům umožnil přístup k individuálním údajům uživatele a jejich analýzu, čímž poskytl relevantnější a přesnější výsledky.

Chat s RTX od společnosti NVIDIA je příkladem praktického lokálního využití těchto technologií a nabízí personalizovaného chatbota, který kombinuje výhody LLM se soukromím a rychlostí zpracování na vlastním počítači. Tato iniciativa nejen demonstruje potenciál integrace osobních údajů s modely umělé inteligence, ale také zdůrazňuje význam možností lokálního zpracování pro zachování soukromí uživatelů a zajištění rychlé odezvy.

Navzdory nepopiratelným výhodám LLM představuje jejich nasazení v reálných aplikacích značné problémy, především kvůli výpočetní náročnosti a složitosti těchto modelů. Platformy, jako je NVIDIA Triton Inference Server, však tyto problémy řeší tím, že zjednodušují použití modelů a umožňují efektivní a škálovatelné operace AI v produkčních prostředích. Toto usnadnění má zásadní význam pro plné využití potenciálu LLM v různých odvětvích.

Budoucnost velkých jazykových modelů je obrovským příslibem pro další proměnu prostředí aplikací umělé inteligence. Očekává se, že s dalším vývojem těchto modelů se rozšíří jejich schopnost logického myšlení, uvažování, matematiky a řešení složitých problémů, což otevře nové cesty pro výzkum, kreativitu a produktivitu.

Nezměrný potenciál do budoucna

Velké jazykové modely tak stojí v čele revoluce umělé inteligence a ztělesňují potenciál nově definovat náš přístup k technologiím, jazyku a řešení problémů. Důkazem toho je ostatně nasazení například ChatGPT do různých odvětví, což se bude jen rozšiřovat. Schopnost velkých jazykových modelů zpracovávat a vytvářet obsah v různých formách a formátech z nich činí neocenitelné nástroje při hledání větší efektivity, inovací a porozumění. A bude fascinující sledovat, jak se budou společně s velkými jazykovými modely vyvíjet i aplikace, jejich praktické použití a ve výsledku i to, jaký to bude mít všechno dopad na celou škálu odvětví.