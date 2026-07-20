Nový fenomén Kimi K3: model z Číny drtí americkou konkurenci včetně Claude a ChatGPT

- Kimi K3 převzal první místo v Code Areně před Claudem a GPT
- Čínský vyzyvatel má 2,8 bilionu parametrů, při každé odpovědi ale využije jen část z nich
- Pro plný provoz potřebuje výkon malé serverovny s nejméně 64 AI akcelerátory
Silicon Valley si zvyklo, že ve finále závodu o AI se střídají hlavně OpenAI a Anthropic. Teď jim do něj vjel Kimi K3, čínský model od Moonshotu. V Code Areně se dostal před Claude Fable 5 i GPT-5.6 Sol a na špici žebříčku tvorby webových aplikací svítí jeho jméno.
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Tohle není další levný model, který chce zaujmout hlavně cenou. Moonshot s Kimi míří přímo na práci, za kterou firmy americkým modelům platí: dlouhé programování, práci s rozsáhlým kontextem a agentní úkoly, při nichž model nejen odpovídá, ale sám postupuje přes několik kroků. K3 má milionový kontext a Moonshot ho představuje jako nástroj pro vývojáře, ne jako hračku na přepisování e-mailů.
Čínský vyzyvatel přijel s vlastní armádou expertů
Kimi K3 má 2,8 bilionu parametrů. Většinu z nich ale nezapíná při každém dotazu. Model funguje jako MoE, tedy soustava specializovaných expertů, z nichž si pro každou odpověď vybere jen 16 z 896. Díky tomu při každém zadání nepracuje se všemi parametry najednou.
Jenže ani tenhle trik neznamená, že Kimi rozjedete na domácím PC. Pro provoz doporučuje Moonshot supernode s nejméně 64 akcelerátory. Až firma uvolní plné váhy, budou lákavé hlavně pro firmy, univerzity a provozovatele cloudu, ne pro člověka, který má vedle monitoru jednu herní grafiku. Kimi tak bude otevřený především pro ty, kdo už vlastní serverovnu.
Američany nemusí bolet rekord, ale cenovka
Moonshot si za přístup ke Kimi přes API účtuje 3 dolary za milion vstupních tokenů a 15 dolarů za milion výstupních tokenů. Aktuální přehled Arena uvádí pro Claude Fable 5 10 a 50 dolarů, pro GPT-5.6 Sol 5 a 30 dolarů. Čínský model tedy nenastoupil do závodu jako levná náhražka, ale jako soupeř, který chce nabídnout špičkový výkon za nižší cenu.
Na startovním roštu se právě objevil soupeř, kterého americké firmy nemohou přehlédnout. Čínské laboratoře už americkou špičku nehoní jen v tabulkách. Modely jako Kimi jí mohou přetahovat práci i vývojáře. Pokud Kimi K3 obstojí i mimo první rozruch, firmy si položí jednoduchou otázku: proč mají za podobnou práci platit víc?